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الصيغة

الوسيطات

القيم المُعادة

حلقة لا نهائية تُرجِع نتائج الاستعلام.

أمثلة

الاستعلام عن البيانات من ClickHouse:
أو باستخدام دوال الجداول الأخرى:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦