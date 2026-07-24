الصياغة
paimon(url [,access_key_id, secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
paimonS3(url [,access_key_id, secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
paimonAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
paimonHDFS(path_to_table, [,format] [,compression_method])
paimonLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
يتوافق وصف المعاملات هنا مع وصف المعاملات في دوال الجداول
المعاملات
s3 و
azureBlobStorage و
HDFS و
file، كلٌّ بحسب ما يقابله.
ويشير
format إلى تنسيق ملفات البيانات في جدول Paimon.
بالنسبة إلى
paimonS3، يمكن استخدام المعلَمة الاختيارية
extra_credentials لتمرير
role_arn من أجل الوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع Secure S3 للاطلاع على خطوات الإعداد.
جدول ذو بنية محددة لقراءة البيانات من جدول Paimon المحدد.
القيمة المعادة
فيما يلي مثال على تهيئة مجموعة مسماة لتخزين عنوان URL وبيانات الاعتماد:
تعريف مجموعة مسماة
<clickhouse>
<named_collections>
<paimon_conf>
<url>http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/</url>
<access_key_id>test</access_key_id>
<secret_access_key>test</secret_access_key>
<format>auto</format>
<structure>auto</structure>
</paimon_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
SELECT * FROM paimonS3(paimon_conf, filename = 'test_table')
DESCRIBE paimonS3(paimon_conf, filename = 'test_table')
أصبحت دالة الجدول
الأسماء المستعارة
paimon الآن اسمًا مستعارًا لـ
paimonS3.
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، فستكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، فستكون القيمة
NULL.
_etag— قيمة etag للملف. النوع:
LowCardinality(String). إذا كانت قيمة etag غير معروفة، فستكون القيمة
NULL.
أنواع البيانات المدعومة
|نوع بيانات Paimon
|نوع البيانات في ClickHouse
|BOOLEAN
|Int8
|TINYINT
|Int8
|SMALLINT
|Int16
|INTEGER
|Int32
|BIGINT
|Int64
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|STRING,VARCHAR,BYTES,VARBINARY
|String
|DATE
|Date
|TIME(p),TIME
|Time(‘UTC’)
|TIMESTAMP(p) WITH LOCAL TIME ZONE
|DateTime64
|TIMESTAMP(p)
|DateTime64(‘UTC’)
|CHAR
|FixedString(1)
|BINARY(n)
|FixedString(n)
|DECIMAL(P,S)
|Decimal(P,S)
|ARRAY
|Array
|MAP
|Map
أنواع البيانات المدعومة ضمن مفاتيح التقسيم في Paimon:
التقسيم المدعوم
CHAR
VARCHAR
BOOLEAN
DECIMAL
TINYINT
SMALLINT
INTEGER
DATE
TIME
TIMESTAMP
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
BIGINT
FLOAT
DOUBLE