الوسيطات
arrowFlight('host:port', 'dataset_name' [, 'username', 'password'])
host:port— عنوان خادم Arrow Flight. إذا لم يُحدَّد المنفذ، فسيُستخدم المنفذ الافتراضي
8815. String.
dataset_name— اسم مجموعة البيانات أو الواصف المتاح على خادم Arrow Flight. String.
username— اسم المستخدم للمصادقة الأساسية عبر HTTP. String.
password— كلمة المرور للمصادقة الأساسية عبر HTTP. String.
username و
password، فلن تُستخدم المصادقة (ولا يعمل ذلك إلا إذا كان خادم Arrow Flight يسمح بالوصول دون مصادقة).
تدعم الدالة أيضًا named collections — راجع ArrowFlight table engine للاطلاع على قائمة المعلمات المدعومة.
القيمة المعادة
كائن table يمثّل مجموعة البيانات البعيدة. يُستدل على المخطط تلقائيًا من خادم Arrow Flight.
الإعدادات
arrow_flight_request_descriptor_type— يتحكم في كيفية إرسال اسم مجموعة البيانات إلى خادم Flight. القيم:
path(الافتراضي) أو
command. راجع ArrowFlight table engine للتفاصيل.
Query
SELECT * FROM arrowFlight('127.0.0.1:9005', 'sample_dataset') ORDER BY id;
إدراج البيانات في خادم Arrow Flight بعيد:
Response
┌─id─┬─name────┬─value─┐
│ 1 │ foo │ 42.1 │
│ 2 │ bar │ 13.3 │
│ 3 │ baz │ 77.0 │
└────┴─────────┴───────┘
استخدام مجموعة مسمّاة:
INSERT INTO FUNCTION arrowFlight('127.0.0.1:9005', 'sample_dataset') VALUES (4, 'qux', 99.9);
انظر أيضًا
SELECT * FROM arrowFlight(named_collection_name);