يتيح قراءة البيانات المعروضة عبر خادم Apache Arrow Flight والكتابة إليها.

الصيغة

arrowFlight( 'host:port' , 'dataset_name' [, 'username', 'password'])

الوسيطات

host:port — عنوان خادم Arrow Flight. إذا لم يُحدَّد المنفذ، فسيُستخدم المنفذ الافتراضي 8815 . String.

— عنوان خادم Arrow Flight. إذا لم يُحدَّد المنفذ، فسيُستخدم المنفذ الافتراضي . String. dataset_name — اسم مجموعة البيانات أو الواصف المتاح على خادم Arrow Flight. String.

— اسم مجموعة البيانات أو الواصف المتاح على خادم Arrow Flight. String. username — اسم المستخدم للمصادقة الأساسية عبر HTTP. String.

— اسم المستخدم للمصادقة الأساسية عبر HTTP. String. password — كلمة المرور للمصادقة الأساسية عبر HTTP. String.

إذا لم يتم تحديد username و password ، فلن تُستخدم المصادقة (ولا يعمل ذلك إلا إذا كان خادم Arrow Flight يسمح بالوصول دون مصادقة).

القيمة المعادة

كائن table يمثّل مجموعة البيانات البعيدة. يُستدل على المخطط تلقائيًا من خادم Arrow Flight.

الإعدادات

arrow_flight_request_descriptor_type — يتحكم في كيفية إرسال اسم مجموعة البيانات إلى خادم Flight. القيم: path (الافتراضي) أو command . راجع ArrowFlight table engine للتفاصيل.

أمثلة

القراءة من خادم Arrow Flight بعيد:

Query SELECT * FROM arrowFlight( '127.0.0.1:9005' , 'sample_dataset' ) ORDER BY id;

Response ┌─id─┬─name────┬─value─┐ │ 1 │ foo │ 42.1 │ │ 2 │ bar │ 13.3 │ │ 3 │ baz │ 77.0 │ └────┴─────────┴───────┘

إدراج البيانات في خادم Arrow Flight بعيد:

INSERT INTO FUNCTION arrowFlight( '127.0.0.1:9005' , 'sample_dataset' ) VALUES ( 4 , 'qux' , 99 . 9 );

استخدام مجموعة مسمّاة:

SELECT * FROM arrowFlight(named_collection_name);

انظر أيضًا