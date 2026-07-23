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يتيح قراءة البيانات المعروضة عبر خادم Apache Arrow Flight والكتابة إليها. الصيغة
الوسيطات
  • host:port — عنوان خادم Arrow Flight. إذا لم يُحدَّد المنفذ، فسيُستخدم المنفذ الافتراضي 8815. String.
  • dataset_name — اسم مجموعة البيانات أو الواصف المتاح على خادم Arrow Flight. String.
  • username — اسم المستخدم للمصادقة الأساسية عبر HTTP. String.
  • password — كلمة المرور للمصادقة الأساسية عبر HTTP. String.
إذا لم يتم تحديد username وpassword، فلن تُستخدم المصادقة (ولا يعمل ذلك إلا إذا كان خادم Arrow Flight يسمح بالوصول دون مصادقة). تدعم الدالة أيضًا named collections — راجع ArrowFlight table engine للاطلاع على قائمة المعلمات المدعومة. القيمة المعادة كائن table يمثّل مجموعة البيانات البعيدة. يُستدل على المخطط تلقائيًا من خادم Arrow Flight. الإعدادات
  • arrow_flight_request_descriptor_type — يتحكم في كيفية إرسال اسم مجموعة البيانات إلى خادم Flight. القيم: path (الافتراضي) أو command. راجع ArrowFlight table engine للتفاصيل.
أمثلة القراءة من خادم Arrow Flight بعيد:
Query
Response
إدراج البيانات في خادم Arrow Flight بعيد:
استخدام مجموعة مسمّاة:
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦