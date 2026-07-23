SELECT و
INSERT على البيانات المخزنة على خادم PostgreSQL بعيد.
الصياغة
postgresql({host:port, database, table, user, password[, schema, [, on_conflict]] | named_collection[, option=value [,..]]} [, SETTINGS name=value, ...])
الوسيطات
يمكن أيضًا تمرير الوسيطات باستخدام المجموعات المسماة. في هذه الحالة، يجب تحديد
|الوسيطة
|الوصف
host:port
|عنوان خادم PostgreSQL.
database
|اسم قاعدة البيانات البعيدة.
table
|اسم الجدول البعيد، أو استعلام يُمرَّر إلى PostgreSQL كما هو (انظر تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول).
user
|مستخدم PostgreSQL.
password
|كلمة مرور المستخدم.
schema
|مخطط جدول غير
default. اختياري.
on_conflict
|استراتيجية معالجة التعارض. مثال:
ON CONFLICT DO NOTHING. اختياري.
host و
port كلٌّ منهما على حدة. ويُنصح بهذا النهج في بيئة الإنتاج.
كائن جدول يحتوي على الأعمدة نفسها الموجودة في جدول PostgreSQL الأصلي.
القيمة المعادة
في استعلام
INSERT، وللتمييز بين دالة الجدول
postgresql(...) واسم الجدول المصحوب بقائمة أسماء الأعمدة، يجب استخدام الكلمتين المفتاحيتين
FUNCTION أو
TABLE FUNCTION. راجع الأمثلة أدناه.
يمكن تهيئة تجمّع الاتصالات المستخدم في دالة الجدول
الإعدادات
postgresql (وفي محرك الجدول
PostgreSQL) باستخدام عبارة
SETTINGS في نهاية العبارة. وإذا لم يُحدَّد إعداد معيّن، فستُستخدم تلقائيًا قيمة إعداد
postgresql_* المناظر له على مستوى الاستعلام. راجع قسم الإعدادات الخاص بمحرك الجدول للاطلاع على القائمة الكاملة لإعدادات
postgresql_connection_pool_* و
postgresql_connection_attempt_timeout وقيمها الافتراضية.
مثال:
SELECT * FROM postgresql('localhost:5432', 'test', 'test', 'postgresql_user', 'password', SETTINGS postgresql_connection_pool_size = 32);
تُنفَّذ استعلامات
تفاصيل التنفيذ
SELECT على جانب PostgreSQL بصيغة
COPY (SELECT ...) TO STDOUT داخل معاملة PostgreSQL للقراءة فقط، مع إجراء commit بعد كل استعلام
SELECT.
تُنفَّذ عبارات
WHERE البسيطة مثل
=,
!=,
>,
>=,
<,
<= و
IN على خادم PostgreSQL.
تُنفَّذ جميع عمليات الربط والتجميع والفرز وشروط
IN [ array ] وقيد sampling الخاص بـ
LIMIT في ClickHouse فقط بعد اكتمال الاستعلام على PostgreSQL.
بدلاً من اسم جدول، يمكن أن تكون الوسيطة الثالثة استعلام
تمرير استعلام بدلاً من اسم جدول
SELECT يُمرَّر إلى PostgreSQL كما هو. ويُستدل على بنية الجدول الناتج من نتيجة الاستعلام. ويمكن كتابة الاستعلام إما على شكل استعلام فرعي، أو بتغليفه داخل الدالة
query:
يفيد هذا في دفع عمليات الربط والتجميع أو أي معالجة أخرى إلى PostgreSQL. ويكون هذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بتنفيذ
SELECT * FROM postgresql('localhost:5432', 'test', (SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0), 'user', 'password');
SELECT * FROM postgresql('localhost:5432', 'test', query('SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0'), 'user', 'password');
INSERT فيه. وتدعم البنية نفسها في محرك الجدول
PostgreSQL.
تُنفَّذ استعلامات
يُحلِّل ClickHouse صيغة الاستعلام الفرعي
(SELECT ...) ويُعيد تسلسلها بلهجة PostgreSQL (بما في ذلك وضع علامات الاقتباس لمعرّفات PostgreSQL وإفلات القيم الحرفية النصية) قبل إرسالها إلى الخادم. لذلك يجب أن تكون صالحة في ClickHouse SQL. ولتمرير بنية خاصة بـ PostgreSQL لا يحلّلها ClickHouse، استخدم الصيغة
query('...')، إذ يُرسل نصها إلى PostgreSQL كما هو.إن أي
WHERE أو
LIMIT خارجي، أو aggregation، وما إلى ذلك، من استعلام ClickHouse المحيط لا يُدفَع إلى داخل الاستعلام المُمرَّر، بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام الكاملة. ولتقييد البيانات المقروءة من PostgreSQL، ضع شرط التصفية داخل الاستعلام المُمرَّر. ومع
external_table_strict_query = 1، يُرفَض أي شرط تصفية خارجي لا يمكن دفعه مع استثناء بدلًا من تطبيقه محليًا.
INSERT على جانب PostgreSQL بصيغة
COPY "table_name" (field1, field2, ... fieldN) FROM STDIN داخل معاملة PostgreSQL، مع auto-commit بعد كل تعليمة
INSERT.
تُحوَّل أنواع Array في PostgreSQL إلى مصفوفات في ClickHouse.
يدعم عدة نُسخ متماثلة يجب إدراجها باستخدام
انتبه، في PostgreSQL قد يحتوي عمود من نوع بيانات المصفوفة مثل Integer[] على مصفوفات بأبعاد مختلفة في صفوف مختلفة، لكن في ClickHouse لا يُسمح إلا بأن تكون المصفوفات متعددة الأبعاد ذات الأبعاد نفسها في جميع الصفوف.
|. على سبيل المثال:
أو
SELECT name FROM postgresql(`postgres{1|2|3}:5432`, 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password');
يدعم تحديد أولوية النسخ المتماثلة لمصدر القاموس في PostgreSQL. وكلما كان الرقم في map أكبر، كانت الأولوية أقل. وأعلى أولوية هي
SELECT name FROM postgresql(`postgres1:5431|postgres2:5432`, 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password');
0.
جدول في PostgreSQL:
أمثلة
اختيار البيانات من ClickHouse باستخدام الوسيطات المباشرة:
postgres=# CREATE TABLE "public"."test" (
"int_id" SERIAL,
"int_nullable" INT NULL DEFAULT NULL,
"float" FLOAT NOT NULL,
"str" VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
"float_nullable" FLOAT NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (int_id));
CREATE TABLE
postgres=# INSERT INTO test (int_id, str, "float") VALUES (1,'test',2);
INSERT 0 1
postgresql> SELECT * FROM test;
int_id | int_nullable | float | str | float_nullable
--------+--------------+-------+------+----------------
1 | | 2 | test |
(1 row)
أو باستخدام المجموعات المُسمّاة:
SELECT * FROM postgresql('localhost:5432', 'test', 'test', 'postgresql_user', 'password') WHERE str IN ('test');
CREATE NAMED COLLECTION mypg AS
host = 'localhost',
port = 5432,
database = 'test',
user = 'postgresql_user',
password = 'password';
SELECT * FROM postgresql(mypg, table='test') WHERE str IN ('test');
الإدراج:
┌─int_id─┬─int_nullable─┬─float─┬─str──┬─float_nullable─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2 │ test │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴──────────────┴───────┴──────┴────────────────┘
INSERT INTO TABLE FUNCTION postgresql('localhost:5432', 'test', 'test', 'postgrsql_user', 'password') (int_id, float) VALUES (2, 3);
SELECT * FROM postgresql('localhost:5432', 'test', 'test', 'postgresql_user', 'password');
استخدام مخطط غير افتراضي:
┌─int_id─┬─int_nullable─┬─float─┬─str──┬─float_nullable─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2 │ test │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 3 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴──────────────┴───────┴──────┴────────────────┘
postgres=# CREATE SCHEMA "nice.schema";
postgres=# CREATE TABLE "nice.schema"."nice.table" (a integer);
postgres=# INSERT INTO "nice.schema"."nice.table" SELECT i FROM generate_series(0, 99) as t(i)
CREATE TABLE pg_table_schema_with_dots (a UInt32)
ENGINE PostgreSQL('localhost:5432', 'clickhouse', 'nice.table', 'postgrsql_user', 'password', 'nice.schema');
نسخ بيانات Postgres أو ترحيلها باستخدام PeerDB
إلى جانب دوال الجداول، يمكنك دائمًا استخدام PeerDB من ClickHouse لإعداد مسار بيانات مستمر من Postgres إلى ClickHouse. تُعد PeerDB أداةً مصممةً خصيصًا لنسخ البيانات من Postgres إلى ClickHouse باستخدام التقاط بيانات التغيير (CDC).