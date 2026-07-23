يسمح بتنفيذ استعلامات SELECT و INSERT على البيانات المخزنة على خادم PostgreSQL بعيد.

يسمح بتنفيذ استعلامات SELECT و INSERT على البيانات المخزنة على خادم PostgreSQL بعيد.

postgresql({host:port, database , table , user, password [, schema, [, on_conflict]] | named_collection[, option=value [,..]]} [, SETTINGS name=value, ...])

الوسيطة الوصف host:port عنوان خادم PostgreSQL. database اسم قاعدة البيانات البعيدة. table اسم الجدول البعيد، أو استعلام يُمرَّر إلى PostgreSQL كما هو (انظر تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول). user مستخدم PostgreSQL. password كلمة مرور المستخدم. schema مخطط جدول غير default . اختياري. on_conflict استراتيجية معالجة التعارض. مثال: ON CONFLICT DO NOTHING . اختياري.

host و port كلٌّ منهما على حدة. ويُنصح بهذا النهج في بيئة الإنتاج. يمكن أيضًا تمرير الوسيطات باستخدام المجموعات المسماة . في هذه الحالة، يجب تحديدكلٌّ منهما على حدة. ويُنصح بهذا النهج في بيئة الإنتاج.

​ القيمة المعادة

كائن جدول يحتوي على الأعمدة نفسها الموجودة في جدول PostgreSQL الأصلي.

في استعلام INSERT ، وللتمييز بين دالة الجدول postgresql(...) واسم الجدول المصحوب بقائمة أسماء الأعمدة، يجب استخدام الكلمتين المفتاحيتين FUNCTION أو TABLE FUNCTION . راجع الأمثلة أدناه.

postgresql (وفي محرك الجدول SETTINGS في نهاية العبارة. وإذا لم يُحدَّد إعداد معيّن، فستُستخدم تلقائيًا قيمة إعداد postgresql_* المناظر له على مستوى الاستعلام. راجع قسم postgresql_connection_pool_* و postgresql_connection_attempt_timeout وقيمها الافتراضية. يمكن تهيئة تجمّع الاتصالات المستخدم في دالة الجدول(وفي محرك الجدول PostgreSQL ) باستخدام عبارةفي نهاية العبارة. وإذا لم يُحدَّد إعداد معيّن، فستُستخدم تلقائيًا قيمة إعدادالمناظر له على مستوى الاستعلام. راجع قسم الإعدادات الخاص بمحرك الجدول للاطلاع على القائمة الكاملة لإعداداتوقيمها الافتراضية.

مثال:

SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432' , 'test' , 'test' , 'postgresql_user' , 'password' , SETTINGS postgresql_connection_pool_size = 32 );

​ تفاصيل التنفيذ

تُنفَّذ استعلامات SELECT على جانب PostgreSQL بصيغة COPY (SELECT ...) TO STDOUT داخل معاملة PostgreSQL للقراءة فقط، مع إجراء commit بعد كل استعلام SELECT .

تُنفَّذ عبارات WHERE البسيطة مثل = , != , > , >= , < , <= و IN على خادم PostgreSQL.

تُنفَّذ جميع عمليات الربط والتجميع والفرز وشروط IN [ array ] وقيد sampling الخاص بـ LIMIT في ClickHouse فقط بعد اكتمال الاستعلام على PostgreSQL.

​ تمرير استعلام بدلاً من اسم جدول

بدلاً من اسم جدول، يمكن أن تكون الوسيطة الثالثة استعلام SELECT يُمرَّر إلى PostgreSQL كما هو. ويُستدل على بنية الجدول الناتج من نتيجة الاستعلام. ويمكن كتابة الاستعلام إما على شكل استعلام فرعي، أو بتغليفه داخل الدالة query :

SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432' , 'test' , ( SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0 ), 'user' , 'password' ); SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432' , 'test' , query( 'SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0' ), 'user' , 'password' );

INSERT فيه. وتدعم البنية نفسها في محرك الجدول يفيد هذا في دفع عمليات الربط والتجميع أو أي معالجة أخرى إلى PostgreSQL. ويكون هذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بتنفيذفيه. وتدعم البنية نفسها في محرك الجدول PostgreSQL

يُحلِّل ClickHouse صيغة الاستعلام الفرعي (SELECT ...) ويُعيد تسلسلها بلهجة PostgreSQL (بما في ذلك وضع علامات الاقتباس لمعرّفات PostgreSQL وإفلات القيم الحرفية النصية) قبل إرسالها إلى الخادم. لذلك يجب أن تكون صالحة في ClickHouse SQL. ولتمرير بنية خاصة بـ PostgreSQL لا يحلّلها ClickHouse، استخدم الصيغة query('...') ، إذ يُرسل نصها إلى PostgreSQL كما هو. WHERE أو LIMIT خارجي، أو aggregation، وما إلى ذلك، من استعلام ClickHouse المحيط لا يُدفَع إلى داخل الاستعلام المُمرَّر، بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام الكاملة. ولتقييد البيانات المقروءة من PostgreSQL، ضع شرط التصفية داخل الاستعلام المُمرَّر. ومع إن أيأوخارجي، أو aggregation، وما إلى ذلك، من استعلام ClickHouse المحيطيُدفَع إلى داخل الاستعلام المُمرَّر، بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام الكاملة. ولتقييد البيانات المقروءة من PostgreSQL، ضع شرط التصفية داخل الاستعلام المُمرَّر. ومع external_table_strict_query = 1 ، يُرفَض أي شرط تصفية خارجي لا يمكن دفعه مع استثناء بدلًا من تطبيقه محليًا.

تُنفَّذ استعلامات INSERT على جانب PostgreSQL بصيغة COPY "table_name" (field1, field2, ... fieldN) FROM STDIN داخل معاملة PostgreSQL، مع auto-commit بعد كل تعليمة INSERT .

تُحوَّل أنواع Array في PostgreSQL إلى مصفوفات في ClickHouse.

انتبه، في PostgreSQL قد يحتوي عمود من نوع بيانات المصفوفة مثل Integer[] على مصفوفات بأبعاد مختلفة في صفوف مختلفة، لكن في ClickHouse لا يُسمح إلا بأن تكون المصفوفات متعددة الأبعاد ذات الأبعاد نفسها في جميع الصفوف.

يدعم عدة نُسخ متماثلة يجب إدراجها باستخدام | . على سبيل المثال:

SELECT name FROM postgresql( `postgres{1|2|3}:5432` , 'postgres_database' , 'postgres_table' , 'user' , 'password' );

أو

SELECT name FROM postgresql( `postgres1:5431|postgres2:5432` , 'postgres_database' , 'postgres_table' , 'user' , 'password' );

يدعم تحديد أولوية النسخ المتماثلة لمصدر القاموس في PostgreSQL. وكلما كان الرقم في map أكبر، كانت الأولوية أقل. وأعلى أولوية هي 0 .

جدول في PostgreSQL:

postgres=# CREATE TABLE "public"."test" ( "int_id" SERIAL, "int_nullable" INT NULL DEFAULT NULL, "float" FLOAT NOT NULL, "str" VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '', "float_nullable" FLOAT NULL DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (int_id)); CREATE TABLE postgres=# INSERT INTO test (int_id, str, "float") VALUES (1,'test',2); INSERT 0 1 postgresql> SELECT * FROM test; int_id | int_nullable | float | str | float_nullable --------+--------------+-------+------+---------------- 1 | | 2 | test | (1 row)

اختيار البيانات من ClickHouse باستخدام الوسيطات المباشرة:

SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432' , 'test' , 'test' , 'postgresql_user' , 'password' ) WHERE str IN ( 'test' );

CREATE NAMED COLLECTION mypg AS host = 'localhost' , port = 5432 , database = 'test' , user = 'postgresql_user' , password = 'password' ; SELECT * FROM postgresql(mypg, table = 'test' ) WHERE str IN ( 'test' );

┌─int_id─┬─int_nullable─┬─float─┬─str──┬─float_nullable─┐ │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2 │ test │ ᴺᵁᴸᴸ │ └────────┴──────────────┴───────┴──────┴────────────────┘

الإدراج:

INSERT INTO TABLE FUNCTION postgresql( 'localhost:5432' , 'test' , 'test' , 'postgrsql_user' , 'password' ) (int_id, float ) VALUES ( 2 , 3 ); SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432' , 'test' , 'test' , 'postgresql_user' , 'password' );

┌─int_id─┬─int_nullable─┬─float─┬─str──┬─float_nullable─┐ │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2 │ test │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 3 │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └────────┴──────────────┴───────┴──────┴────────────────┘

استخدام مخطط غير افتراضي:

postgres=# CREATE SCHEMA "nice.schema"; postgres=# CREATE TABLE "nice.schema"."nice.table" (a integer); postgres=# INSERT INTO "nice.schema"."nice.table" SELECT i FROM generate_series(0, 99) as t(i)

CREATE TABLE pg_table_schema_with_dots (a UInt32) ENGINE PostgreSQL( 'localhost:5432' , 'clickhouse' , 'nice.table' , 'postgrsql_user' , 'password' , 'nice.schema' );

​ مواضيع ذات صلة

​ نسخ بيانات Postgres أو ترحيلها باستخدام PeerDB