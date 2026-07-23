تُقيِّم دالة الجدول eval تعبيرًا ثابتًا إلى سلسلة استعلام، ثم تنفّذ استعلام SELECT الناتج.

تُقيِّم دالة الجدول eval وسيطها إلى سلسلة استعلام، ثم تنفّذ هذه السلسلة باعتبارها استعلام SELECT واحدًا.

هذه دالة الجدول تجريبية ومُعطّلة افتراضيًا. فعِّلها باستخدام الإعداد allow_experimental_eval_table_function :

SET allow_experimental_eval_table_function = 1 ;

كما يتطلب أيضًا المُحلِّل ( enable_analyzer ، وهو مُمكَّن افتراضيًا).

eval(expression) eval( SELECT ...)

expression — تعبير ثابت يُرجع سلسلة استعلام. يُسمح باستخدام مَعلمات الاستعلام والاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة.

— تعبير ثابت يُرجع سلسلة استعلام. يُسمح باستخدام مَعلمات الاستعلام والاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة. SELECT ... — استعلام SELECT يُرجع سلسلة استعلام. هذا الشكل اختصار نحوي لاستعلام فرعي قيَمي: eval(SELECT ...) مكافئ لـ eval((SELECT ...)) ، لذا يجب أن يُرجع الاستعلام صفًا واحدًا وعمودًا واحدًا فقط.

يجب أن تكون قيمة التعبير من أحد هذه الأنواع:

String

Nullable(String)

LowCardinality(String)

LowCardinality(Nullable(String))

إذا كانت القيمة NULL ، فإن eval يطرح استثناءً.

تُرجِع نتيجة استعلام SELECT المُولَّد في صورة جدول.

يُحدَّد مخطط الإخراج عند تحليل دالة الجدول eval ، لذا يمكن للاستعلامات الخارجية الرجوع إلى أسماء الأعمدة الفعلية وأنواعها في الاستعلام المُولَّد.

قيِّم تعبيرًا ثابتًا:

SELECT * FROM eval( 'SEL' || 'ECT 1 AS x' );

النتيجة:

┌─x─┐ │ 1 │ └───┘

استخدم معلَمة استعلام:

SET param_q = 'SELECT 2 AS y' ; SELECT * FROM eval({q:String});

النتيجة:

┌─y─┐ │ 2 │ └───┘

قيِّم استعلام SELECT مُدخلًا يُعيد نص الاستعلام:

SELECT * FROM eval( SELECT 'SELECT 3 AS z' );

النتيجة:

┌─z─┐ │ 3 │ └───┘

استخدم المخطط الذي تم إنشاؤه في الاستعلام الخارجي:

SELECT x + 1 FROM eval( 'SELECT 4 AS x' );

النتيجة:

┌─plus(x, 1)─┐ │ 5 │ └────────────┘

يعمل eval فقط مع محلّل الاستعلامات ( enable_analyzer = 1 ).

فقط مع محلّل الاستعلامات ( ). يجب أن يكون الاستعلام المُنشأ استعلام SELECT واحدًا من دون خيارات إخراج مثل INTO OUTFILE أو FORMAT . ولا ينفّذ eval عدة عبارات.

واحدًا من دون خيارات إخراج مثل أو . ولا ينفّذ عدة عبارات. يجب أن يكون الاستعلام المُنشأ مستقلًا بذاته: إذ يُحل ضمن نطاقه الخاص، ولا يمكنه الرجوع إلى الأسماء المستعارة في WITH أو إلى أعمدة الاستعلام الخارجي.

أو إلى أعمدة الاستعلام الخارجي. لا يمكن للاستعلام المُنشأ استخدام دالة الجدول eval مرة أخرى.

مرة أخرى. لا يمكن استخدام eval كوسيطة لدالة جدول أخرى، مثل remote('host', eval(...)) . لتنفيذ الاستعلام المُنشأ على خادم بعيد، ضعه داخل view : remote('host', view(SELECT * FROM eval(...))) .

كوسيطة لدالة جدول أخرى، مثل . لتنفيذ الاستعلام المُنشأ على خادم بعيد، ضعه داخل : . تُقيَّم الوسيطة مرة واحدة أثناء تحليل الاستعلام، وليس مرة لكل صف أو block.

يسجّل سجل الاستعلامات الخاص بالاستعلام الخارجي الاستعلام الأصلي الذي يحتوي على eval ؛ ولا يُسجَّل استعلام SELECT المُنشأ كاستعلام مستخدم منفصل.

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