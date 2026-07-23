eval وسيطها إلى سلسلة استعلام، ثم تنفّذ هذه السلسلة باعتبارها استعلام
SELECT واحدًا.
هذه دالة الجدول تجريبية ومُعطّلة افتراضيًا. فعِّلها باستخدام الإعداد
allow_experimental_eval_table_function:
كما يتطلب أيضًا المُحلِّل (
SET allow_experimental_eval_table_function = 1;
enable_analyzer، وهو مُمكَّن افتراضيًا).
الصياغة
eval(expression)
eval(SELECT ...)
الوسائط
expression— تعبير ثابت يُرجع سلسلة استعلام. يُسمح باستخدام مَعلمات الاستعلام والاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة.
SELECT ...— استعلام
SELECTيُرجع سلسلة استعلام. هذا الشكل اختصار نحوي لاستعلام فرعي قيَمي:
eval(SELECT ...)مكافئ لـ
eval((SELECT ...))، لذا يجب أن يُرجع الاستعلام صفًا واحدًا وعمودًا واحدًا فقط.
String
Nullable(String)
LowCardinality(String)
LowCardinality(Nullable(String))
NULL، فإن
eval يطرح استثناءً.
تُرجِع نتيجة استعلام
القيمة المُعادة
SELECT المُولَّد في صورة جدول.
يُحدَّد مخطط الإخراج عند تحليل دالة الجدول
eval، لذا يمكن للاستعلامات الخارجية الرجوع إلى أسماء الأعمدة الفعلية وأنواعها في الاستعلام المُولَّد.
قيِّم تعبيرًا ثابتًا:
أمثلة
النتيجة:
SELECT * FROM eval('SEL' || 'ECT 1 AS x');
استخدم معلَمة استعلام:
┌─x─┐
│ 1 │
└───┘
النتيجة:
SET param_q = 'SELECT 2 AS y';
SELECT * FROM eval({q:String});
قيِّم استعلام
┌─y─┐
│ 2 │
└───┘
SELECT مُدخلًا يُعيد نص الاستعلام:
النتيجة:
SELECT * FROM eval(SELECT 'SELECT 3 AS z');
استخدم المخطط الذي تم إنشاؤه في الاستعلام الخارجي:
┌─z─┐
│ 3 │
└───┘
النتيجة:
SELECT x + 1 FROM eval('SELECT 4 AS x');
┌─plus(x, 1)─┐
│ 5 │
└────────────┘
القيود
- يعمل
evalفقط مع محلّل الاستعلامات (
enable_analyzer = 1).
- يجب أن يكون الاستعلام المُنشأ استعلام
SELECTواحدًا من دون خيارات إخراج مثل
INTO OUTFILEأو
FORMAT. ولا ينفّذ
evalعدة عبارات.
- يجب أن يكون الاستعلام المُنشأ مستقلًا بذاته: إذ يُحل ضمن نطاقه الخاص، ولا يمكنه الرجوع إلى الأسماء المستعارة في
WITHأو إلى أعمدة الاستعلام الخارجي.
- لا يمكن للاستعلام المُنشأ استخدام دالة الجدول
evalمرة أخرى.
- لا يمكن استخدام
evalكوسيطة لدالة جدول أخرى، مثل
remote('host', eval(...)). لتنفيذ الاستعلام المُنشأ على خادم بعيد، ضعه داخل
view:
remote('host', view(SELECT * FROM eval(...))).
- تُقيَّم الوسيطة مرة واحدة أثناء تحليل الاستعلام، وليس مرة لكل صف أو block.
- يسجّل سجل الاستعلامات الخاص بالاستعلام الخارجي الاستعلام الأصلي الذي يحتوي على
eval؛ ولا يُسجَّل استعلام
SELECTالمُنشأ كاستعلام مستخدم منفصل.
- دالة الجدول
view
- إعداد
allow_experimental_eval_table_function