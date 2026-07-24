تنشئ جدولًا من ملفات موجودة في HDFS. تشبه دالة الجدول هذه دالتي الجداول url وfile.

file. تنشئ جدولًا من ملفات موجودة في HDFS. تشبه دالة الجدول هذه دالتي الجداول url

hdfs(URI, format, structure)

الوسيطة الوصف URI عنوان URI النسبي للملف في HDFS. يدعم مسار الملف أنماط globs التالية في وضع readonly : * ، ? ، {abc,def} و {N..M} ، حيث إن N و M — أرقام، و 'abc' و 'def' — سلاسل نصية. format صيغة الملف. structure بنية الجدول. الصيغة: 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد أو كتابتها فيه.

مثال

جدول من hdfs://hdfs1:9000/test واختيار أول صفين منه:

SELECT * FROM hdfs( 'hdfs://hdfs1:9000/test' , 'TSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' ) LIMIT 2

┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 2 │ 1 │ └─────────┴─────────┴─────────┘

​ أنماط globs في المسار

قد تستخدم المسارات globbing . ويجب أن تطابق الملفات نمط المسار بالكامل، وليس اللاحقة أو البادئة فقط.

* — يمثّل أي عدد من المحارف باستثناء / ، بما في ذلك السلسلة الفارغة.

— يمثّل أي عدد من المحارف باستثناء ، بما في ذلك السلسلة الفارغة. ** — يمثّل جميع الملفات داخل مجلد بشكل تكراري.

— يمثّل جميع الملفات داخل مجلد بشكل تكراري. ? — يمثّل محرفًا واحدًا عشوائيًا.

— يمثّل محرفًا واحدًا عشوائيًا. {some_string,another_string,yet_another_one} — يستبدل أيًّا من السلاسل 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one' . ويمكن أن تحتوي السلاسل على الرمز / .

— يستبدل أيًّا من السلاسل . ويمكن أن تحتوي السلاسل على الرمز . {N..M} — يمثّل أي عدد >= N و <= M .

{} مشابهة لدوال الجداول file. التركيبات التي تحتوي علىمشابهة لدوال الجداول remote

مثال

لنفترض أن لدينا عدة ملفات بعناوين URI التالية على HDFS:

‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’

‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’

‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’

‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’

‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’

‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’

استعلم عن عدد الصفوف في هذه الملفات:

SELECT count ( * ) FROM hdfs( 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_{1..3}' , 'TSV' , 'name String, value UInt32' )

استعلم عن عدد الصفوف في جميع ملفات هذين الدليلين:

SELECT count ( * ) FROM hdfs( 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/*' , 'TSV' , 'name String, value UInt32' )

إذا كانت قائمة الملفات لديك تتضمن نطاقات رقمية تبدأ بأصفار، فاستخدم الصيغة التي تعتمد على الأقواس المعقوفة لكل رقم على حدة، أو استخدم ? .

مثال

استعلم عن البيانات من الملفات المسماة file000 و file001 و… و file999 :

SELECT count ( * ) FROM hdfs( 'hdfs://hdfs1:9000/big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}' , 'CSV' , 'name String, value UInt32' )

​ الأعمدة الافتراضية

_path — مسار الملف. النوع: LowCardinality(String) .

— مسار الملف. النوع: . _file — اسم الملف. النوع: LowCardinality(String) .

— اسم الملف. النوع: . _size — حجم الملف بالبايت. النوع: Nullable(UInt64) . إذا كان الحجم غير معروف، تكون القيمة NULL .

— حجم الملف بالبايت. النوع: . إذا كان الحجم غير معروف، تكون القيمة . _time — وقت آخر تعديل للملف. النوع: Nullable(DateTime) . إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة NULL .

عند تعيين use_hive_partitioning إلى 1، سيكتشف ClickHouse التقسيم بأسلوب Hive في المسار ( /name=value/ )، وسيتيح استخدام أعمدة التقسيم كأعمدة افتراضية في الاستعلام. وستحمل هذه الأعمدة الافتراضية الأسماء نفسها الموجودة في مسار التقسيم.

مثال

استخدام عمود افتراضي أُنشئ باستخدام التقسيم بأسلوب Hive

SELECT * FROM HDFS( 'hdfs://hdfs1:9000/data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet' ) WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42 ;

​ إعدادات التخزين

hdfs_truncate_on_insert - يسمح باقتطاع الملف قبل الإدراج فيه. يكون معطّلًا افتراضيًا.

hdfs_create_new_file_on_insert - يسمح بإنشاء ملف جديد عند كل عملية إدراج إذا كان للتنسيق لاحقة. يكون معطّلًا افتراضيًا.

hdfs_skip_empty_files - يسمح بتخطي الملفات الفارغة أثناء القراءة. يكون معطّلًا افتراضيًا.