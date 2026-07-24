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تنشئ جدولًا من ملفات موجودة في HDFS. تشبه دالة الجدول هذه دالتي الجداول url وfile.

البنية

الوسائط

القيمة المُعادة

جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد أو كتابتها فيه. مثال جدول من hdfs://hdfs1:9000/test واختيار أول صفين منه:

أنماط globs في المسار

قد تستخدم المسارات globbing. ويجب أن تطابق الملفات نمط المسار بالكامل، وليس اللاحقة أو البادئة فقط.
  • * — يمثّل أي عدد من المحارف باستثناء /، بما في ذلك السلسلة الفارغة.
  • ** — يمثّل جميع الملفات داخل مجلد بشكل تكراري.
  • ? — يمثّل محرفًا واحدًا عشوائيًا.
  • {some_string,another_string,yet_another_one} — يستبدل أيًّا من السلاسل 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'. ويمكن أن تحتوي السلاسل على الرمز /.
  • {N..M} — يمثّل أي عدد >= N و <= M.
التركيبات التي تحتوي على {} مشابهة لدوال الجداول remote و file. مثال
  1. لنفترض أن لدينا عدة ملفات بعناوين URI التالية على HDFS:
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’
  1. استعلم عن عدد الصفوف في هذه الملفات:
  1. استعلم عن عدد الصفوف في جميع ملفات هذين الدليلين:
إذا كانت قائمة الملفات لديك تتضمن نطاقات رقمية تبدأ بأصفار، فاستخدم الصيغة التي تعتمد على الأقواس المعقوفة لكل رقم على حدة، أو استخدم ?.
مثال استعلم عن البيانات من الملفات المسماة file000 وfile001 و… وfile999:

الأعمدة الافتراضية

  • _path — مسار الملف. النوع: LowCardinality(String).
  • _file — اسم الملف. النوع: LowCardinality(String).
  • _size — حجم الملف بالبايت. النوع: Nullable(UInt64). إذا كان الحجم غير معروف، تكون القيمة NULL.
  • _time — وقت آخر تعديل للملف. النوع: Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة NULL.

إعداد use_hive_partitioning

عند تعيين use_hive_partitioning إلى 1، سيكتشف ClickHouse التقسيم بأسلوب Hive في المسار (/name=value/)، وسيتيح استخدام أعمدة التقسيم كأعمدة افتراضية في الاستعلام. وستحمل هذه الأعمدة الافتراضية الأسماء نفسها الموجودة في مسار التقسيم. مثال استخدام عمود افتراضي أُنشئ باستخدام التقسيم بأسلوب Hive

إعدادات التخزين

  • hdfs_truncate_on_insert - يسمح باقتطاع الملف قبل الإدراج فيه. يكون معطّلًا افتراضيًا.
  • hdfs_create_new_file_on_insert - يسمح بإنشاء ملف جديد عند كل عملية إدراج إذا كان للتنسيق لاحقة. يكون معطّلًا افتراضيًا.
  • hdfs_skip_empty_files - يسمح بتخطي الملفات الفارغة أثناء القراءة. يكون معطّلًا افتراضيًا.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦