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يقرأ سلاسل زمنية من جدول TimeSeries مُصفّاةً بواسطة مُحدِّد، وبطوابع زمنية ضمن فاصل زمني محدد. تشبه هذه الدالة محددات النطاق، لكنها تُستخدم أيضًا لتنفيذ المحددات اللحظية.

الصيغة

المعاملات

  • db_name - اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول TimeSeries.
  • time_series_table - اسم جدول TimeSeries.
  • instant_query - محدِّد لحظي مكتوب ببنية PromQL، من دون معدِّلات @ أو offset.
  • `min_time - الطابع الزمني للبداية، شامل.
  • `max_time - الطابع الزمني للنهاية، شامل.

القيمة المُعادة

تعيد الدالة ثلاثة أعمدة:
  • id - يحتوي على معرّفات السلاسل الزمنية المطابقة للمُحدِّد المُعطى.
  • timestamp - يحتوي على الطوابع الزمنية.
  • value - يحتوي على القيم.
لا يوجد ترتيب محدد للبيانات المُعادة.

مثال

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦