الصيغة
timeSeriesSelector('db_name', 'time_series_table', 'instant_query', min_time, max_time)
timeSeriesSelector(db_name.time_series_table, 'instant_query', min_time, max_time)
timeSeriesSelector('time_series_table', 'instant_query', min_time, max_time)
المعاملات
db_name- اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول TimeSeries.
time_series_table- اسم جدول TimeSeries.
instant_query- محدِّد لحظي مكتوب ببنية PromQL، من دون معدِّلات
@أو
offset.
- `min_time - الطابع الزمني للبداية، شامل.
- `max_time - الطابع الزمني للنهاية، شامل.
تعيد الدالة ثلاثة أعمدة:
القيمة المُعادة
id- يحتوي على معرّفات السلاسل الزمنية المطابقة للمُحدِّد المُعطى.
timestamp- يحتوي على الطوابع الزمنية.
value- يحتوي على القيم.
مثال
SELECT * FROM timeSeriesSelector(mytable, 'http_requests{job="prometheus"}', now() - INTERVAL 10 MINUTES, now())