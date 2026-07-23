SELECT و
INSERT على البيانات المخزّنة على خادم MySQL بعيد.
البنية
mysql({host:port, database, table, user, password[, replace_query, on_duplicate_clause] | named_collection[, option=value [,..]]})
الوسيطات
يمكن أيضًا تمرير الوسيطات باستخدام المجموعات المسماة. في هذه الحالة، يجب تحديد
|Argument
|Description
host:port
|عنوان خادم MySQL.
database
|اسم قاعدة البيانات البعيدة.
table
|اسم الجدول البعيد، أو استعلام يُمرَّر إلى MySQL كما هو (راجع تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول).
user
|مستخدم MySQL.
password
|كلمة مرور المستخدم.
replace_query
|علامة تُحوِّل استعلامات
INSERT INTO إلى
REPLACE INTO. القيم الممكنة:
-
0 - يُنفَّذ الاستعلام على هيئة
INSERT INTO.
-
1 - يُنفَّذ الاستعلام على هيئة
REPLACE INTO.
on_duplicate_clause
|التعبير
ON DUPLICATE KEY on_duplicate_clause الذي يُضاف إلى استعلام
INSERT. لا يمكن تحديده إلا مع
replace_query = 0 (إذا مرّرت
replace_query = 1 و
on_duplicate_clause في الوقت نفسه، فسينتج ClickHouse استثناءً).
مثال:
INSERT INTO t (c1,c2) VALUES ('a', 2) ON DUPLICATE KEY UPDATE c2 = c2 + 1;
تكون
on_duplicate_clause هنا هي
UPDATE c2 = c2 + 1. راجع وثائق MySQL لمعرفة قيمة
on_duplicate_clause التي يمكنك استخدامها مع عبارة
ON DUPLICATE KEY.
host و
port كلٌّ على حدة. يُوصى بهذا الأسلوب في بيئة الإنتاج.
تُنفَّذ عبارات
WHERE البسيطة مثل
=, !=, >, >=, <, <= حاليًا على خادم MySQL.
أما بقية الشروط وقيد
LIMIT لأخذ العينات، فتُنفَّذ في ClickHouse فقط بعد انتهاء الاستعلام إلى MySQL.
بدلًا من اسم جدول، يمكن أن تكون الوسيطة الثالثة استعلام
تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول
SELECT يُمرَّر إلى MySQL كما هو. ويُستدل على بنية الجدول الناتج من نتيجة الاستعلام. ويمكن كتابة الاستعلام إما على شكل استعلام فرعي، أو تغليفه داخل الدالة
query:
يفيد هذا في دفع عمليات الربط والتجميع أو أي معالجة أخرى إلى MySQL. ويكون هذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بإجراء
SELECT * FROM mysql('localhost:3306', 'test', (SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0), 'user', 'password');
SELECT * FROM mysql('localhost:3306', 'test', query('SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0'), 'user', 'password');
INSERT فيه. كما يدعم محرّك الجدول
MySQL البنية نفسها.
يدعم عدة نُسخ متماثلة يجب إدراجها باستخدام
يحلّل ClickHouse صيغة الاستعلام الفرعي
(SELECT ...) ثم يعيد تسلسلها وفق لهجة MySQL (باستخدام علامات الاقتباس الخلفية للمعرّفات) قبل إرسالها إلى الخادم. لذلك يجب أن تكون صالحة في ClickHouse SQL. ولتمرير بنية خاصة بـ MySQL لا يستطيع ClickHouse تحليلها، استخدم صيغة
query('...')، إذ يُرسَل نصها إلى MySQL كما هو.أي
WHERE أو
LIMIT أو تجميع أو غير ذلك في استعلام ClickHouse المحيط لا يُدفَع مطلقًا إلى داخل الاستعلام المُمرَّر، بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملة. ولتقييد البيانات المقروءة من MySQL، ضع عامل التصفية داخل الاستعلام المُمرَّر. عند استخدام
external_table_strict_query = 1، يُرفَض أي عامل تصفية خارجي لا يمكن دفعه مع استثناء بدلًا من تطبيقه محليًا.
|. على سبيل المثال:
OR
SELECT name FROM mysql(`mysql{1|2|3}:3306`, 'mysql_database', 'mysql_table', 'user', 'password');
SELECT name FROM mysql(`mysql1:3306|mysql2:3306|mysql3:3306`, 'mysql_database', 'mysql_table', 'user', 'password');
كائن جدول له الأعمدة نفسها الموجودة في جدول MySQL الأصلي.
القيمة المُعادة
يمكن ربط بعض أنواع بيانات MySQL بأنواع مختلفة في ClickHouse، ويُتحكَّم في ذلك عبر الإعداد على مستوى الاستعلام mysql_datatypes_support_level
في استعلام
INSERT، وللتمييز بين دالة الجدول
mysql(...) واسم جدول يتبعه قائمة بأسماء الأعمدة، يجب استخدام الكلمتين المفتاحيتين
FUNCTION أو
TABLE FUNCTION. راجع الأمثلة أدناه.
جدول في MySQL:
أمثلة
استخراج البيانات من ClickHouse:
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
mysql> INSERT INTO test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
mysql> SELECT * FROM test;
+--------+-------+
| int_id | float |
+--------+-------+
| 1 | 2 |
+--------+-------+
أو باستخدام المجموعات المُسمّاة:
SELECT * FROM mysql('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123');
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
host = 'localhost',
port = 3306,
database = 'test',
user = 'bayonet',
password = '123';
SELECT * FROM mysql(creds, table='test');
┌─int_id─┬─float─┐
│ 1 │ 2 │
└────────┴───────┘
يُفعّل الضغط لاتصال بروتوكول MySQL. القيمة الافتراضية:
enable_compression
false.
ينطبق هذا الإعداد على:
- دالة الجدول
mysql;
- محرك الجدول
MySQL;
- محرك قاعدة البيانات
MySQL;
- المجموعات المسماة المستخدمة في تكاملات MySQL.
الاستبدال والإدراج:
SELECT *
FROM mysql(
'mysql80:3306',
'clickhouse',
'test_table',
'root',
'password',
SETTINGS enable_compression = 1
);
INSERT INTO FUNCTION mysql('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123', 1) (int_id, float) VALUES (1, 3);
INSERT INTO TABLE FUNCTION mysql('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123', 0, 'UPDATE int_id = int_id + 1') (int_id, float) VALUES (1, 4);
SELECT * FROM mysql('localhost:3306', 'test', 'test', 'bayonet', '123');
نسخ البيانات من جدول في MySQL إلى جدول في ClickHouse:
┌─int_id─┬─float─┐
│ 1 │ 3 │
│ 2 │ 4 │
└────────┴───────┘
أو عند نسخ دفعة تدريجية فقط من MySQL استنادًا إلى أكبر قيمة
CREATE TABLE mysql_copy
(
`id` UInt64,
`datetime` DateTime('UTC'),
`description` String,
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (id,datetime);
INSERT INTO mysql_copy
SELECT * FROM mysql('host:port', 'database', 'table', 'user', 'password');
id حالية:
INSERT INTO mysql_copy
SELECT * FROM mysql('host:port', 'database', 'table', 'user', 'password')
WHERE id > (SELECT max(id) FROM mysql_copy);