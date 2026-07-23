يتيح تنفيذ استعلامات SELECT و INSERT على البيانات المخزّنة على خادم MySQL بعيد.

يتيح تنفيذ استعلامات SELECT و INSERT على البيانات المخزّنة على خادم MySQL بعيد.

mysql({host:port, database , table , user, password [, replace_query, on_duplicate_clause] | named_collection[, option=value [,..]]})

Argument Description host:port عنوان خادم MySQL. database اسم قاعدة البيانات البعيدة. table اسم الجدول البعيد، أو استعلام يُمرَّر إلى MySQL كما هو (راجع تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول). user مستخدم MySQL. password كلمة مرور المستخدم. replace_query علامة تُحوِّل استعلامات INSERT INTO إلى REPLACE INTO . القيم الممكنة:

- 0 - يُنفَّذ الاستعلام على هيئة INSERT INTO .

- 1 - يُنفَّذ الاستعلام على هيئة REPLACE INTO . on_duplicate_clause التعبير ON DUPLICATE KEY on_duplicate_clause الذي يُضاف إلى استعلام INSERT . لا يمكن تحديده إلا مع replace_query = 0 (إذا مرّرت replace_query = 1 و on_duplicate_clause في الوقت نفسه، فسينتج ClickHouse استثناءً).

مثال: INSERT INTO t (c1,c2) VALUES ('a', 2) ON DUPLICATE KEY UPDATE c2 = c2 + 1;

تكون on_duplicate_clause هنا هي UPDATE c2 = c2 + 1 . راجع وثائق MySQL لمعرفة قيمة on_duplicate_clause التي يمكنك استخدامها مع عبارة ON DUPLICATE KEY .

host و port كلٌّ على حدة. يُوصى بهذا الأسلوب في بيئة الإنتاج. يمكن أيضًا تمرير الوسيطات باستخدام المجموعات المسماة . في هذه الحالة، يجب تحديدكلٌّ على حدة. يُوصى بهذا الأسلوب في بيئة الإنتاج.

تُنفَّذ عبارات WHERE البسيطة مثل =, !=, >, >=, <, <= حاليًا على خادم MySQL.

أما بقية الشروط وقيد LIMIT لأخذ العينات، فتُنفَّذ في ClickHouse فقط بعد انتهاء الاستعلام إلى MySQL.

​ تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول

بدلًا من اسم جدول، يمكن أن تكون الوسيطة الثالثة استعلام SELECT يُمرَّر إلى MySQL كما هو. ويُستدل على بنية الجدول الناتج من نتيجة الاستعلام. ويمكن كتابة الاستعلام إما على شكل استعلام فرعي، أو تغليفه داخل الدالة query :

SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306' , 'test' , ( SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0 ), 'user' , 'password' ); SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306' , 'test' , query( 'SELECT a, b FROM t1 JOIN t2 USING (id) WHERE a > 0' ), 'user' , 'password' );

INSERT فيه. كما يدعم محرّك الجدول يفيد هذا في دفع عمليات الربط والتجميع أو أي معالجة أخرى إلى MySQL. ويكون هذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بإجراءفيه. كما يدعم محرّك الجدول MySQL البنية نفسها.

يحلّل ClickHouse صيغة الاستعلام الفرعي (SELECT ...) ثم يعيد تسلسلها وفق لهجة MySQL (باستخدام علامات الاقتباس الخلفية للمعرّفات) قبل إرسالها إلى الخادم. لذلك يجب أن تكون صالحة في ClickHouse SQL. ولتمرير بنية خاصة بـ MySQL لا يستطيع ClickHouse تحليلها، استخدم صيغة query('...') ، إذ يُرسَل نصها إلى MySQL كما هو. WHERE أو LIMIT أو تجميع أو غير ذلك في استعلام ClickHouse المحيط لا يُدفَع مطلقًا إلى داخل الاستعلام المُمرَّر، بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملة. ولتقييد البيانات المقروءة من MySQL، ضع عامل التصفية داخل الاستعلام المُمرَّر. عند استخدام أيأوأو تجميع أو غير ذلك في استعلام ClickHouse المحيط لا يُدفَعإلى داخل الاستعلام المُمرَّر، بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملة. ولتقييد البيانات المقروءة من MySQL، ضع عامل التصفية داخل الاستعلام المُمرَّر. عند استخدام external_table_strict_query = 1 ، يُرفَض أي عامل تصفية خارجي لا يمكن دفعه مع استثناء بدلًا من تطبيقه محليًا.

يدعم عدة نُسخ متماثلة يجب إدراجها باستخدام | . على سبيل المثال:

SELECT name FROM mysql( `mysql{1|2|3}:3306` , 'mysql_database' , 'mysql_table' , 'user' , 'password' );

OR

SELECT name FROM mysql( `mysql1:3306|mysql2:3306|mysql3:3306` , 'mysql_database' , 'mysql_table' , 'user' , 'password' );

كائن جدول له الأعمدة نفسها الموجودة في جدول MySQL الأصلي.

يمكن ربط بعض أنواع بيانات MySQL بأنواع مختلفة في ClickHouse، ويُتحكَّم في ذلك عبر الإعداد على مستوى الاستعلام mysql_datatypes_support_level

في استعلام INSERT ، وللتمييز بين دالة الجدول mysql(...) واسم جدول يتبعه قائمة بأسماء الأعمدة، يجب استخدام الكلمتين المفتاحيتين FUNCTION أو TABLE FUNCTION . راجع الأمثلة أدناه.

جدول في MySQL:

mysql> CREATE TABLE `test`.`test` ( -> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, -> `float` FLOAT NOT NULL, -> PRIMARY KEY (`int_id`)); mysql> INSERT INTO test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2); mysql> SELECT * FROM test; +--------+-------+ | int_id | float | +--------+-------+ | 1 | 2 | +--------+-------+

استخراج البيانات من ClickHouse:

SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306' , 'test' , 'test' , 'bayonet' , '123' );

CREATE NAMED COLLECTION creds AS host = 'localhost' , port = 3306 , database = 'test' , user = 'bayonet' , password = '123' ; SELECT * FROM mysql(creds, table = 'test' );

┌─int_id─┬─float─┐ │ 1 │ 2 │ └────────┴───────┘

يُفعّل الضغط لاتصال بروتوكول MySQL.

القيمة الافتراضية: false .

ينطبق هذا الإعداد على:

دالة الجدول mysql ;

; محرك الجدول MySQL ;

; محرك قاعدة البيانات MySQL ;

; المجموعات المسماة المستخدمة في تكاملات MySQL.

عند تفعيل هذا الإعداد، يطلب ClickHouse ضغط الاتصال.

مثال:

SELECT * FROM mysql( 'mysql80:3306' , 'clickhouse' , 'test_table' , 'root' , 'password' , SETTINGS enable_compression = 1 );

الاستبدال والإدراج:

INSERT INTO FUNCTION mysql( 'localhost:3306' , 'test' , 'test' , 'bayonet' , '123' , 1 ) (int_id, float ) VALUES ( 1 , 3 ); INSERT INTO TABLE FUNCTION mysql( 'localhost:3306' , 'test' , 'test' , 'bayonet' , '123' , 0 , 'UPDATE int_id = int_id + 1' ) (int_id, float ) VALUES ( 1 , 4 ); SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306' , 'test' , 'test' , 'bayonet' , '123' );

┌─int_id─┬─float─┐ │ 1 │ 3 │ │ 2 │ 4 │ └────────┴───────┘

نسخ البيانات من جدول في MySQL إلى جدول في ClickHouse:

CREATE TABLE mysql_copy ( `id` UInt64, `datetime` DateTime ( 'UTC' ), `description` String, ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, datetime ); INSERT INTO mysql_copy SELECT * FROM mysql( 'host:port' , 'database' , 'table' , 'user' , 'password' );

أو عند نسخ دفعة تدريجية فقط من MySQL استنادًا إلى أكبر قيمة id حالية:

INSERT INTO mysql_copy SELECT * FROM mysql( 'host:port' , 'database' , 'table' , 'user' , 'password' ) WHERE id > ( SELECT max (id) FROM mysql_copy);