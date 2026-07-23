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timeSeriesMetrics(db_name.time_series_table) - تعيد جدول المقاييس الذي يستخدمه الجدول db_name.time_series_table والذي يكون محرك جدوله هو محرك TimeSeries:
تعمل الدالة أيضًا إذا كان جدول metrics داخليًا:
الاستعلامات التالية متكافئة:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦