timeSeriesMetrics(db_name.time_series_table) - تعيد جدول المقاييس
الذي يستخدمه الجدول
db_name.time_series_table والذي يكون محرك جدوله هو محرك TimeSeries:
تعمل الدالة أيضًا إذا كان جدول metrics داخليًا:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries METRICS metrics_table
الاستعلامات التالية متكافئة:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries METRICS INNER UUID '01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef'
SELECT * FROM timeSeriesMetrics(db_name.time_series_table);
SELECT * FROM timeSeriesMetrics('db_name.time_series_table');
SELECT * FROM timeSeriesMetrics('db_name', 'time_series_table');