هذا امتداد لدالة الجدول paimon.
يتيح معالجة الملفات من Apache Paimon بالتوازي عبر عدة عُقد في عنقود محدد. على العقدة البادئة، يُنشئ اتصالًا بجميع عُقد العنقود ويوزّع كل ملف ديناميكيًا. وعلى العقدة العاملة، يطلب من العقدة البادئة المهمة التالية لمعالجتها ثم يعالجها. ويتكرر ذلك حتى تكتمل جميع المهام.
القيمة المعادة
جدول بالبنية المحددة لقراءة البيانات من العنقود في جدول Paimon المحدد.
-
cluster_name — اسم العنقود الذي يُستخدم لإنشاء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية.
- يتطابق وصف جميع المعاملات الأخرى مع وصف المعاملات في دالة الجدول paimon المكافئة.
- يمكن استخدام المعلمة الاختيارية
extra_credentials لتمرير
role_arn من أجل الوصول المستند إلى الدور في ClickHouse Cloud. راجع Secure S3 للاطلاع على خطوات الإعداد.
انظر أيضًا
-
_path — مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
-
_file — اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
-
_size — حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، تكون القيمة
NULL.
-
_time — وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة
NULL.
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_etag — قيمة etag للملف. النوع:
LowCardinality(String). إذا كانت قيمة etag غير معروفة، تكون القيمة
NULL.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦