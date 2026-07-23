يتيح إجراء استعلامات على البيانات المخزنة في قاعدة بيانات SQLite.

يتيح إجراء استعلامات على البيانات المخزنة في قاعدة بيانات SQLite

sqlite( 'db_path' , 'table_name' )

db_path — مسار ملف يحتوي على قاعدة بيانات SQLite. String.

— مسار ملف يحتوي على قاعدة بيانات SQLite. String. table_name — اسم جدول في قاعدة بيانات SQLite، أو استعلام يُمرَّر إلى SQLite كما هو (انظر تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول). String.

​ القيمة المعادة

كائن من نوع جدول يحتوي على الأعمدة نفسها الموجودة في جدول SQLite الأصلي.

​ تمرير استعلام بدلًا من اسم جدول

بدلًا من اسم جدول، يمكن أن تكون الوسيطة الثانية استعلام SELECT يُمرَّر إلى SQLite كما هو. ويُستنتج هيكل الجدول الناتج من نتيجة الاستعلام. ويمكن كتابة الاستعلام إما على هيئة استعلام فرعي، أو بتغليفه داخل الدالة query :

SELECT * FROM sqlite( 'sqlite.db' , ( SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1 )); SELECT * FROM sqlite( 'sqlite.db' , query( 'SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1' ));

INSERT عليه. كما يدعم محرك جدول مثل هذا الجدول للقراءة فقط: لا يُسمح بتنفيذعليه. كما يدعم محرك جدول SQLite البنية نفسها.

تُحلَّل صيغة الاستعلام الفرعي (SELECT ...) من قِبل ClickHouse ثم يُعاد تسلسلها قبل إرسالها إلى SQLite. لذلك يجب أن تكون صالحة في ClickHouse SQL. ولتمرير بنية خاصة بـ SQLite لا يستطيع ClickHouse تحليلها، استخدم بنية query('...') ، إذ يُرسل نصها إلى SQLite حرفيًا. WHERE أو LIMIT أو aggregation أو غير ذلك في استعلام ClickHouse المحيط لا يُدفَع إلى داخل الاستعلام المُمرَّر — بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملة. ولتقييد البيانات المقروءة من SQLite، ضع شرط التصفية داخل الاستعلام المُمرَّر. عند استخدام أيأوأو aggregation أو غير ذلك في استعلام ClickHouse المحيطيُدفَع إلى داخل الاستعلام المُمرَّر — بل يُطبَّق في ClickHouse بعد جلب نتيجة الاستعلام كاملة. ولتقييد البيانات المقروءة من SQLite، ضع شرط التصفية داخل الاستعلام المُمرَّر. عند استخدام external_table_strict_query = 1 ، يُرفَض شرط تصفية خارجي يتعذّر دفعه مع exception بدلًا من تطبيقه محليًا.

Query SELECT * FROM sqlite( 'sqlite.db' , 'table1' ) ORDER BY col2;

Response ┌─col1──┬─col2─┐ │ line1 │ 1 │ │ line2 │ 2 │ │ line3 │ 3 │ └───────┴──────┘

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