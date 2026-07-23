لن تعمل هذه الدالة على نحو صحيح إلا إذا كانت مجموعة الملفات المطابقة للمسار المحدد في البداية متطابقة على جميع العقد، وكان محتواها متسقًا بين العقد المختلفة. أما إذا اختلفت هذه الملفات بين العقد، فلا يمكن تحديد القيمة المُعادة مسبقًا، إذ تعتمد على الترتيب الذي تطلب وفقه العقد العاملة المهام من العقدة المُبادِرة.
الصيغة
fileCluster(cluster_name, path[, format, structure, compression_method])
الوسائط
|الوسيطة
|الوصف
cluster_name
|اسم عنقود يُستخدم لإنشاء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية.
path
|المسار النسبي للملف من user_files_path. كما يدعم مسار الملف أيضًا أنماط glob.
format
|تنسيق الملفات. النوع: String.
structure
|بنية الجدول بتنسيق
'UserID UInt64, Name String'. وتحدد أسماء الأعمدة وأنواعها. النوع: String.
compression_method
|طريقة الضغط. أنواع الضغط المدعومة هي
gz و
br و
xz و
zst و
lz4 و
bz2.
جدول بالتنسيق والبنية المحدَّدين، ويحتوي على بيانات من الملفات التي تطابق المسار المحدَّد. مثال بافتراض وجود عنقود باسم
القيمة المُعادة
my_cluster، والقيمة التالية للإعداد
user_files_path:
وكذلك، بافتراض وجود الملفين
$ grep user_files_path /etc/clickhouse-server/config.xml
<user_files_path>/var/lib/clickhouse/user_files/</user_files_path>
test1.csv و
test2.csv داخل
user_files_path في كل عقدة من عقد العنقود، وأن محتواهما متطابق في مختلف العقد:
على سبيل المثال، يمكن إنشاء هذه الملفات عن طريق تنفيذ هذين الاستعلامين على كل عقدة في العنقود:
$ cat /var/lib/clickhouse/user_files/test1.csv
1,"file1"
11,"file11"
$ cat /var/lib/clickhouse/user_files/test2.csv
2,"file2"
22,"file22"
الآن، اقرأ محتويات البيانات من
INSERT INTO TABLE FUNCTION file('file1.csv', 'CSV', 'i UInt32, s String') VALUES (1,'file1'), (11,'file11');
INSERT INTO TABLE FUNCTION file('file2.csv', 'CSV', 'i UInt32, s String') VALUES (2,'file2'), (22,'file22');
test1.csv و
test2.csv عبر دالة الجدول
fileCluster:
SELECT * FROM fileCluster('my_cluster', 'file{1,2}.csv', 'CSV', 'i UInt32, s String') ORDER BY i, s
┌──i─┬─s──────┐
│ 1 │ file1 │
│ 11 │ file11 │
└────┴────────┘
┌──i─┬─s──────┐
│ 2 │ file2 │
│ 22 │ file22 │
└────┴────────┘
تدعم FileCluster أيضًا جميع الأنماط التي تدعمها دالة الجدول File.