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يُمكّن من معالجة الملفات التي تطابق مسارًا محددًا بشكل متزامن عبر عدة عقد ضمن عنقود. تنشئ العقدة المُبادِرة اتصالات مع العقد العاملة، وتوسّع أنماط glob في مسار الملف، وتُسنِد مهام قراءة الملفات إلى العقد العاملة. وتستعلم كل عقدة عاملة من العقدة المُبادِرة عن الملف التالي المطلوب معالجته، ويتكرر ذلك حتى تكتمل جميع المهام (أي تتم قراءة جميع الملفات).
لن تعمل هذه الدالة على نحو صحيح إلا إذا كانت مجموعة الملفات المطابقة للمسار المحدد في البداية متطابقة على جميع العقد، وكان محتواها متسقًا بين العقد المختلفة. أما إذا اختلفت هذه الملفات بين العقد، فلا يمكن تحديد القيمة المُعادة مسبقًا، إذ تعتمد على الترتيب الذي تطلب وفقه العقد العاملة المهام من العقدة المُبادِرة.

الصيغة

الوسائط

القيمة المُعادة

جدول بالتنسيق والبنية المحدَّدين، ويحتوي على بيانات من الملفات التي تطابق المسار المحدَّد. مثال بافتراض وجود عنقود باسم my_cluster، والقيمة التالية للإعداد user_files_path:
وكذلك، بافتراض وجود الملفين test1.csv وtest2.csv داخل user_files_path في كل عقدة من عقد العنقود، وأن محتواهما متطابق في مختلف العقد:
على سبيل المثال، يمكن إنشاء هذه الملفات عن طريق تنفيذ هذين الاستعلامين على كل عقدة في العنقود:
الآن، اقرأ محتويات البيانات من test1.csv وtest2.csv عبر دالة الجدول fileCluster:

أنماط glob في المسار

تدعم FileCluster أيضًا جميع الأنماط التي تدعمها دالة الجدول File.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦