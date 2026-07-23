البنية
deltaLake هو اسم مستعار لـ
deltaLakeS3، وهو مدعوم للتوافق.
deltaLake(url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
deltaLakeS3(url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
deltaLakeAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
deltaLakeLocal(path, [,format])
وسائط دالة الجدول هذه هي نفسها المستخدمة في دوال الجداول
الوسائط
s3 و
azureBlobStorage و
HDFS و
file.
تشير الوسيطة
format إلى تنسيق ملفات البيانات في جدول Delta Lake.
يمكن استخدام المعلَمة الاختيارية
extra_credentials لتمرير
role_arn من أجل الوصول المستند إلى الدور في ClickHouse Cloud. راجع Secure S3 للاطلاع على خطوات التهيئة.
تُرجع جدولًا ذا البنية المحددة لقراءة البيانات من جدول Delta Lake المحدد أو الكتابة إليها.
القيمة المُعادة
أمثلة
افترض وجود جدول في تخزين S3 على
قراءة البيانات
https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/delta_lake/hits/.
لقراءة البيانات من الجدول في ClickHouse، شغّل:
Query
SELECT
URL,
UserAgent
FROM deltaLake('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/delta_lake/hits/')
WHERE URL IS NOT NULL
LIMIT 2
Response
┌─URL───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─UserAgent─┐
│ http://auto.ria.ua/search/index.kz/jobinmoscow/detail/55089/hasimages │ 1 │
│ http://auto.ria.ua/search/index.kz/jobinmoscow.ru/gosushi │ 1 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
لنفترض وجود جدول في تخزين S3 عند
إدراج البيانات
s3://ch-docs-s3-bucket/people_10k/.
تُعد عمليات الكتابة في Delta Lake ميزة Beta، وهي معطّلة افتراضيًا. فعِّلها باستخدام ما يلي (يتوفر
allow_delta_lake_writes بدءًا من الإصدار 26.7؛ وفي الإصدارات الأقدم استخدم
allow_experimental_delta_lake_writes):
ثم اكتب:
Query
SET allow_delta_lake_writes=1
Query
INSERT INTO TABLE FUNCTION deltaLake('s3://ch-docs-s3-bucket/people_10k/', '<access_key>', '<secret>') VALUES (10001, 'John', 'Smith', 'Male', 30)
يمكنك التأكد من نجاح عملية الإدراج بقراءة الجدول مرة أخرى:
Response
Query id: 09069b47-89fa-4660-9e42-3d8b1dde9b17
Ok.
1 row in set. Elapsed: 3.426 sec.
Query
SELECT *
FROM deltaLake('s3://ch-docs-s3-bucket/people_10k/', '<access_key>', '<secret>')
WHERE (firstname = 'John') AND (lastname = 'Smith')
Response
Query id: 65032944-bed6-4d45-86b3-a71205a2b659
┌────id─┬─firstname─┬─lastname─┬─gender─┬─age─┐
1. │ 10001 │ John │ Smith │ Male │ 30 │
└───────┴───────────┴──────────┴────────┴─────┘
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، فستكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، فستكون القيمة
NULL.
_etag— قيمة etag للملف. النوع:
LowCardinality(String). إذا كانت قيمة etag غير معروفة، فستكون القيمة
NULL.