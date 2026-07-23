البنية
prometheusQuery('db_name', 'time_series_table', 'promql_query', evaluation_time)
prometheusQuery(db_name.time_series_table, 'promql_query', evaluation_time)
prometheusQuery('time_series_table', 'promql_query', evaluation_time)
الوسيطات
db_name- اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول TimeSeries.
time_series_table- اسم جدول TimeSeries.
promql_query- استعلام مكتوب بصيغة PromQL.
evaluation_time - الطابع الزمني للتقييم. لتقييم استعلام في الوقت الحالي، استخدمnow()
باعتبارهevaluation_time`.
يمكن أن تُرجع الدالة أعمدة مختلفة بحسب نوع نتيجة الاستعلام المُمرَّر إلى المعامل
القيمة المُعادة
promql_query:
|نوع النتيجة
|أعمدة النتيجة
|مثال
|vector
|tags Array(Tuple(String, String)), timestamp TimestampType, value ValueType
|prometheusQuery(mytable, ‘up’)
|matrix
|tags Array(Tuple(String, String)), time_series Array(Tuple(TimestampType, ValueType))
|prometheusQuery(mytable, ‘up[1m]‘)
|scalar
|scalar ValueType
|prometheusQuery(mytable, ‘1h30m’)
|string
|string String
|prometheusQuery(mytable, ‘“abc”‘)
الميزات المدعومة في PromQL
المُحدِّدات الآنية، ومُحدِّدات النطاق، ومطابقات التسميات (
المُحدِّدات
=,
!=,
=~,
!~)، ومُعدِّلات الإزاحة، ومُعدِّلات الطابع الزمني
@، والاستعلامات الفرعية.
الدوال
ملاحظة: تستخدم
|الفئة
|الدوال
|النطاق
rate,
irate,
delta,
idelta,
last_over_time
|الرياضيات
abs,
sgn,
floor,
ceil,
sqrt,
exp,
ln,
log2,
log10,
rad,
deg
|المثلثات
sin,
cos,
tan,
asin,
acos,
atan,
sinh,
cosh,
tanh,
asinh,
acosh,
atanh
|DateTime
day_of_week,
day_of_month,
days_in_month,
day_of_year,
minute,
hour,
month,
year
|النوع
scalar,
vector
|مُدرَّج تكراري
histogram_quantile
|أخرى
time,
pi
histogram_quantile الاستيفاء الخطي على حاويات المُدرَّج التكراري التقليدي (التي يحدّدها الوسم
le). لا يزال دعم المُدرَّجات التكرارية الأصلية غير متاح، ويجب أن تكون قيمة المعامل
phi (مستوى quantile) حاليًا
scalar ثابتًا — وتُرفض التعبيرات التي تتغيّر في كل خطوة، مثل
histogram_quantile(time() / 1000, ...)، مع الخطأ
NOT_IMPLEMENTED.
جميع المعاملات الثنائية: الحسابية (
المعاملات
+,
-,
*,
/,
%,
^)، ومعاملات المقارنة (
==,
!=,
<,
>,
<=,
>= مع
bool اختياري)، والمعاملات المنطقية (
and,
or,
unless)، مع مُعدِّلات
on()/
ignoring() و
group_left()/
group_right().
والمعاملات الأحادية
+ و
-.
معاملات التجميع
sum,
avg,
min,
max,
count,
stddev,
stdvar,
group,
quantile,
topk,
bottomk,
limitk — مع مُعدِّلات اختيارية من نوع
by() أو
without().
غير مدعوم حتى الآن:
count_values.
مثال
SELECT * FROM prometheusQuery(mytable, 'rate(http_requests{job="prometheus"}[10m])[1h:10m]', now())