يُنفِّذ استعلام Prometheus باستخدام بيانات من جدول TimeSeries.

prometheusQuery( 'db_name' , 'time_series_table' , 'promql_query' , evaluation_time) prometheusQuery( db_name . time_series_table , 'promql_query' , evaluation_time) prometheusQuery( 'time_series_table' , 'promql_query' , evaluation_time)

db_name - اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول TimeSeries.

- اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول TimeSeries. time_series_table - اسم جدول TimeSeries.

- اسم جدول TimeSeries. promql_query - استعلام مكتوب بصيغة PromQL.

- استعلام مكتوب بصيغة PromQL. evaluation_time - الطابع الزمني للتقييم. لتقييم استعلام في الوقت الحالي، استخدم now() باعتباره evaluation_time`.

يمكن أن تُرجع الدالة أعمدة مختلفة بحسب نوع نتيجة الاستعلام المُمرَّر إلى المعامل promql_query :

نوع النتيجة أعمدة النتيجة مثال vector tags Array(Tuple(String, String)), timestamp TimestampType, value ValueType prometheusQuery(mytable, ‘up’) matrix tags Array(Tuple(String, String)), time_series Array(Tuple(TimestampType, ValueType)) prometheusQuery(mytable, ‘up[1m]‘) scalar scalar ValueType prometheusQuery(mytable, ‘1h30m’) string string String prometheusQuery(mytable, ‘“abc”‘)

​ الميزات المدعومة في PromQL

المُحدِّدات الآنية، ومُحدِّدات النطاق، ومطابقات التسميات ( = , != , =~ , !~ )، ومُعدِّلات الإزاحة، ومُعدِّلات الطابع الزمني @ ، والاستعلامات الفرعية.

الفئة الدوال النطاق rate , irate , delta , idelta , last_over_time الرياضيات abs , sgn , floor , ceil , sqrt , exp , ln , log2 , log10 , rad , deg المثلثات sin , cos , tan , asin , acos , atan , sinh , cosh , tanh , asinh , acosh , atanh DateTime day_of_week , day_of_month , days_in_month , day_of_year , minute , hour , month , year النوع scalar , vector مُدرَّج تكراري histogram_quantile أخرى time , pi

ملاحظة: تستخدم histogram_quantile الاستيفاء الخطي على حاويات المُدرَّج التكراري التقليدي (التي يحدّدها الوسم le ). لا يزال دعم المُدرَّجات التكرارية الأصلية غير متاح، ويجب أن تكون قيمة المعامل phi (مستوى quantile) حاليًا scalar ثابتًا — وتُرفض التعبيرات التي تتغيّر في كل خطوة، مثل histogram_quantile(time() / 1000, ...) ، مع الخطأ NOT_IMPLEMENTED .

جميع المعاملات الثنائية: الحسابية ( + , - , * , / , % , ^ )، ومعاملات المقارنة ( == , != , < , > , <= , >= مع bool اختياري)، والمعاملات المنطقية ( and , or , unless )، مع مُعدِّلات on() / ignoring() و group_left() / group_right() .

والمعاملات الأحادية + و - .

​ معاملات التجميع

sum , avg , min , max , count , stddev , stdvar , group , quantile , topk , bottomk , limitk — مع مُعدِّلات اختيارية من نوع by() أو without() .

غير مدعوم حتى الآن: count_values .