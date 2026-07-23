بناء الجملة
deltaLakeCluster(cluster_name, url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
deltaLakeCluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
deltaLakeS3Cluster(cluster_name, url [,aws_access_key_id, aws_secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
deltaLakeS3Cluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
deltaLakeAzureCluster(cluster_name, connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
deltaLakeAzureCluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
deltaLakeS3Cluster هو اسم مستعار لـ
deltaLakeCluster، وكلاهما خاص بـ S3.
الوسائط
cluster_name— اسم العنقود المُستخدَم لبناء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية.
- يتطابق وصف جميع الوسائط الأخرى مع وصف الوسائط في دالة الجدول المكافئة deltaLake.
- يمكن استخدام المعلَمة الاختيارية
extra_credentialsلتمرير
role_arnمن أجل الوصول المستند إلى الدور في ClickHouse Cloud. راجع تأمين S3 للاطلاع على خطوات الإعداد.
جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات من العنقود في جدول Delta Lake المحدد على S3.
القيمة المعادة
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، تكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة
NULL.
_etag— قيمة
etagللملف. النوع:
LowCardinality(String). إذا كانت قيمة
etagغير معروفة، تكون القيمة
NULL.