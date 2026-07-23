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هذا امتداد لدالة الجدول deltaLake. يتيح معالجة الملفات من جداول Delta Lake في Amazon S3 بالتوازي عبر عدد من العقد ضمن عنقود محدد. على العقدة البادئة، يُنشئ اتصالًا بجميع العقد في العنقود ويوزّع كل ملف ديناميكيًا. وعلى العقدة العاملة، يطلب من العقدة البادئة المهمة التالية لمعالجتها ثم يعالجها. ويتكرر ذلك حتى تكتمل جميع المهام.

بناء الجملة

deltaLakeS3Cluster هو اسم مستعار لـ deltaLakeCluster، وكلاهما خاص بـ S3.

الوسائط

  • cluster_name — اسم العنقود المُستخدَم لبناء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية.
  • يتطابق وصف جميع الوسائط الأخرى مع وصف الوسائط في دالة الجدول المكافئة deltaLake.
  • يمكن استخدام المعلَمة الاختيارية extra_credentials لتمرير role_arn من أجل الوصول المستند إلى الدور في ClickHouse Cloud. راجع تأمين S3 للاطلاع على خطوات الإعداد.

القيمة المعادة

جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات من العنقود في جدول Delta Lake المحدد على S3.

الأعمدة الافتراضية

  • _path — مسار الملف. النوع: LowCardinality(String).
  • _file — اسم الملف. النوع: LowCardinality(String).
  • _size — حجم الملف بالبايت. النوع: Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، تكون القيمة NULL.
  • _time — وقت آخر تعديل للملف. النوع: Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة NULL.
  • _etag — قيمة etag للملف. النوع: LowCardinality(String). إذا كانت قيمة etag غير معروفة، تكون القيمة NULL.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦