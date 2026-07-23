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يولّد بيانات عشوائية وفق مخطط محدد. ويتيح ملء جداول الاختبار بهذه البيانات. ليست كل الأنواع مدعومة.

الصيغة

المعاملات

القيمة المعادة

كائن جدول يتضمن المخطط المطلوب.

مثال على الاستخدام

بالدمج مع generateRandomStructure:
عند غياب الوسيط structure (في هذه الحالة تكون البنية عشوائية):
باستخدام بذرة عشوائية لكلٍّ من البنية العشوائية والبيانات العشوائية:
يمكن أن يُنتج ‎generateRandom(generateRandomStructure(), [بذرة عشوائية], max_string_length, max_array_length)‎، عند ضبط ‎max_array_length‎ على قيمة كبيرة بما يكفي، مخرجات ضخمة جدًا بسبب العمق المحتمل الكبير للتداخل (حتى 16) في الأنواع المعقدة (Array, Tuple, Map, Nested).

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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦