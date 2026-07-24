s3 table function مع
INSERT INTO...SELECT، تُقرأ البيانات وتُدرج بأسلوب تدفقي. ولا يبقى في الذاكرة إلا عدد قليل من كتل البيانات، بينما تُقرأ الكتل باستمرار من S3 وتُرسَل إلى الجدول الوجهة.
الصيغة
المعلمات تدعم دالة الجدول
s3(url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,structure] [,compression_method],[,headers], [,extra_credentials], [,partition_strategy], [,partition_columns_in_data_file])
s3(named_collection[, option=value [,..]])
s3 المعلمات البسيطة التالية:
|Parameter
|Description
url
|URL حاوية التخزين مع المسار إلى الملف. يدعم أحرف البدل التالية في وضع
readonly:
* و
** و
? و
{abc,def} و
{N..M}، حيث إن
N و
M رقمان، و
'abc' و
'def' سلسلتان نصيتان. لمزيد من المعلومات، راجع هنا.
NOSIGN
|إذا جرى تمرير هذه الكلمة المفتاحية بدلًا من بيانات الاعتماد، فلن تُوقَّع أي من الطلبات.
access_key_id and
secret_access_key
|مفاتيح تحدد بيانات الاعتماد المطلوب استخدامها مع نقطة النهاية المحددة. اختيارية.
session_token
|رمز جلسة لاستخدامه مع المفاتيح المحددة. وهو اختياري عند تمرير المفاتيح.
format
|التنسيق الخاص بالملف.
structure
|بنية الجدول. بالتنسيق
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression_method
|هذه المعلمة اختيارية. القيم المدعومة:
none و
gzip أو
gz و
brotli أو
br و
xz أو
LZMA و
zstd أو
zst. افتراضيًا، سيُكتشَف أسلوب الضغط تلقائيًا من امتداد الملف.
headers
|هذه المعلمة اختيارية. تتيح تمرير الترويسات في طلب S3. مرّرها بالتنسيق
headers(key=value)، مثل
headers('x-amz-request-payer' = 'requester').
partition_strategy
|هذه المعلمة اختيارية. القيم المدعومة:
wildcard أو
hive. تتطلب
wildcard وجود
{_partition_id} في المسار، ويُستبدل بمفتاح التقسيم. أما
hive فلا تسمح بأحرف البدل، وتفترض أن المسار هو جذر الجدول، وتُنشئ أدلة partition بنمط Hive مع Snowflake IDs كأسماء ملفات وتنسيق الملف كامتداد. القيمة الافتراضية هي الإعداد
file_like_engine_default_partition_strategy (
wildcard ضمن إعدادات
compatibility الأقدم من
26.6، و
hive بخلاف ذلك).
partition_columns_in_data_file
|هذه المعلمة اختيارية. تُستخدم فقط مع استراتيجية التقسيم من نوع
hive. وتُخبر ClickHouse ما إذا كان ينبغي توقّع كتابة أعمدة partition داخل ملف البيانات. والقيمة الافتراضية هي
false.
extra_credentials
|هذه المعلمة اختيارية. تُستخدم لتمرير
role_arn من أجل الوصول المستند إلى الأدوار في ClickHouse Cloud. راجع Secure S3 للاطلاع على خطوات الإعداد.
storage_class_name
|هذه المعلمة اختيارية. القيم المدعومة:
STANDARD و
REDUCED_REDUNDANCY و
STANDARD_IA و
ONEZONE_IA و
INTELLIGENT_TIERING و
GLACIER_IR و
EXPRESS_ONEZONE. لا تُدعَم إلا فئات تخزين S3 التي تتيح الاسترجاع الفوري (أما الفئات الأرشيفية مثل
GLACIER و
DEEP_ARCHIVE فليست مدعومة). وتتيح تحديد AWS S3 Intelligent Tiering. والقيمة الافتراضية هي
STANDARD.
يمكن أيضًا تمرير الوسيطات باستخدام named collections. في هذه الحالة، تعمل
GCSيكون URL الخاص بـ GCS بهذا التنسيق لأن نقطة النهاية الخاصة بـ Google XML API تختلف عن JSON API:
https://storage.cloud.google.com.
وليس
https://storage.googleapis.com/<bucket>/<folder>/<filename(s)>
url و
access_key_id و
secret_access_key و
format و
structure و
compression_method بالطريقة نفسها، كما تتوفر بعض المعلمات الإضافية المدعومة:
|الوسيطة
|الوصف
filename
|يُلحَق بـ URL إذا جرى تحديده.
use_environment_credentials
|مُفعَّل افتراضيًا، ويتيح تمرير معلمات إضافية باستخدام متغيرات البيئة
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI,
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI,
AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN,
AWS_EC2_METADATA_DISABLED.
no_sign_request
|مُعطَّل افتراضيًا.
expiration_window_seconds
|القيمة الافتراضية هي 120.
جدول ذو البنية المحددة لقراءة البيانات أو كتابتها في الملف المحدد.
القيمة المعادة
تحديد أول 5 صفوف من الجدول من ملف S3
أمثلة
https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/aapl_stock.csv:
SELECT *
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/aapl_stock.csv',
'CSVWithNames'
)
LIMIT 5;
┌───────Date─┬────Open─┬────High─┬─────Low─┬───Close─┬───Volume─┬─OpenInt─┐
│ 1984-09-07 │ 0.42388 │ 0.42902 │ 0.41874 │ 0.42388 │ 23220030 │ 0 │
│ 1984-09-10 │ 0.42388 │ 0.42516 │ 0.41366 │ 0.42134 │ 18022532 │ 0 │
│ 1984-09-11 │ 0.42516 │ 0.43668 │ 0.42516 │ 0.42902 │ 42498199 │ 0 │
│ 1984-09-12 │ 0.42902 │ 0.43157 │ 0.41618 │ 0.41618 │ 37125801 │ 0 │
│ 1984-09-13 │ 0.43927 │ 0.44052 │ 0.43927 │ 0.43927 │ 57822062 │ 0 │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
يستخدم ClickHouse امتدادات أسماء الملفات لتحديد تنسيق البيانات. على سبيل المثال، كان بإمكاننا تشغيل الأمر السابق من دون
CSVWithNames:
ويمكن لـ ClickHouse أيضًا تحديد طريقة ضغط الملف. على سبيل المثال، إذا كان الملف مضغوطًا بامتداد
SELECT *
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/aapl_stock.csv'
)
LIMIT 5;
.csv.gz، فسيقوم ClickHouse بفك ضغطه تلقائيًا.
قد تُربك ملفات Parquet ذات الأسماء مثل
*.parquet.snappy أو
*.parquet.zstd ClickHouse، وتتسبب في ظهور الخطأين
TOO_LARGE_COMPRESSED_BLOCK أو
ZSTD_DECODER_FAILED.
ويحدث ذلك لأن ClickHouse سيحاول قراءة الملف بالكامل على أنه بيانات مرمّزة باستخدام Snappy أو ZSTD، بينما يطبّق Parquet الضغط على مستوى مجموعات الصفوف والأعمدة.تحدد البيانات الوصفية في Parquet الضغط لكل عمود بالفعل، لذا يكون امتداد الملف زائدًا عن الحاجة.
يمكنك ببساطة استخدام
compression_method = 'none' في مثل هذه الحالات:
SELECT *
FROM s3(
'https://<my-bucket>.s3.<my-region>.amazonaws.com/path/to/my-data.parquet.snappy',
compression_format = 'none'
);
لنفترض أن لدينا عدة ملفات بعناوين URI التالية على S3:
الاستخدام
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_1.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_2.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_3.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_4.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_1.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_2.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_3.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_4.csv'
SELECT count(*)
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/{some,another}_prefix/some_file_{1..3}.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
احسب العدد الإجمالي للصفوف في جميع الملفات الموجودة في هذين الدليلين:
┌─count()─┐
│ 18 │
└─────────┘
SELECT count(*)
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/{some,another}_prefix/*', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
احسب العدد الإجمالي للصفوف في الملفات المسماة
┌─count()─┐
│ 24 │
└─────────┘
file-000.csv،
file-001.csv، … ،
file-999.csv:
SELECT count(*)
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/big_prefix/file-{000..999}.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32');
أدرج البيانات في الملف
┌─count()─┐
│ 12 │
└─────────┘
test-data.csv.gz:
أدرج البيانات في الملف
INSERT INTO FUNCTION s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip')
VALUES ('test-data', 1), ('test-data-2', 2);
test-data.csv.gz من جدول موجود:
يمكن استخدام
INSERT INTO FUNCTION s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip')
SELECT name, value FROM existing_table;
** في Glob للاجتياز التعاودي للمجلدات. انظر المثال أدناه، إذ سيجلب جميع الملفات من مجلد
my-test-bucket-768 بشكل تعاودي:
يجلب ما يلي البيانات من جميع ملفات
SELECT * FROM s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/**', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip');
test-data.csv.gz الموجودة في أي مجلد داخل دليل
my-test-bucket بشكل تعاودي:
ملاحظة. يمكن تحديد محوّلات URL مخصصة في ملف تكوين الخادم. مثال:
SELECT * FROM s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/**/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip');
سيتم استبدال URL
SELECT * FROM s3('s3://clickhouse-public-datasets/my-test-bucket-768/**/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip');
's3://clickhouse-public-datasets/my-test-bucket-768/**/test-data.csv.gz' بـ
'http://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/**/test-data.csv.gz'
يمكن إضافة mapper مخصّص إلى
config.xml:
في حالات الاستخدام في بيئة الإنتاج، يُوصى باستخدام named collections. وفيما يلي مثال على ذلك:
<url_scheme_mappers>
<s3>
<to>https://{bucket}.s3.amazonaws.com</to>
</s3>
<gs>
<to>https://{bucket}.storage.googleapis.com</to>
</gs>
<oss>
<to>https://{bucket}.oss.aliyuncs.com</to>
</oss>
</url_scheme_mappers>
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
access_key_id = '***',
secret_access_key = '***';
SELECT count(*)
FROM s3(creds, url='https://s3-object-url.csv')
الكتابة المُقسَّمة إلى أجزاء
مدعومة فقط لاستعلامات INSERT.
استراتيجية التقسيم
wildcard: يستبدل حرف البدل
{_partition_id} في مسار الملف بمفتاح التقسيم الفعلي. يُحدَّد افتراضيًا فقط عندما يكون الإعداد
compatibility أقدم من
26.6. وعندما يُضبط
compatibility على
26.6 أو إصدار أحدث، أو عند تطبيق القيم الافتراضية الحالية، تكون القيمة الافتراضية هي
hive، لذا يجب على المسارات التي تحتوي على
{_partition_id} تعيين
partition_strategy='wildcard' صراحةً (راجع الإعداد
file_like_engine_default_partition_strategy).
hive يطبّق التقسيم بنمط Hive على عمليات القراءة والكتابة. ويُنشئ الملفات باستخدام التنسيق التالي:
<prefix>/<key1=val1/key2=val2...>/<snowflakeid>.<toLower(file_format)>.
مثال على استراتيجية التقسيم
hive
INSERT INTO FUNCTION s3(s3_conn, filename='t_03363_function', format=Parquet, partition_strategy='hive') PARTITION BY (year, country) SELECT 2020 as year, 'Russia' as country, 1 as id;
أمثلة على استراتيجية التقسيم
SELECT _path, * FROM s3(s3_conn, filename='t_03363_function/**.parquet');
┌─_path──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─id─┬─country─┬─year─┐
1. │ test/t_03363_function/year=2020/country=Russia/7351295896279887872.parquet │ 1 │ Russia │ 2020 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴──────┘
wildcard
- يؤدي استخدام معرّف القسم في المفتاح إلى إنشاء ملفات منفصلة:
ونتيجةً لذلك، تُكتَب البيانات في ثلاثة ملفات:
INSERT INTO TABLE FUNCTION
s3('http://bucket.amazonaws.com/my_bucket/file_{_partition_id}.csv', 'CSV', 'a String, b UInt32, c UInt32', partition_strategy='wildcard')
PARTITION BY a VALUES ('x', 2, 3), ('x', 4, 5), ('y', 11, 12), ('y', 13, 14), ('z', 21, 22), ('z', 23, 24);
file_x.csv و
file_y.csv و
file_z.csv.
- يؤدّي استخدام معرّف القسم ضمن اسم حاوية التخزين إلى إنشاء ملفات في حاويات تخزين مختلفة:
ونتيجةً لذلك، تُكتب البيانات في ثلاثة ملفات ضمن حاويات تخزين مختلفة:
INSERT INTO TABLE FUNCTION
s3('http://bucket.amazonaws.com/my_bucket_{_partition_id}/file.csv', 'CSV', 'a UInt32, b UInt32, c UInt32', partition_strategy='wildcard')
PARTITION BY a VALUES (1, 2, 3), (1, 4, 5), (10, 11, 12), (10, 13, 14), (20, 21, 22), (20, 23, 24);
my_bucket_1/file.csv و
my_bucket_10/file.csv و
my_bucket_20/file.csv.
يحاول ClickHouse جلب بيانات الاعتماد من أنواع متعددة من المصادر. وقد يؤدي ذلك أحيانًا إلى حدوث مشكلات عند الوصول إلى بعض حاويات التخزين العامة، ما يتسبب في أن يعيد العميل رمز الخطأ
الوصول إلى حاويات التخزين العامة
403.
يمكن تجنب هذه المشكلة باستخدام الكلمة المحجوزة
NOSIGN، ما يُجبر العميل على تجاهل جميع بيانات الاعتماد وعدم توقيع الطلبات.
SELECT *
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/aapl_stock.csv',
NOSIGN,
'CSVWithNames'
)
LIMIT 5;
بالنسبة إلى حاويات التخزين غير العامة، يمكن للمستخدمين تمرير
استخدام بيانات اعتماد S3 (ClickHouse Cloud)
aws_access_key_id و
aws_secret_access_key إلى الدالة. على سبيل المثال:
يُعد هذا مناسبًا لعمليات الوصول لمرة واحدة أو في الحالات التي يمكن فيها تغيير بيانات الاعتماد بسهولة. ومع ذلك، لا يُنصح به كحل طويل الأمد لعمليات الوصول المتكررة أو عندما تكون بيانات الاعتماد حساسة. في هذه الحالة، نوصي بأن يعتمد المستخدمون على الوصول المستند إلى الأدوار. يَرِد توثيق الوصول المستند إلى الأدوار لـ S3 في ClickHouse Cloud هنا. بعد الإعداد، يمكن تمرير
SELECT count() FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/mta/*.tsv', '<KEY>', '<SECRET>','TSVWithNames')
roleARN إلى الدالة
s3 عبر المعلمة
extra_credentials. على سبيل المثال:
يمكن أيضًا تمرير
SELECT count() FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/mta/*.tsv','CSVWithNames',extra_credentials(role_arn = 'arn:aws:iam::111111111111:role/ClickHouseAccessRole-001'))
external_id اختياريًا إلى جانب
role_arn. ويُمرَّر كمعلمة
ExternalId في استدعاء AWS STS
AssumeRole، ويتيح لسياسة الثقة الخاصة بالدور أن تشترط سرًا مشتركًا، مما يحدّ من مشكلة النائب المرتبك. على سبيل المثال:
يمكنك العثور على المزيد من الأمثلة هنا
SELECT count() FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/mta/*.tsv','CSVWithNames',extra_credentials(role_arn = 'arn:aws:iam::111111111111:role/ClickHouseAccessRole-001', external_id = 'my-external-id'))
لنفترض أن لدينا عدة ملفات أرشيف بعناوين URI التالية على S3:
العمل مع الأرشيفات
- ‘https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-10.csv.zip'
- ‘https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-11.csv.zip'
- ‘https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-12.csv.zip'
SELECT *
FROM s3(
'https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-1{0..2}.csv.zip :: *.csv'
);
يدعم ClickHouse ثلاثة تنسيقات للأرشيف: ZIP TAR 7Z وبينما يمكن الوصول إلى أرشيفات ZIP وTAR من أي موقع تخزين مدعوم، فلا يمكن قراءة أرشيفات 7Z إلا من نظام الملفات المحلي الذي ثُبّت عليه ClickHouse.
لاحظ أن الصفوف لا يمكن إدراجها إلا في الملفات الجديدة. ولا توجد دورات دمج أو عمليات تقسيم للملفات. وما إن يُكتَب ملف حتى تفشل عمليات الإدراج اللاحقة. اطّلع على مزيد من التفاصيل هنا.
إدراج البيانات
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String). في حالة الأرشيف، يعرض المسار بالتنسيق:
"{path_to_archive}::{path_to_file_inside_archive}"
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String). في حالة الأرشيف، يعرض اسم الملف داخل الأرشيف.
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، تكون القيمة
NULL. في حالة الأرشيف، يعرض حجم الملف غير المضغوط للملف الموجود داخل الأرشيف.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة
NULL.
هذا تلميح لـ ClickHouse لتحليل الملفات المُقسَّمة بنمط Hive عند القراءة. ولا يؤثر في الكتابة. ولتحقيق تماثل بين القراءة والكتابة، استخدم الوسيطة
إعداد use_hive_partitioning
partition_strategy.
عند ضبط
use_hive_partitioning على القيمة 1، سيكتشف ClickHouse التقسيم بنمط Hive في المسار (
/name=value/) وسيتيح استخدام أعمدة التقسيم بوصفها أعمدة افتراضية في الاستعلام. وستحمل هذه الأعمدة الافتراضية الأسماء نفسها الموجودة في المسار المُقسَّم.
مثال
SELECT * FROM s3('s3://data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet') WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42;
للوصول إلى حاوية التخزين requester-pays، يجب تمرير الترويسة
الوصول إلى حاويات التخزين requester-pays
x-amz-request-payer = requester مع أي طلب. ويتم ذلك بتمرير المعلمة
headers('x-amz-request-payer' = 'requester') إلى الدالة
s3. على سبيل المثال:
SELECT
count() AS num_rows,
uniqExact(_file) AS num_files
FROM s3('https://coiled-datasets-rp.s3.us-east-1.amazonaws.com/1trc/measurements-100*.parquet', 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', headers('x-amz-request-payer' = 'requester'))
┌───num_rows─┬─num_files─┐
│ 1110000000 │ 111 │
└────────────┴───────────┘
1 row in set. Elapsed: 3.089 sec. Processed 1.09 billion rows, 0.00 B (353.55 million rows/s., 0.00 B/s.)
Peak memory usage: 192.27 KiB.
إعدادات التخزين
- s3_truncate_on_insert - يتيح تفريغ الملف قبل الإدراج فيه. معطّل افتراضيًا.
- s3_create_new_file_on_insert - يتيح إنشاء ملف جديد عند كل عملية إدراج إذا كان للتنسيق لاحقة. معطّل افتراضيًا.
- s3_skip_empty_files - يتيح تخطي الملفات الفارغة أثناء القراءة. مفعّل افتراضيًا.
عند قراءة ملفات Avro التي تحتوي على سجلات متداخلة تختلف من ملف إلى آخر (على سبيل المثال، تحتوي بعض الملفات على حقل إضافي داخل كائن متداخل)، فقد يُرجع ClickHouse خطأً مثل:
مخططات Avro المتداخلة
عدد الأوراق في السجل لا يطابق عدد العناصر في Tuple…يحدث ذلك لأن ClickHouse يتوقع أن تتطابق جميع بُنى السجلات المتداخلة مع المخطط نفسه. للتعامل مع هذه الحالة، يمكنك:
- استخدام
schema_inference_mode='union'لدمج مخططات السجلات المتداخلة المختلفة، أو
- مواءمة البُنى المتداخلة يدويًا وتمكين
use_structure_from_insertion_table_in_table_functions=1.
مثال
ملاحظة حول الأداءقد يستغرق
schema_inference_mode='union' وقتًا أطول جدًا مع مجموعات بيانات S3 الكبيرة، لأنه يحتاج إلى فحص كل ملف لاستنتاج المخطط.
INSERT INTO data_stage
SELECT
id,
data
FROM s3('https://bucket-name/*.avro', 'Avro')
SETTINGS schema_inference_mode='union';
## Related
- [S3 engine](/reference/engines/table-engines/integrations/s3)
- [Integrating S3 with ClickHouse](/integrations/connectors/data-ingestion/AWS/integrating-s3-with-clickhouse)
{/*AUTOGENERATED_END*/}