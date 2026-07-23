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يمثل قاموس فهرس نصي في جداول MergeTree. يعيد الرموز مع البيانات الوصفية لقوائم الترحيل الخاصة بها. ويمكن استخدامه للفحص الداخلي.

الصيغة

الوسيطات

القيمة المعادة

كائن من نوع جدول يحتوي على الرموز والبيانات الوصفية لقوائم الترحيل الخاصة بها.

مثال للاستخدام

Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦