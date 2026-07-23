يُقيِّم استعلام Prometheus باستخدام بيانات من جدول TimeSeries عبر نطاق من أزمنة التقييم.

prometheusQueryRange( 'db_name' , 'time_series_table' , 'promql_query' , start_time, end_time, step) prometheusQueryRange( db_name . time_series_table , 'promql_query' , start_time, end_time, step) prometheusQueryRange( 'time_series_table' , 'promql_query' , start_time, end_time, step)

db_name - اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول TimeSeries.

- اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول TimeSeries. time_series_table - اسم جدول TimeSeries.

- اسم جدول TimeSeries. promql_query - استعلام مكتوب بصياغة PromQL.

- استعلام مكتوب بصياغة PromQL. start_time - وقت بداية نطاق التقييم.

- وقت بداية نطاق التقييم. end_time - وقت نهاية نطاق التقييم.

- وقت نهاية نطاق التقييم. step - الخطوة المستخدَمة للتنقّل عبر وقت التقييم من start_time إلى end_time (شاملاً).

يمكن أن تُرجِع الدالة أعمدة مختلفة بناءً على نوع نتيجة الاستعلام المُمرَّر إلى المَعلمة promql_query :

نوع النتيجة أعمدة النتيجة مثال vector tags Array(Tuple(String, String)), timestamp TimestampType, value ValueType prometheusQuery(mytable, ‘up’) matrix tags Array(Tuple(String, String)), time_series Array(Tuple(TimestampType, ValueType)) prometheusQuery(mytable, ‘up[1m]‘) scalar scalar ValueType prometheusQuery(mytable, ‘1h30m’) string string String prometheusQuery(mytable, ‘“abc”‘)

​ الميزات المدعومة في PromQL

المحددات اللحظية، ومحددات النطاق، ومطابقات الوسوم ( = , != , =~ , !~ )، ومُعدِّلات الإزاحة، ومُعدِّلات الطابع الزمني @ ، والاستعلامات الفرعية.

الفئة الدوال النطاق rate , irate , delta , idelta , last_over_time الرياضيات abs , sgn , floor , ceil , sqrt , exp , ln , log2 , log10 , rad , deg حساب المثلثات sin , cos , tan , asin , acos , atan , sinh , cosh , tanh , asinh , acosh , atanh DateTime day_of_week , day_of_month , days_in_month , day_of_year , minute , hour , month , year Type scalar , vector مُدرَّج تكراري histogram_quantile أخرى time , pi

ملاحظة: تستخدم histogram_quantile الاستيفاء الخطي على حاويات المُدرَّج التكراري التقليدية (التي يحدّدها الوسم le ). لا تزال المُدرَّجات التكرارية الأصلية غير مدعومة، ويجب أن تكون قيمة الوسيط phi (مستوى الكوانتايل) حاليًا قيمة scalar ثابتة — وتُرفَض التعبيرات التي تتغيّر في كل خطوة، مثل histogram_quantile(time() / 1000, ...) ، مع ظهور الخطأ NOT_IMPLEMENTED .

جميع العوامل الثنائية الحسابية ( + , - , * , / , % , ^ )، وعوامل المقارنة ( == , != , < , > , <= , >= مع bool اختياري)، والعوامل المنطقية ( and , or , unless )، مع المعدِّلات on() / ignoring() و group_left() / group_right() .

العاملان الأحاديان + و - .

​ معاملات التجميع

sum , avg , min , max , count , stddev , stdvar , group , quantile , topk , bottomk , limitk — مع معدِّلات اختيارية by() أو without() .

غير مدعوم بعد: count_values .