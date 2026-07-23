البنية
prometheusQueryRange('db_name', 'time_series_table', 'promql_query', start_time, end_time, step)
prometheusQueryRange(db_name.time_series_table, 'promql_query', start_time, end_time, step)
prometheusQueryRange('time_series_table', 'promql_query', start_time, end_time, step)
المعاملات
db_name- اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول TimeSeries.
time_series_table- اسم جدول TimeSeries.
promql_query- استعلام مكتوب بصياغة PromQL.
start_time- وقت بداية نطاق التقييم.
end_time- وقت نهاية نطاق التقييم.
step- الخطوة المستخدَمة للتنقّل عبر وقت التقييم من
start_timeإلى
end_time(شاملاً).
يمكن أن تُرجِع الدالة أعمدة مختلفة بناءً على نوع نتيجة الاستعلام المُمرَّر إلى المَعلمة
القيمة المُعادة
promql_query:
|نوع النتيجة
|أعمدة النتيجة
|مثال
|vector
|tags Array(Tuple(String, String)), timestamp TimestampType, value ValueType
|prometheusQuery(mytable, ‘up’)
|matrix
|tags Array(Tuple(String, String)), time_series Array(Tuple(TimestampType, ValueType))
|prometheusQuery(mytable, ‘up[1m]‘)
|scalar
|scalar ValueType
|prometheusQuery(mytable, ‘1h30m’)
|string
|string String
|prometheusQuery(mytable, ‘“abc”‘)
الميزات المدعومة في PromQL
المحددات اللحظية، ومحددات النطاق، ومطابقات الوسوم (
المحددات
=,
!=,
=~,
!~)، ومُعدِّلات الإزاحة، ومُعدِّلات الطابع الزمني
@، والاستعلامات الفرعية.
الدوال
ملاحظة: تستخدم
|الفئة
|الدوال
|النطاق
rate,
irate,
delta,
idelta,
last_over_time
|الرياضيات
abs,
sgn,
floor,
ceil,
sqrt,
exp,
ln,
log2,
log10,
rad,
deg
|حساب المثلثات
sin,
cos,
tan,
asin,
acos,
atan,
sinh,
cosh,
tanh,
asinh,
acosh,
atanh
|DateTime
day_of_week,
day_of_month,
days_in_month,
day_of_year,
minute,
hour,
month,
year
|Type
scalar,
vector
|مُدرَّج تكراري
histogram_quantile
|أخرى
time,
pi
histogram_quantile الاستيفاء الخطي على حاويات المُدرَّج التكراري التقليدية (التي يحدّدها الوسم
le). لا تزال المُدرَّجات التكرارية الأصلية غير مدعومة، ويجب أن تكون قيمة الوسيط
phi (مستوى الكوانتايل) حاليًا قيمة
scalar ثابتة — وتُرفَض التعبيرات التي تتغيّر في كل خطوة، مثل
histogram_quantile(time() / 1000, ...)، مع ظهور الخطأ
NOT_IMPLEMENTED.
جميع العوامل الثنائية الحسابية (
العوامل
+,
-,
*,
/,
%,
^)، وعوامل المقارنة (
==,
!=,
<,
>,
<=,
>= مع
bool اختياري)، والعوامل المنطقية (
and,
or,
unless)، مع المعدِّلات
on()/
ignoring() و
group_left()/
group_right().
العاملان الأحاديان
+ و
-.
معاملات التجميع
sum,
avg,
min,
max,
count,
stddev,
stdvar,
group,
quantile,
topk,
bottomk,
limitk — مع معدِّلات اختيارية
by() أو
without().
غير مدعوم بعد:
count_values.
مثال
SELECT * FROM prometheusQueryRange(mytable, 'rate(http_requests{job="prometheus"}[10m])[1h:10m]', now() - INTERVAL 10 MINUTES, now(), INTERVAL 1 MINUTE)