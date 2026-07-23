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هذا امتداد لدالة الجدول s3. يتيح معالجة الملفات من Amazon S3 وGoogle Cloud Storage Google Cloud Storage بالتوازي عبر عدة عقد ضمن عنقود محدد. على العقدة المُبادِرة، يُنشئ اتصالًا بجميع العقد في العنقود، ويفكّ توسيع أحرف النجمة في مسار ملف S3، ثم يوزّع كل ملف ديناميكيًا. وعلى العقدة العاملة، يستعلم من العقدة المُبادِرة عن المهمة التالية المطلوب معالجتها ثم يعالجها. ويتكرر ذلك حتى تكتمل جميع المهام.

الصيغة

المعاملات

يمكن أيضًا تمرير المعاملات باستخدام المجموعة المسماة. في هذه الحالة، تعمل url و access_key_id و secret_access_key و format و structure و compression_method بالطريقة نفسها، كما تُدعَم بعض المعاملات الإضافية:

القيمة المُعادة

جدول بالبنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد أو كتابتها فيه.

أمثلة

اعرض البيانات من جميع الملفات في المجلدين /root/data/clickhouse و/root/data/database/، باستخدام جميع العُقد في عنقود cluster_simple:
احسب العدد الإجمالي للصفوف في جميع الملفات في العنقود cluster_simple:
إذا كانت قائمة الملفات تحتوي على نطاقات رقمية بأصفار بادئة، فاستخدم الصيغة التي تتضمن أقواسًا لكل رقم على حدة، أو استخدم ?.
لحالات الاستخدام في بيئات الإنتاج، يُوصى باستخدام المجموعات المسماة. وفيما يلي المثال:

الوصول إلى الحاويات الخاصة والعامة

يمكن للمستخدمين استخدام الأساليب نفسها الموثقة للدالة s3 هنا.

تحسين الأداء

للتعرّف على تفاصيل تحسين أداء الدالة s3، راجع دليلنا المفصل.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦