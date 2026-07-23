امتداد لدالة الجدول s3 يتيح معالجة الملفات من Amazon S3 وGoogle Cloud Storage بالتوازي عبر عدة عقد ضمن عنقود محدد.

هذا امتداد لدالة الجدول s3

يتيح معالجة الملفات من Amazon S3 وGoogle Cloud Storage Google Cloud Storage بالتوازي عبر عدة عقد ضمن عنقود محدد. على العقدة المُبادِرة، يُنشئ اتصالًا بجميع العقد في العنقود، ويفكّ توسيع أحرف النجمة في مسار ملف S3، ثم يوزّع كل ملف ديناميكيًا. وعلى العقدة العاملة، يستعلم من العقدة المُبادِرة عن المهمة التالية المطلوب معالجتها ثم يعالجها. ويتكرر ذلك حتى تكتمل جميع المهام.

s3Cluster(cluster_name, url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key,[session_token]][, format][, structure][, compression_method][, headers][, extra_credentials]) s3Cluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])

المعامل الوصف cluster_name اسم عنقود يُستخدم لبناء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية. url المسار إلى ملف أو مجموعة من الملفات. يدعم أحرف البدل التالية في وضع readonly : * , ** , ? , {'abc','def'} و {N..M} حيث إن N و M — أرقام، و abc و def — سلاسل نصية. لمزيد من المعلومات، راجع Wildcards In Path. NOSIGN إذا جرى توفير هذه الكلمة المفتاحية بدلًا من بيانات الاعتماد، فلن تُوقَّع أي من الطلبات. access_key_id and secret_access_key مفاتيح تحدد بيانات الاعتماد المطلوب استخدامها مع نقطة النهاية المحددة. اختيارية. session_token رمز الجلسة المستخدم مع المفاتيح المحددة. ويكون اختياريًا عند تمرير المفاتيح. format التنسيق الخاص بالملف. structure بنية الجدول. التنسيق هو 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' . compression_method هذا المعامل اختياري. القيم المدعومة: none و gzip أو gz و brotli أو br و xz أو LZMA و zstd أو zst . افتراضيًا، سيُكتشَف أسلوب الضغط تلقائيًا من امتداد الملف. headers هذا المعامل اختياري. يتيح تمرير ترويسات في طلب S3. مرِّرها بالتنسيق headers(key=value) ، مثل headers('x-amz-request-payer' = 'requester') . راجع here للاطلاع على مثال للاستخدام. extra_credentials اختياري. يمكن تمرير roleARN عبر هذا المعامل. راجع here للاطلاع على مثال.

url و access_key_id و secret_access_key و format و structure و compression_method بالطريقة نفسها، كما تُدعَم بعض المعاملات الإضافية: يمكن أيضًا تمرير المعاملات باستخدام المجموعة المسماة . في هذه الحالة، تعملبالطريقة نفسها، كما تُدعَم بعض المعاملات الإضافية:

المعامل الوصف filename يُلحَق بـ url إذا جرى تحديده. use_environment_credentials مُمكَّن افتراضيًا، ويتيح تمرير معلمات إضافية باستخدام متغيرات البيئة AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI , AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI , AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN , AWS_EC2_METADATA_DISABLED . no_sign_request معطَّل افتراضيًا. expiration_window_seconds القيمة الافتراضية هي 120.

جدول بالبنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد أو كتابتها فيه.

اعرض البيانات من جميع الملفات في المجلدين /root/data/clickhouse و /root/data/database/ ، باستخدام جميع العُقد في عنقود cluster_simple :

SELECT * FROM s3Cluster( 'cluster_simple' , 'http://minio1:9001/root/data/{clickhouse,database}/*' , 'minio' , 'ClickHouse_Minio_P@ssw0rd' , 'CSV' , 'name String, value UInt32, polygon Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))' ) ORDER BY ( name , value , polygon );

احسب العدد الإجمالي للصفوف في جميع الملفات في العنقود cluster_simple :

إذا كانت قائمة الملفات تحتوي على نطاقات رقمية بأصفار بادئة، فاستخدم الصيغة التي تتضمن أقواسًا لكل رقم على حدة، أو استخدم ? .

لحالات الاستخدام في بيئات الإنتاج، يُوصى باستخدام المجموعات المسماة . وفيما يلي المثال:

CREATE NAMED COLLECTION creds AS access_key_id = 'minio' , secret_access_key = 'ClickHouse_Minio_P@ssw0rd' ; SELECT count ( * ) FROM s3Cluster( 'cluster_simple' , creds, url = 'https://s3-object-url.csv' , format = 'CSV' , structure = 'name String, value UInt32, polygon Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))' )

​ الوصول إلى الحاويات الخاصة والعامة

يمكن للمستخدمين استخدام الأساليب نفسها الموثقة للدالة s3 هنا

​ تحسين الأداء

s3 ، راجع للتعرّف على تفاصيل تحسين أداء الدالة، راجع دليلنا المفصل