الصيغة
s3Cluster(cluster_name, url[, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key,[session_token]][, format][, structure][, compression_method][, headers][, extra_credentials])
s3Cluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
المعاملات
يمكن أيضًا تمرير المعاملات باستخدام المجموعة المسماة. في هذه الحالة، تعمل
|المعامل
|الوصف
cluster_name
|اسم عنقود يُستخدم لبناء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية.
url
|المسار إلى ملف أو مجموعة من الملفات. يدعم أحرف البدل التالية في وضع
readonly:
*,
**,
?,
{'abc','def'} و
{N..M} حيث إن
N و
M — أرقام، و
abc و
def — سلاسل نصية. لمزيد من المعلومات، راجع Wildcards In Path.
NOSIGN
|إذا جرى توفير هذه الكلمة المفتاحية بدلًا من بيانات الاعتماد، فلن تُوقَّع أي من الطلبات.
access_key_id and
secret_access_key
|مفاتيح تحدد بيانات الاعتماد المطلوب استخدامها مع نقطة النهاية المحددة. اختيارية.
session_token
|رمز الجلسة المستخدم مع المفاتيح المحددة. ويكون اختياريًا عند تمرير المفاتيح.
format
|التنسيق الخاص بالملف.
structure
|بنية الجدول. التنسيق هو
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression_method
|هذا المعامل اختياري. القيم المدعومة:
none و
gzip أو
gz و
brotli أو
br و
xz أو
LZMA و
zstd أو
zst. افتراضيًا، سيُكتشَف أسلوب الضغط تلقائيًا من امتداد الملف.
headers
|هذا المعامل اختياري. يتيح تمرير ترويسات في طلب S3. مرِّرها بالتنسيق
headers(key=value)، مثل
headers('x-amz-request-payer' = 'requester'). راجع here للاطلاع على مثال للاستخدام.
extra_credentials
|اختياري. يمكن تمرير
roleARN عبر هذا المعامل. راجع here للاطلاع على مثال.
url و
access_key_id و
secret_access_key و
format و
structure و
compression_method بالطريقة نفسها، كما تُدعَم بعض المعاملات الإضافية:
|المعامل
|الوصف
filename
|يُلحَق بـ
url إذا جرى تحديده.
use_environment_credentials
|مُمكَّن افتراضيًا، ويتيح تمرير معلمات إضافية باستخدام متغيرات البيئة
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI,
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI,
AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN,
AWS_EC2_METADATA_DISABLED.
no_sign_request
|معطَّل افتراضيًا.
expiration_window_seconds
|القيمة الافتراضية هي 120.
جدول بالبنية المحددة لقراءة البيانات من الملف المحدد أو كتابتها فيه.
القيمة المُعادة
اعرض البيانات من جميع الملفات في المجلدين
أمثلة
/root/data/clickhouse و
/root/data/database/، باستخدام جميع العُقد في عنقود
cluster_simple:
احسب العدد الإجمالي للصفوف في جميع الملفات في العنقود
SELECT * FROM s3Cluster(
'cluster_simple',
'http://minio1:9001/root/data/{clickhouse,database}/*',
'minio',
'ClickHouse_Minio_P@ssw0rd',
'CSV',
'name String, value UInt32, polygon Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))'
) ORDER BY (name, value, polygon);
cluster_simple:
لحالات الاستخدام في بيئات الإنتاج، يُوصى باستخدام المجموعات المسماة. وفيما يلي المثال:
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
access_key_id = 'minio',
secret_access_key = 'ClickHouse_Minio_P@ssw0rd';
SELECT count(*) FROM s3Cluster(
'cluster_simple', creds, url='https://s3-object-url.csv',
format='CSV', structure='name String, value UInt32, polygon Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))'
)
يمكن للمستخدمين استخدام الأساليب نفسها الموثقة للدالة s3 هنا.
الوصول إلى الحاويات الخاصة والعامة
للتعرّف على تفاصيل تحسين أداء الدالة
تحسين الأداء
s3، راجع دليلنا المفصل.