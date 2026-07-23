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ينشئ جدولًا مؤقتًا بالبنية المحددة باستخدام محرك الجدول Null. ووفقًا لخصائص محرك Null، تُتجاهل بيانات الجدول، ويُحذف الجدول نفسه مباشرةً بعد تنفيذ الاستعلام. تُستخدم هذه الدالة لتسهيل كتابة الاختبارات والعروض التوضيحية.

بناء الجملة

المعامل

  • structure — قائمة بالأعمدة وأنواع الأعمدة. String.

القيمة المعادة

جدول مؤقت بمحرك Null وبالبنية المحددة.

مثال

استعلام باستخدام الدالة null:
يمكن أن يحلّ محل ثلاثة استعلامات:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦