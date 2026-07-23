Null، تُتجاهل بيانات الجدول، ويُحذف الجدول نفسه مباشرةً بعد تنفيذ الاستعلام. تُستخدم هذه الدالة لتسهيل كتابة الاختبارات والعروض التوضيحية.
بناء الجملة
null('structure')
المعامل
structure— قائمة بالأعمدة وأنواع الأعمدة. String.
جدول مؤقت بمحرك
القيمة المعادة
Null وبالبنية المحددة.
استعلام باستخدام الدالة
مثال
null:
يمكن أن يحلّ محل ثلاثة استعلامات:
INSERT INTO function null('x UInt64') SELECT * FROM numbers_mt(1000000000);
CREATE TABLE t (x UInt64) ENGINE = Null;
INSERT INTO t SELECT * FROM numbers_mt(1000000000);
DROP TABLE IF EXISTS t;