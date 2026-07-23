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هذا امتداد لدالة الجدول iceberg. يتيح معالجة ملفات Apache Iceberg بالتوازي عبر عدة عقد ضمن عنقود محدد. على العقدة البادئة، ينشئ اتصالًا بجميع العقد في العنقود ويوزّع كل ملف ديناميكيًا. وعلى العقدة العاملة، يطلب من العقدة البادئة المهمة التالية المطلوب معالجتها ثم يعالجها. ويتكرر ذلك حتى تكتمل جميع المهام.

بناء الجملة

الوسيطات

  • cluster_name — اسم عنقود يُستخدم لإنشاء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية.
  • يتوافق وصف جميع الوسيطات الأخرى مع وصف الوسيطات في دالة الجدول المكافئة iceberg.
  • يمكن استخدام المعلَمة الاختيارية extra_credentials لتمرير role_arn من أجل الوصول المستند إلى الدور في ClickHouse Cloud. راجع Secure S3 للاطلاع على خطوات التكوين.
القيمة المعادة جدول بالبنية المحددة لقراءة البيانات من الـ عنقود في جدول Iceberg المحدد. أمثلة

الأعمدة الافتراضية

  • _path — مسار الملف. النوع: LowCardinality(String).
  • _file — اسم الملف. النوع: LowCardinality(String).
  • _size — حجم الملف بالبايت. النوع: Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، فستكون القيمة NULL.
  • _time — وقت آخر تعديل للملف. النوع: Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، فستكون القيمة NULL.
  • _etag — قيمة etag للملف. النوع: LowCardinality(String). إذا كانت قيمة etag غير معروفة، فستكون القيمة NULL.
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦