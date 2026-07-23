بناء الجملة
icebergS3Cluster(cluster_name, url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,compression_method] [,extra_credentials])
icebergS3Cluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
icebergAzureCluster(cluster_name, connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
icebergAzureCluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
icebergHDFSCluster(cluster_name, path_to_table, [,format] [,compression_method])
icebergHDFSCluster(cluster_name, named_collection[, option=value [,..]])
الوسيطات
cluster_name— اسم عنقود يُستخدم لإنشاء مجموعة من العناوين ومعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية.
- يتوافق وصف جميع الوسيطات الأخرى مع وصف الوسيطات في دالة الجدول المكافئة iceberg.
- يمكن استخدام المعلَمة الاختيارية
extra_credentialsلتمرير
role_arnمن أجل الوصول المستند إلى الدور في ClickHouse Cloud. راجع Secure S3 للاطلاع على خطوات التكوين.
SELECT * FROM icebergS3Cluster('cluster_simple', 'http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/test_table', 'test', 'test')
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، فستكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، فستكون القيمة
NULL.
_etag— قيمة etag للملف. النوع:
LowCardinality(String). إذا كانت قيمة etag غير معروفة، فستكون القيمة
NULL.