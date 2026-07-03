- استعلامات قراءة البيانات:
SELECT,
SHOW,
DESCRIBE,
EXISTS.
- استعلامات كتابة البيانات:
INSERT,
OPTIMIZE.
- استعلامات تغيير الإعدادات:
SET,
USE.
- استعلامات DDL:
CREATE,
ALTER,
RENAME,
ATTACH,
DETACH,
DROP
TRUNCATE.
KILL QUERY.
يفرض قيودًا على أذونات استعلامات قراءة البيانات وكتابة البيانات وتغيير الإعدادات. عند ضبطه على 1، يسمح بما يلي:
readonly
- جميع أنواع استعلامات القراءة (مثل SELECT والاستعلامات المكافئة لها).
- الاستعلامات التي لا تعدّل إلا سياق الجلسة (مثل USE).
- SET وCREATE TEMPORARY TABLE
- 0 — يُسمح باستعلامات القراءة والكتابة وتغيير الإعدادات.
- 1 — يُسمح فقط باستعلامات قراءة البيانات.
- 2 — يُسمح باستعلامات قراءة البيانات وتغيير الإعدادات.
بعد ضبط
readonly = 1، لا يمكن للمستخدم تغيير الإعدادين
readonly و
allow_ddl في الجلسة الحالية.عند استخدام الطريقة
GET في واجهة HTTP، يتم ضبط
readonly = 1 تلقائيًا. لتعديل البيانات، استخدم الطريقة
POST.يمنع ضبط
readonly = 1 المستخدم من تغيير الإعدادات. ومع ذلك، توجد طريقة لمنع المستخدم من تغيير إعدادات محددة فقط. كما توجد طريقة للسماح بتغيير إعدادات محددة فقط ضمن قيود
readonly = 1. لمزيد من التفاصيل، راجع القيود على الإعدادات.
يسمح باستعلامات DDL أو يحظرها. القيم الممكنة:
allow_ddl
- 0 — استعلامات DDL غير مسموح بها.
- 1 — استعلامات DDL مسموح بها.
لا يمكنك تنفيذ
SET allow_ddl = 1 إذا كانت قيمة
allow_ddl = 0 في الجلسة الحالية.
KILL QUERYيمكن تنفيذ
KILL QUERY مع أي تركيبة من إعدادات readonly و allow_ddl.