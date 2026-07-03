يمكن تقسيم الاستعلامات في ClickHouse إلى عدة أنواع:

استعلامات قراءة البيانات: SELECT , SHOW , DESCRIBE , EXISTS . استعلامات كتابة البيانات: INSERT , OPTIMIZE . استعلامات تغيير الإعدادات: SET , USE . استعلامات DDL: CREATE , ALTER , RENAME , ATTACH , DETACH , DROP TRUNCATE . KILL QUERY .

تنظّم الإعدادات التالية أذونات المستخدم وفقًا لنوع الاستعلام:

يفرض قيودًا على أذونات استعلامات قراءة البيانات وكتابة البيانات وتغيير الإعدادات.

عند ضبطه على 1، يسمح بما يلي:

جميع أنواع استعلامات القراءة (مثل SELECT والاستعلامات المكافئة لها).

الاستعلامات التي لا تعدّل إلا سياق الجلسة (مثل USE).

عند ضبطه على 2، يسمح بما سبق بالإضافة إلى:

SET وCREATE TEMPORARY TABLE

الاستعلامات مثل EXISTS وDESCRIBE وEXPLAIN وSHOW PROCESSLIST وغيرها تُعد مكافئة لـ SELECT، لأنها تقتصر على تنفيذ SELECT من جداول النظام.

القيم الممكنة:

0 — يُسمح باستعلامات القراءة والكتابة وتغيير الإعدادات.

1 — يُسمح فقط باستعلامات قراءة البيانات.

2 — يُسمح باستعلامات قراءة البيانات وتغيير الإعدادات.

القيمة الافتراضية: 0

بعد ضبط readonly = 1 ، لا يمكن للمستخدم تغيير الإعدادين readonly و allow_ddl في الجلسة الحالية. GET في readonly = 1 تلقائيًا. لتعديل البيانات، استخدم الطريقة POST . عند استخدام الطريقةفي واجهة HTTP ، يتم ضبطتلقائيًا. لتعديل البيانات، استخدم الطريقة readonly = 1 المستخدم من تغيير الإعدادات. ومع ذلك، توجد طريقة لمنع المستخدم من تغيير إعدادات محددة فقط. كما توجد طريقة للسماح بتغيير إعدادات محددة فقط ضمن قيود readonly = 1 . لمزيد من التفاصيل، راجع يمنع ضبطالمستخدم من تغيير الإعدادات. ومع ذلك، توجد طريقة لمنع المستخدم من تغيير إعدادات محددة فقط. كما توجد طريقة للسماح بتغيير إعدادات محددة فقط ضمن قيود. لمزيد من التفاصيل، راجع القيود على الإعدادات

يسمح باستعلامات DDL أو يحظرها.

القيم الممكنة:

0 — استعلامات DDL غير مسموح بها.

1 — استعلامات DDL مسموح بها.

القيمة الافتراضية: 1

لا يمكنك تنفيذ SET allow_ddl = 1 إذا كانت قيمة allow_ddl = 0 في الجلسة الحالية.