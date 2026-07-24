[NOT] OVERRIDABLE وسمات XML
و/أو خيار التهيئة
allow_named_collection_override_by_default.
تخزين المجموعات المسماة في قاعدة بيانات النظام
في المثال أعلاه:
CREATE NAMED COLLECTION name AS
key_1 = 'value' OVERRIDABLE,
key_2 = 'value2' NOT OVERRIDABLE,
url = 'https://connection.url/'
- يمكن دائمًا استبدال قيمة
key_1.
- لا يمكن أبدًا استبدال قيمة
key_2.
- يمكن استبدال قيمة
urlأو عدم استبدالها بحسب قيمة
allow_named_collection_override_by_default.
لإدارة المجموعات المسماة باستخدام DDL، يجب أن يمتلك المستخدم امتياز
الأذونات اللازمة لإنشاء المجموعات المسماة باستخدام DDL
named_collection_control. ويمكن تعيين ذلك بإضافة ملف إلى
/etc/clickhouse-server/users.d/. ويوضح المثال منح المستخدم
default امتيازي
access_management و
named_collection_control:
/etc/clickhouse-server/users.d/user_default.xml
<clickhouse>
<users>
<default>
<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex replace=true>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
</default>
</users>
</clickhouse>
يمكن تخزين المجموعات المُسمّاة إما على القرص المحلي أو في ZooKeeper/Keeper. ويُستخدم التخزين المحلي افتراضيًا. كما يمكن تخزينها باستخدام التشفير، بالخوارزميات نفسها المستخدمة في تشفير القرص، حيث يُستخدم
تخزين المجموعات المُسمّاة
aes_128_ctr افتراضيًا.
لتهيئة تخزين المجموعات المُسمّاة، تحتاج إلى تحديد
type. ويمكن أن تكون هذه القيمة إما
local أو
keeper/
zookeeper. أما في حالة التخزين المشفّر،
فيمكنك استخدام
local_encrypted أو
keeper_encrypted/
zookeeper_encrypted.
لاستخدام ZooKeeper/Keeper، نحتاج أيضًا إلى إعداد
path (المسار في ZooKeeper/Keeper الذي ستُخزَّن فيه المجموعات المُسمّاة) ضمن
قسم
named_collections_storage في ملف الإعدادات. يستخدم المثال التالي التشفير وZooKeeper/Keeper:
القيمة الافتراضية لمَعلمة التهيئة الاختيارية
<clickhouse>
<named_collections_storage>
<type>zookeeper_encrypted</type>
<key_hex>bebec0cabebec0cabebec0cabebec0ca</key_hex>
<algorithm>aes_128_ctr</algorithm>
<path>/named_collections_path/</path>
<update_timeout_ms>1000</update_timeout_ms>
</named_collections_storage>
</clickhouse>
update_timeout_ms هي
5000.
تخزين المجموعات المسماة في ملفات التهيئة
في المثال أعلاه:
/etc/clickhouse-server/config.d/named_collections.xml
<clickhouse>
<named_collections>
<name>
<key_1 overridable="true">value</key_1>
<key_2 overridable="false">value_2</key_2>
<url>https://connection.url/</url>
</name>
</named_collections>
</clickhouse>
- يمكن دائمًا إعادة تعريف
key_1.
- لا يمكن مطلقًا إعادة تعريف
key_2.
- يمكن إعادة تعريف
urlأو عدم إعادة تعريفه بحسب قيمة
allow_named_collection_override_by_default.
يمكن تعديل المجموعات المسماة المُنشأة باستعلامات DDL أو إسقاطها باستخدام DDL. أما المجموعات المسماة المُنشأة بملفات XML، فيمكن إدارتها عبر تحرير ملف XML المقابل أو حذفه.
تعديل المجموعات المسماة
غيّر أو أضف المفتاحين
تعديل مجموعة مسماة مُعرَّفة بـ DDL
key1 و
key3 في المجموعة
collection2
(لن يؤدّي هذا إلى تغيير قيمة العلامة
overridable لهذين المفتاحين):
غيّر المفتاح
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4, key3='value3'
key1 أو أضِفه، واسمح دائمًا باستبداله:
احذف المفتاح
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4 OVERRIDABLE
key2 من
collection2:
غيّر المفتاح
ALTER NAMED COLLECTION collection2 DELETE key2
key1 أو أضِفه، واحذف المفتاح
key3 في المجموعة
collection2:
لفرض استخدام مفتاحٍ ما للإعدادات الافتراضية الخاصة بالعلامة
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4, DELETE key3
overridable، عليك
إزالة المفتاح ثم إعادة إضافته.
ALTER NAMED COLLECTION collection2 DELETE key1;
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4;
احذف المجموعة المُسمّاة لـ DDL
collection2:
DROP NAMED COLLECTION collection2
للاطلاع على وصف المعلمات، راجع الدالة الجدولية S3.
المجموعات المسماة للوصول إلى S3
CREATE NAMED COLLECTION s3_mydata AS
access_key_id = 'AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
secret_access_key = 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY',
format = 'CSV',
url = 'https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/'
<clickhouse>
<named_collections>
<s3_mydata>
<access_key_id>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</access_key_id>
<secret_access_key>wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY</secret_access_key>
<format>CSV</format>
<url>https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/</url>
</s3_mydata>
</named_collections>
</clickhouse>
يستخدم كلٌّ من المثالين التاليين المجموعة المسماة نفسها
أمثلة على الدالة
أمثلة على الدالة
s3() والمجموعة المسماة لجدول S3
s3_mydata:
الدالة s3()
INSERT INTO FUNCTION s3(s3_mydata, filename = 'test_file.tsv.gz',
format = 'TSV', structure = 'number UInt64', compression_method = 'gzip')
SELECT * FROM numbers(10000);
جدول S3
CREATE TABLE s3_engine_table (number Int64)
ENGINE=S3(s3_mydata, url='https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/test_file.tsv.gz', format = 'TSV')
SETTINGS input_format_with_names_use_header = 0;
SELECT * FROM s3_engine_table LIMIT 3;
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
└────────┘
للاطلاع على وصف المعلمات، راجع mysql.
المجموعات المسماة للوصول إلى قاعدة بيانات MySQL
CREATE NAMED COLLECTION mymysql AS
user = 'myuser',
password = 'mypass',
host = '127.0.0.1',
port = 3306,
database = 'test',
connection_pool_size = 8,
replace_query = 1
<clickhouse>
<named_collections>
<mymysql>
<user>myuser</user>
<password>mypass</password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>3306</port>
<database>test</database>
<connection_pool_size>8</connection_pool_size>
<replace_query>1</replace_query>
</mymysql>
</named_collections>
</clickhouse>
تستخدم الأمثلة الأربعة التالية المجموعة المسماة نفسها
أمثلة على المجموعة المسماة الخاصة بـ قاموس والدالة mysql() وجدول MySQL وقاعدة بيانات MySQL
mymysql:
دالة mysql()
SELECT count() FROM mysql(mymysql, table = 'test');
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
لا تتضمن المجموعة المسماة المَعلمة
table، لذا جرى تحديدها في استدعاء الدالة بالشكل
table = 'test'.
جدول MySQL
CREATE TABLE mytable(A Int64) ENGINE = MySQL(mymysql, table = 'test', connection_pool_size=3, replace_query=0);
SELECT count() FROM mytable;
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
تتجاوز عبارة DDL إعداد connection_pool_size المحدد في المجموعة المسماة.
قاعدة بيانات MySQL
CREATE DATABASE mydatabase ENGINE = MySQL(mymysql);
SHOW TABLES FROM mydatabase;
┌─name───┐
│ source │
│ test │
└────────┘
قاموس MySQL
CREATE DICTIONARY dict (A Int64, B String)
PRIMARY KEY A
SOURCE(MYSQL(NAME mymysql TABLE 'source'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'B', 2);
┌─dictGet('dict', 'B', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘
للاطلاع على وصف المعلمات، راجع postgresql. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الأسماء المستعارة التالية:
المجموعات المسماة للوصول إلى قاعدة بيانات PostgreSQL
usernameبدلًا من
user
dbبدلًا من
database.
postgresql_connection_pool_size وإعدادات
postgresql_* الأخرى) في المجموعة أو تمريرها كتجاوزات بصيغة
key = value. وهي تنطبق على محرك الجدول
PostgreSQL، والدالة الجدولية
postgresql، ومحرك قاعدة البيانات
PostgreSQL؛ وتكون لعبارة
SETTINGS الصريحة على الجدول أولوية على القيم الواردة من المجموعة.
تُستخدم المعلمة
addresses_expr في المجموعة بدلًا من
host:port. وهذه المعلمة اختيارية، لأن هناك معلمات اختيارية أخرى، وهي:
host و
hostname و
port. توضّح الشيفرة الزائفة التالية ترتيب الأولوية:
مثال على عملية الإنشاء:
CASE
WHEN collection['addresses_expr'] != '' THEN collection['addresses_expr']
WHEN collection['host'] != '' THEN collection['host'] || ':' || if(collection['port'] != '', collection['port'], '5432')
WHEN collection['hostname'] != '' THEN collection['hostname'] || ':' || if(collection['port'] != '', collection['port'], '5432')
END
مثال على التهيئة:
CREATE NAMED COLLECTION mypg AS
user = 'pguser',
password = 'jw8s0F4',
host = '127.0.0.1',
port = 5432,
database = 'test',
schema = 'test_schema'
<clickhouse>
<named_collections>
<mypg>
<user>pguser</user>
<password>jw8s0F4</password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>5432</port>
<database>test</database>
<schema>test_schema</schema>
</mypg>
</named_collections>
</clickhouse>
مثال على استخدام المجموعات المُسمّاة مع الدالة postgresql
SELECT * FROM postgresql(mypg, table = 'test');
┌─a─┬─b───┐
│ 2 │ two │
│ 1 │ one │
└───┴─────┘
SELECT * FROM postgresql(mypg, table = 'test', schema = 'public');
┌─a─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└───┘
مثال على استخدام المجموعات المُسمّاة مع قاعدة بيانات تعمل بمحرك PostgreSQL
CREATE TABLE mypgtable (a Int64) ENGINE = PostgreSQL(mypg, table = 'test', schema = 'public');
SELECT * FROM mypgtable;
┌─a─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└───┘
ينسخ PostgreSQL البيانات من المجموعة المُسمّاة عند إنشاء الجدول. وأي تغيير يطرأ على المجموعة لا يؤثر في الجداول الحالية.
مثال على استخدام المجموعات المسماة مع قاعدة بيانات تستخدم محرك PostgreSQL
CREATE DATABASE mydatabase ENGINE = PostgreSQL(mypg);
SHOW TABLES FROM mydatabase
┌─name─┐
│ test │
└──────┘
مثال على استخدام المجموعات المسماة مع قاموس مصدره POSTGRESQL
CREATE DICTIONARY dict (a Int64, b String)
PRIMARY KEY a
SOURCE(POSTGRESQL(NAME mypg TABLE test))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'b', 2);
┌─dictGet('dict', 'b', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘
للاطلاع على وصف المعلمات، راجع remote. مثال على التهيئة:
المجموعات المسماة للوصول إلى قاعدة بيانات ClickHouse بعيدة
CREATE NAMED COLLECTION remote1 AS
host = 'remote_host',
port = 9000,
database = 'system',
user = 'foo',
password = 'secret',
secure = 1
<clickhouse>
<named_collections>
<remote1>
<host>remote_host</host>
<port>9000</port>
<database>system</database>
<user>foo</user>
<password>secret</password>
<secure>1</secure>
</remote1>
</named_collections>
</clickhouse>
secure غير ضروري للاتصال بسبب
remoteSecure، لكن يمكن استخدامه مع القواميس.
مثال على استخدام المجموعات المُسمّاة مع الدالتين
remote/
remoteSecure
SELECT * FROM remote(remote1, table = one);
┌─dummy─┐
│ 0 │
└───────┘
SELECT * FROM remote(remote1, database = merge(system, '^one'));
┌─dummy─┐
│ 0 │
└───────┘
INSERT INTO FUNCTION remote(remote1, database = default, table = test) VALUES (1,'a');
SELECT * FROM remote(remote1, database = default, table = test);
┌─a─┬─b─┐
│ 1 │ a │
└───┴───┘
مثال على استخدام المجموعات المسماة مع قاموس مصدره ClickHouse
CREATE DICTIONARY dict(a Int64, b String)
PRIMARY KEY a
SOURCE(CLICKHOUSE(NAME remote1 TABLE test DB default))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'b', 1);
┌─dictGet('dict', 'b', 1)─┐
│ a │
└─────────────────────────┘
راجع وصف المعلمات في Kafka.
المجموعات المسماة للوصول إلى Kafka
CREATE NAMED COLLECTION my_kafka_cluster AS
kafka_broker_list = 'localhost:9092',
kafka_topic_list = 'kafka_topic',
kafka_group_name = 'consumer_group',
kafka_format = 'JSONEachRow',
kafka_max_block_size = '1048576';
<clickhouse>
<named_collections>
<my_kafka_cluster>
<kafka_broker_list>localhost:9092</kafka_broker_list>
<kafka_topic_list>kafka_topic</kafka_topic_list>
<kafka_group_name>consumer_group</kafka_group_name>
<kafka_format>JSONEachRow</kafka_format>
<kafka_max_block_size>1048576</kafka_max_block_size>
</my_kafka_cluster>
</named_collections>
</clickhouse>
يستخدم المثالان التاليان المجموعة المسماة نفسها
مثال على استخدام المجموعات المسماة مع جدول Kafka
my_kafka_cluster:
CREATE TABLE queue
(
timestamp UInt64,
level String,
message String
)
ENGINE = Kafka(my_kafka_cluster)
CREATE TABLE queue
(
timestamp UInt64,
level String,
message String
)
ENGINE = Kafka(my_kafka_cluster)
SETTINGS kafka_num_consumers = 4,
kafka_thread_per_consumer = 1;
للاطلاع على وصف المعلمات، راجع النسخ الاحتياطي والاستعادة.
المجموعات المسماة الخاصة بالنسخ الاحتياطية
BACKUP TABLE default.test to S3(named_collection_s3_backups, 'directory')
<clickhouse>
<named_collections>
<named_collection_s3_backups>
<url>https://my-s3-bucket.s3.amazonaws.com/backup-S3/</url>
<access_key_id>ABC123</access_key_id>
<secret_access_key>Abc+123</secret_access_key>
</named_collection_s3_backups>
</named_collections>
</clickhouse>
للاطلاع على وصف المعلمات، راجع mongodb.
المجموعات المسماة للوصول إلى جدول MongoDB والقاموس
CREATE NAMED COLLECTION mymongo AS
user = '',
password = '',
host = '127.0.0.1',
port = 27017,
database = 'test',
collection = 'my_collection',
options = 'connectTimeoutMS=10000'
<clickhouse>
<named_collections>
<mymongo>
<user></user>
<password></password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>27017</port>
<database>test</database>
<collection>my_collection</collection>
<options>connectTimeoutMS=10000</options>
</mymongo>
</named_collections>
</clickhouse>
جدول MongoDB
CREATE TABLE mytable(log_type VARCHAR, host VARCHAR, command VARCHAR) ENGINE = MongoDB(mymongo, options='connectTimeoutMS=10000&compressors=zstd')
SELECT count() FROM mytable;
┌─count()─┐
│ 2 │
└─────────┘
تتجاوز عبارة DDL إعدادات الخيارات المحددة في المجموعة المسماة.
قاموس MongoDB
CREATE DICTIONARY dict
(
`a` Int64,
`b` String
)
PRIMARY KEY a
SOURCE(MONGODB(NAME mymongo COLLECTION my_dict))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED())
SELECT dictGet('dict', 'b', 2);
┌─dictGet('dict', 'b', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘
تحدِّد المجموعة المُسمّاة اسم الـ
collection على أنه
my_collection. وفي استدعاء الدالة، يُتجاوز هذا الإعداد باستخدام
collection = 'my_dict' لاختيار
collection أخرى.