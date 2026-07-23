إنشاء جدول
معلمات المحرّك
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name (name1 [type1], name2 [type2], ...)
ENGINE = ArrowFlight('host:port', 'dataset_name' [, 'username', 'password']);
host:port— عنوان خادم Arrow Flight البعيد. إذا لم يُحدَّد المنفذ، فسيُستخدم المنفذ الافتراضي
8815. String.
dataset_name— معرّف مجموعة البيانات على خادم Flight (يُستخدم كواصف PATH أو في استعلام
SELECT *، بحسب الإعداد
arrow_flight_request_descriptor_type). String.
username— اسم المستخدم لمصادقة HTTP الأساسية. String.
password— كلمة المرور لمصادقة HTTP الأساسية. String.
username و
password، فلن تُستخدم المصادقة (ولا يعمل ذلك إلا إذا كان خادم Arrow Flight يسمح بالوصول من دون مصادقة).
قائمة الأعمدة اختيارية — إذا لم تُحدَّد، فسيُستنتج المخطط من خادم Arrow Flight البعيد عبر
GetSchema.
يدعم المحرّك المجموعات المُسمّاة لتخزين معلمات الاتصال:
المجموعات المُسمّاة
معلمات المجموعة المسماة:
CREATE TABLE remote_flight_data
ENGINE = ArrowFlight(named_collection_name);
|المعلمة
|مطلوب
|الافتراضي
|الوصف
host or
hostname
|لا
""
|اسم مضيف الخادم.
port
|نعم
|—
|منفذ الخادم.
dataset
|لا
""
|اسم مجموعة البيانات أو الواصف.
use_basic_authentication
|لا
true
|تمكين المصادقة الأساسية.
user or
username
|إذا كانت المصادقة مفعّلة
|—
|اسم المستخدم للمصادقة.
password
|لا
""
|كلمة المرور للمصادقة.
enable_ssl
|لا
false
|تمكين تشفير TLS.
ssl_ca
|لا
""
|مسار ملف شهادة CA المستخدمة للتحقق عبر TLS.
ssl_override_hostname
|لا
""
|تجاوز اسم المضيف الذي يجري التحقق منه أثناء التحقق عبر TLS.
الإعدادات
arrow_flight_request_descriptor_type— يتحكّم في كيفية إرسال اسم مجموعة البيانات إلى خادم Flight. القيم المحتملة:
path(الافتراضي، ويُرسَل على هيئة واصف PATH) أو
command(ويُرسَل على هيئة واصف CMD مع
SELECT * FROM <dataset>). استخدم
commandمع خوادم Flight التي تتوقع أوامر SQL (مثل Dremio).
قراءة البيانات من خادم Arrow Flight بعيد:
مثال على الاستخدام
CREATE TABLE remote_flight_data
(
id UInt32,
name String,
value Float64
) ENGINE = ArrowFlight('127.0.0.1:9005', 'sample_dataset');
SELECT * FROM remote_flight_data ORDER BY id;
إدراج البيانات في خادم Arrow Flight البعيد:
┌─id─┬─name────┬─value─┐
│ 1 │ foo │ 42.1 │
│ 2 │ bar │ 13.3 │
│ 3 │ baz │ 77.0 │
└────┴─────────┴───────┘
INSERT INTO remote_flight_data VALUES (4, 'qux', 99.9);
ملاحظات
- إذا جرى تحديد الأعمدة في عبارة
CREATE TABLE، فيجب أن تتطابق مع المخطط الذي يعيده خادم Flight.
- إذا لم تُحدَّد الأعمدة، فسيُستنتَج المخطط تلقائيًا من الخادم البعيد.
- كلٌّ من القراءة (
SELECT) والكتابة (
INSERT) مدعومان.
- يتحكم الإعداد
arrow_flight_request_descriptor_typeفي ما إذا كان اسم مجموعة البيانات يُرسَل كواصف PATH أو كواصف CMD يتضمّن استعلام
SELECT *.