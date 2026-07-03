توثيق لواجهة Apache Arrow Flight في ClickHouse، تتيح لعملاء Flight SQL الاتصال بـ ClickHouse

​ نظرة عامة

يتضمن هذا التنفيذ دعم Arrow Flight SQL ، مما يتيح لأدوات BI والتطبيقات التي تدعم بروتوكول Flight SQL الاستعلام من ClickHouse مباشرةً.

القدرات الأساسية:

تنفيذ استعلامات SQL واسترجاع النتائج بتنسيق Apache Arrow.

إدراج البيانات في الجداول باستخدام تنسيق Arrow.

الاستعلام عن البيانات الوصفية (catalogs وschemas وtables وprimary keys) عبر أوامر Flight SQL.

إنشاء العبارات المُحضّرة على جهة الخادم وربطها وتنفيذها وإغلاقها عبر Flight SQL.

إدارة الجلسات والإعدادات عبر إجراءات Flight SQL.

تشفير TLS والمصادقة باستخدام اسم المستخدم/كلمة المرور.

الاسترجاع التدريجي للنتائج عبر PollFlightInfo .

. إلغاء الاستعلام عبر CancelFlightInfo .

​ تمكين خادم Arrow Flight

لتمكين خادم Arrow Flight، أضِف الإعداد arrowflight_port إلى إعدادات خادم ClickHouse:

< clickhouse > < arrowflight_port > 9090 </ arrowflight_port > </ clickhouse >

عند بدء التشغيل، تؤكد رسالة في السجل أن الواجهة نشطة:

{} <Information> Application: Arrow Flight compatibility protocol: 0.0.0.0:9090

​ تهيئة TLS

لتمكين TLS لواجهة Arrow Flight، اضبط الإعدادات التالية:

< clickhouse > < arrowflight_port > 9090 </ arrowflight_port > < arrowflight > < enable_ssl > true </ enable_ssl > < ssl_cert_file > /path/to/server-cert.pem </ ssl_cert_file > < ssl_key_file > /path/to/server-key.pem </ ssl_key_file > </ arrowflight > </ clickhouse >

عند تفعيل TLS، يجب على العملاء الاتصال باستخدام الصيغة grpc+tls:// بدلًا من grpc:// .

تدعم واجهة Arrow Flight طريقتين للمصادقة:

​ المصادقة الأساسية

تُجري البرامج العميلة المصادقة باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور عبر ترويسة HTTP القياسية Authorization: Basic . وعند نجاح المصادقة، يُرجِع الخادم Bearer token في ترويسة الاستجابة.

​ مصادقة رمز Bearer

يمكن للطلبات اللاحقة استخدام رمز Bearer المُعاد من المصادقة الأساسية عبر ترويسة Authorization: Bearer <token> . ويُجدَّد الرمز تلقائيًا عند كل استخدام، وتنتهي صلاحيته وفقًا لإعداد الخادم default_session_timeout (الافتراضي: 60 ثانية).

​ مثال بلغة بايثون

import pyarrow.flight as flight client = flight.FlightClient( "grpc://localhost:9090" ) # Basic auth returns a bearer token for subsequent calls token_pair = client.authenticate_basic_token( "default" , "" ) options = flight.FlightCallOptions( headers = [token_pair])

باستخدام TLS:

import pyarrow.flight as flight with open ( "ca-cert.pem" , "rb" ) as f: tls_root_certs = f.read() client = flight.FlightClient( "grpc+tls://localhost:9090" , tls_root_certs = tls_root_certs, ) token_pair = client.authenticate_basic_token( "default" , "password" ) options = flight.FlightCallOptions( headers = [token_pair])

​ إدارة الجلسات

تدعم واجهة Arrow Flight جلسات ClickHouse من خلال رؤوس البيانات الوصفية المخصصة في gRPC:

الترويسة الوصف x-clickhouse-session-id معرّف الجلسة. إذا تم تمريره، تشترك عدة طلبات في حالة الجلسة نفسها (الجداول المؤقتة، والإعدادات). x-clickhouse-session-timeout مهلة الجلسة بالثواني. يجب ألا تتجاوز max_session_timeout . x-clickhouse-session-check عيّن القيمة 1 للتحقق من وجود الجلسة من دون إنشائها. x-clickhouse-session-close عيّن القيمة 1 لإغلاق الجلسة بعد اكتمال الطلب. ويتطلب ذلك ضبط enable_arrow_close_session على true في تهيئة الخادم.

x-clickhouse-session-id وليس X-ClickHouse-Session-Id ). وهذا مطلوب بموجب نظرًا إلى أن Arrow Flight يستخدم gRPC عبر HTTP/2، فإن أسماء رؤوس البيانات الوصفية حسّاسة لحالة الأحرف، ويجب كتابتها بأحرف صغيرة تمامًا كما هو موضح (على سبيل المثال،وليس). وهذا مطلوب بموجب RFC 9113, Section 8.2 ، التي تنص على أن أسماء حقول HTTP/2 يجب أن تتكون من أحرف صغيرة فقط. ويختلف هذا عن HTTP/1.1، حيث تكون أسماء الرؤوس غير حسّاسة لحالة الأحرف.

SetSessionOptions (راجع تتيح الجلسات تعيين إعدادات ClickHouse دائمة عبر الإجراء(راجع DoAction ).

​ مرجع تهيئة الخادم

الإعداد الافتراضي الوصف arrowflight_port — المنفذ الخاص بخادم Arrow Flight. لا يبدأ الخادم إلا إذا جرى تحديد هذا الإعداد. arrowflight.enable_ssl false تمكين تشفير TLS. arrowflight.ssl_cert_file — المسار إلى ملف شهادة TLS. وهو مطلوب عند تمكين TLS. arrowflight.ssl_key_file — المسار إلى ملف المفتاح الخاص لـ TLS. وهو مطلوب عند تمكين TLS. arrowflight.tickets_lifetime_seconds 600 المدة بالثواني قبل انتهاء صلاحية تذاكر Flight وتنظيفها. اضبطها على 0 لتعطيل انتهاء صلاحية التذاكر تلقائيًا. arrowflight.cancel_ticket_after_do_get false إذا كانت القيمة true ، فستُلغى التذاكر مباشرةً بعد أن يستهلكها DoGet ، مما يحرر الذاكرة. arrowflight.poll_descriptors_lifetime_seconds 600 المدة بالثواني قبل انتهاء صلاحية واصفات الاستطلاع. اضبطها على 0 لتعطيل انتهاء الصلاحية التلقائي. arrowflight.cancel_flight_descriptor_after_poll_flight_info false إذا كانت القيمة true ، فستُلغى واصفات الاستطلاع بعد أن يستهلكها PollFlightInfo . arrowflight.max_prepared_statements_per_user 100 الحد الأقصى لعدد العبارات المُحضّرة المفتوحة لكل مستخدم. اضبطه على 0 لتعطيل هذا الحد. arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds -1 وضع مدة بقاء العبارة المُحضّرة. > 0 : استخدم هذه القيمة كمدة بقاء، وحدّث وقت انتهاء الصلاحية مع كل طلب لكلٍّ من العبارات المرتبطة بالجلسة وغير المرتبطة بها. 0 : عطّل انتهاء الصلاحية التلقائي. -1 : بالنسبة إلى العبارات المرتبطة بالجلسة، استخدم مهلة الجلسة كمدة بقاء وحدّثها مع كل طلب؛ أما العبارات غير المرتبطة بالجلسة فلا تنتهي صلاحيتها تلقائيًا. enable_arrow_close_session true السماح للعملاء بإغلاق الجلسات عبر الترويسة x-clickhouse-session-close . default_session_timeout 60 مهلة الجلسة الافتراضية بالثواني. وتتحكم أيضًا في انتهاء صلاحية رمز Bearer. max_session_timeout 3600 الحد الأقصى المسموح به لمهلة الجلسة بالثواني.

​ طرق RPC المدعومة

ينفّذ استعلامًا ويُرجع FlightInfo يتضمّن مخطط النتيجة، ونقاط النهاية مع التذاكر اللازمة لاسترجاع البيانات، وعدد الصفوف، وعدد البايتات.

يقبل FlightDescriptor ، ويمكن أن يكون أحد ما يلي:

واصف PATH : مسارًا أحادي المكوّن يُفسَّر على أنه اسم جدول. ويُنشئ SELECT * FROM <table> .

: مسارًا أحادي المكوّن يُفسَّر على أنه اسم جدول. ويُنشئ . واصف CMD: إمّا سلسلة استعلام SQL خام، أو أمر Flight SQL protobuf مُسلسل (راجع Flight SQL Commands).

يُنفَّذ الاستعلام بالكامل، وتُخزَّن النتائج في تذاكر على جانب الخادم. وتنتج كل كتلة بيانات نقطة نهاية/تذكرة منفصلة، مما يتيح للعملاء استرجاع البيانات بالتوازي.

# Query by table name descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path( "my_table" ) info = client.get_flight_info(descriptor, options) # Query by SQL descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "SELECT * FROM my_table WHERE id > 100" ) info = client.get_flight_info(descriptor, options) # Retrieve results for endpoint in info.endpoints: reader = client.do_get(endpoint.ticket, options) table = reader.read_all() print (table.to_pandas())

يتيح استرداد النتائج بشكل تدريجي للاستعلامات طويلة التشغيل. فبدلًا من انتظار اكتمال الاستعلام بالكامل (كما يفعل GetFlightInfo )، يعيد PollFlightInfo النتائج على شكل كتل، كتلةً تلو الأخرى.

عند الاستدعاء الأول، يبدأ تنفيذ الاستعلام. وتتضمن الاستجابة ما يلي:

كائن FlightInfo يحتوي على نقطة نهاية لأي كتل بيانات متاحة حتى تلك اللحظة.

يحتوي على نقطة نهاية لأي كتل بيانات متاحة حتى تلك اللحظة. كائن FlightDescriptor لعملية الاستطلاع التالية (إذا كان من المتوقع توفر المزيد من النتائج).

تسترجع الاستدعاءات اللاحقة باستخدام الواصف المُعاد كتلًا إضافية. وعندما لا تعود هناك بيانات أخرى متاحة، لا تتضمن الاستجابة واصفًا تاليًا.

ينتظر التنفيذ الحالي حتى تتوفر كتلة بيانات، بدلًا من أن يعيد الاستجابة فورًا من دون بيانات.

يُرجع مخطط Arrow لنتيجة الاستعلام دون تنفيذ الاستعلام كاملًا. ويقبل أنواع الواصف نفسها كما في GetFlightInfo .

descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "SELECT 1 AS x, 'hello' AS y" ) schema_result = client.get_schema(descriptor, options) schema = schema_result.schema print (schema) # x: int32, y: string

يسترجع البيانات لتذكرة معيّنة. ويقبل أحد الخيارين التاليين:

تذكرة مُعادة من GetFlightInfo أو PollFlightInfo .

أو . سلسلة استعلام Raw SQL كقيمة للتذكرة.

# Using a ticket from GetFlightInfo reader = client.do_get(endpoint.ticket, options) table = reader.read_all() # Using a raw SQL query as ticket ticket = flight.Ticket( "SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10" ) reader = client.do_get(ticket, options) table = reader.read_all()

يرسل البيانات إلى ClickHouse. يقبل FlightDescriptor وتدفّقًا من دفعات سجلات Arrow.

إدراج حسب اسم الجدول (واصف PATH):

schema = pa.schema([( "id" , pa.int64()), ( "name" , pa.string())]) batch = pa.record_batch( [pa.array([ 1 , 2 , 3 ]), pa.array([ "Alice" , "Bob" , "Charlie" ])], schema = schema, ) descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path( "my_table" ) writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options) writer.write_batch(batch) writer.close()

الإدراج باستخدام SQL (واصف CMD):

descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "INSERT INTO my_table FORMAT Arrow" ) writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options) writer.write_batch(batch) writer.close()

تنفيذ عبارات DDL/DML عبر Flight SQL CommandStatementUpdate :

يستخدم عملاء Flight SQL الأمر CommandStatementUpdate لتنفيذ عبارات DDL/DML ‏(CREATE، INSERT، ALTER، إلخ). وتتضمن الاستجابة عدد الصفوف المتأثرة.

الإدخال المجمّع عبر Flight SQL CommandStatementIngest :

لا يُدعَم إلا الإلحاق بالجداول الموجودة ( TABLE_NOT_EXIST_OPTION_FAIL + TABLE_EXISTS_OPTION_APPEND ). ولا تُدعَم الكتالوجات والجداول المؤقتة لهذا الأمر.

لا تتوفر إمكانية استخدام transaction_id مع CommandStatementUpdate أو CommandStatementIngest . وإذا تم توفيره، يعرض ClickHouse الخطأ NotImplemented .

لا يُقبل لنقل البيانات سوى التنسيق Arrow . ويؤدي تحديد تنسيقات أخرى في SQL (مثل FORMAT JSON ) إلى حدوث خطأ.

ينفّذ إجراءات مُسمّاة. الإجراءات التالية متاحة:

يلغي استعلامًا قيد التشغيل مرتبطًا بـ FlightInfo . ويُستخرَج معرّف الاستعلام من حقل app_metadata الخاص بـ FlightInfo . كما يُلغي أيضًا أي واصفات استطلاع مرتبطة بالاستعلام.

# Start a long-running query via PollFlightInfo, then cancel it cancel_request = flight.CancelFlightInfoRequest(info) result = client.cancel_flight_info(cancel_request, options) # result.status is CancelStatus.CANCELLED if successful

يضبط إعدادات خادم ClickHouse للجلسة الحالية. ويتطلب ذلك تعيين معرّف جلسة عبر الترويسة x-clickhouse-session-id .

أنواع القيم المدعومة: string وboolean وinteger وdouble وقوائم من string.

إذا كان اسم الإعداد غير معروف، فسيُعاد الخطأ INVALID_NAME . وإذا تعذّر تحليل القيمة، فسيُعاد الخطأ INVALID_VALUE .

يعيد جميع إعدادات ClickHouse الحالية وقيمها الخاصة بالجلسة. ويعيد خريطة تربط أسماء الإعدادات بقيم نصية (ويستعلم داخليًا من system.settings ).

ينشئ عبارة مُحضَّرة على جانب الخادم ويُرجع معرّفًا لها. يحتوي الطلب على نص استعلام SQL مع عناصر نائبة ? .

transaction_id غير مدعوم لهذا الإجراء. وإذا تم توفيره، يعيد ClickHouse الخطأ NotImplemented .

بالنسبة إلى تعليمات الاستعلام، قد تتضمن الاستجابة ما يلي:

dataset_schema : مخطط مجموعة النتائج.

: مخطط مجموعة النتائج. parameter_schema : مخطط معلمات التعليمة.

إذا فشل استنتاج المخطط لاستعلام صالح (على سبيل المثال، عندما لا يكون استبدال العناصر النائبة بـ NULL صالحًا لهذا الاستعلام)، فسيواصل ClickHouse إنشاء العبارة المُحضَّرة ويُرجع المعرّف من دون dataset_schema .

تكون العبارات المُحضَّرة مملوكة للمستخدم الذي جرت مصادقته، وليس لجلسة واحدة بعينها. وإذا فتحت عدة جلسات بالمستخدم نفسه، يمكنك تنفيذ معرّف التعليمة نفسه، وإعادة الربط به، وإغلاقه من أيٍّ من تلك الجلسات.

لا يمكن للمستخدمين الآخرين تنفيذ معرّف تعليمة لم ينشئوه، أو إجراء bind له، أو إغلاقه.

يتحكم arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds في سلوك انتهاء الصلاحية:

> 0 : استخدم القيمة المُعدّة على أنها مدة بقاء العبارة. ويُجدَّد انتهاء الصلاحية مع كل طلب لكلٍّ من التعليمات المرتبطة بجلسة وغير المرتبطة بجلسة.

: استخدم القيمة المُعدّة على أنها مدة بقاء العبارة. ويُجدَّد انتهاء الصلاحية مع كل طلب لكلٍّ من التعليمات المرتبطة بجلسة وغير المرتبطة بجلسة. 0 : لا تنتهي صلاحية العبارات المُحضَّرة تلقائيًا.

: لا تنتهي صلاحية العبارات المُحضَّرة تلقائيًا. -1 (default): إذا أُنشئت العبارة داخل جلسة، فإن مدة بقائها تتبع مهلة تلك الجلسة ويُجدَّد مع كل طلب داخلها. وإذا أُنشئت العبارة من دون جلسة، فلا تنتهي صلاحيتها تلقائيًا.

تُزال العبارات منتهية الصلاحية، ولا تعود تُحتسب ضمن arrowflight.max_prepared_statements_per_user .

يغلق عبارة مُحضَّرة ويحرّر موارد جهة الخادم المرتبطة بها عندما يحتوي الطلب على معرّف عبارة غير فارغ.

يدعم ClickHouse أيضًا الإغلاق المجمّع باستخدام ClosePreparedStatement عندما يكون المعرّف فارغًا:

إذا كان x-clickhouse-session-id موجودًا، فسيُغلق جميع العبارات المُحضَّرة للمستخدم المُصادَق عليه ضمن تلك الجلسة.

موجودًا، فسيُغلق جميع العبارات المُحضَّرة للمستخدم المُصادَق عليه ضمن تلك الجلسة. إذا لم يكن هناك معرّف جلسة، فسيُغلق فقط العبارات المُحضَّرة غير المرتبطة بجلسة للمستخدم المُصادَق عليه.

إذا أُنشئت عبارة مُحضَّرة داخل جلسة (عبر x-clickhouse-session-id )، فستُغلق أيضًا تلقائيًا عند إغلاق تلك الجلسة.

​ Flight SQL Commands

CMD على رسالة عندما يحتوي الواصفعلى رسالة Protobuf لـ Flight SQL مُسلسلة، يدعم ClickHouse الأوامر التالية:

​ مدعوم من خلال GetFlightInfo / GetSchema

Command Description CommandStatementQuery نفّذ أي استعلام SQL. transaction_id غير مدعوم. CommandGetSqlInfo استرجع البيانات الوصفية للخادم (الاسم، الإصدار، إصدار Arrow، والإمكانات). CommandGetCatalogs اعرض الكتالوجات. يُرجع نتيجة فارغة (لا يستخدم ClickHouse الكتالوجات). CommandGetDbSchemas اعرض قواعد البيانات. يدعم db_schema_filter_pattern اختياريًا (نمط SQL LIKE ). CommandGetTables اعرض الجداول. يدعم عوامل تصفية للمخطط واسم الجدول وأنواع الجداول والتضمين الاختياري للمخطط. CommandGetTableTypes اعرض أنواع محركات الجداول (من system.table_engines ). CommandGetPrimaryKeys استرجع أعمدة المفتاح الأساسي لجدول محدد. CommandPreparedStatementQuery نفّذ عبارة مُعدّة بنمط SELECT باستخدام المعرّف.

​ المدعوم عبر DoPut

الأمر الوصف CommandStatementUpdate نفِّذ عبارة DDL/DML ( CREATE ، INSERT ، ALTER ، إلخ). يُرجع عدد الصفوف المتأثرة. transaction_id غير مدعوم. CommandStatementIngest إدراج بيانات Arrow بكميات كبيرة في جدول موجود. لا يُدعم سوى وضع الإلحاق. transaction_id غير مدعوم. CommandPreparedStatementQuery اربط قيم المعلمات لعبارة مُحضَّرة عند إرسالها عبر DoPut ، ثم أعِد DoPutPreparedStatementResult مع معرّف العبارة. لا تُقبل سوى مجموعة معلمات واحدة (صف واحد)، ويجب أن يطابق عدد القيم المرتبطة تمامًا عدد العناصر النائبة ? . CommandPreparedStatementUpdate نفِّذ عبارة DDL/DML مُحضَّرة باستخدام معرّفها، ثم أعِد عدد الصفوف المتأثرة.

​ غير مدعوم في ClickHouse

تشير هذه الأوامر إلى ميزات لا يوفّرها ClickHouse، لذلك فهي غير مدعومة في واجهة Arrow Flight SQL.

الأمر السبب CommandGetCrossReference لا يُعد ClickHouse قاعدة بيانات علائقية، ولا يطبّق قيود المفاتيح الخارجية، لذلك لا تتوفر بيانات تعريف المراجع المتبادلة. CommandGetExportedKeys لا يُعد ClickHouse قاعدة بيانات علائقية، ولا يطبّق قيود المفاتيح الخارجية، لذلك لا تتوفر بيانات تعريف المفاتيح المُصدَّرة. CommandGetImportedKeys لا يُعد ClickHouse قاعدة بيانات علائقية، ولا يطبّق قيود المفاتيح الخارجية، لذلك لا تتوفر بيانات تعريف المفاتيح المستوردة. CommandStatementSubstraitPlan لا يدعم ClickHouse خطط Substrait.

​ مثال متكامل

Query import pyarrow as pa import pyarrow.flight as flight # Connect and authenticate client = flight.FlightClient( "grpc://localhost:9090" ) token = client.authenticate_basic_token( "default" , "" ) options = flight.FlightCallOptions( headers = [token]) # Insert data using DoPut with a PATH descriptor schema = pa.schema([( "id" , pa.uint32()), ( "value" , pa.string())]) batch = pa.record_batch( [pa.array([ 1 , 2 , 3 ], type = pa.uint32()), pa.array([ "a" , "b" , "c" ])], schema = schema, ) descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path( "test" ) writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options) writer.write_batch(batch) writer.close() # Query data using GetFlightInfo + DoGet descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "SELECT * FROM test ORDER BY id" ) info = client.get_flight_info(descriptor, options) for endpoint in info.endpoints: reader = client.do_get(endpoint.ticket, options) table = reader.read_all() print (table.to_pandas())

Response id value 0 1 a 1 2 b 2 3 c

​ تنسيق البيانات

تُنقَل جميع البيانات بتنسيق Apache Arrow IPC. ولا يُدعَم سوى تنسيق Arrow — إذ إن تحديد تنسيقات ClickHouse أخرى (مثل FORMAT JSON و FORMAT CSV ) يؤدي إلى ظهور خطأ.

تُطابَق أنواع بيانات ClickHouse مع أنواع Arrow أثناء التسلسل. ويحدّد الإعداد output_format_arrow_unsupported_types_as_binary ما إذا كانت أنواع ClickHouse غير المدعومة ستُسلسَل على شكل بيانات ثنائية.

واجهة Arrow Flight متوافقة مع أي عميل أو أداة تدعم بروتوكول Arrow Flight أو Arrow Flight SQL، بما في ذلك:

بايثون ( pyarrow )

) Java ( org.apache.arrow.flight )

) C++ ( arrow::flight )

) Go ( apache/arrow/go )

) برامج تشغيل ADBC ‏(Arrow Database Connectivity)

DBeaver، وأدوات أخرى تدعم Flight SQL

إذا كان هناك موصل ClickHouse أصلي متاح لأداتك (مثل JDBC أو ODBC أو البروتوكول الأصلي)، ففضّل استخدامه ما لم تكن هناك حاجة محددة إلى Arrow Flight لأسباب تتعلق بالأداء أو بتوافق التنسيقات.

​ ميزات ArrowFlight على جهة العميل

يمكن لـ ClickHouse أيضًا العمل كعميل لـ Flight لقراءة البيانات من خوادم Arrow Flight الخارجية. راجع: