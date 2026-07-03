يدعم ClickHouse بروتوكول Apache Arrow Flight — وهو إطار RPC عالي الأداء لنقل البيانات العمودية بكفاءة باستخدام تنسيق Arrow IPC عبر gRPC. يتضمن هذا التنفيذ دعم Arrow Flight SQL، مما يتيح لأدوات BI والتطبيقات التي تدعم بروتوكول Flight SQL الاستعلام من ClickHouse مباشرةً. القدرات الأساسية:
نظرة عامة
- تنفيذ استعلامات SQL واسترجاع النتائج بتنسيق Apache Arrow.
- إدراج البيانات في الجداول باستخدام تنسيق Arrow.
- الاستعلام عن البيانات الوصفية (catalogs وschemas وtables وprimary keys) عبر أوامر Flight SQL.
- إنشاء العبارات المُحضّرة على جهة الخادم وربطها وتنفيذها وإغلاقها عبر Flight SQL.
- إدارة الجلسات والإعدادات عبر إجراءات Flight SQL.
- تشفير TLS والمصادقة باستخدام اسم المستخدم/كلمة المرور.
- الاسترجاع التدريجي للنتائج عبر
PollFlightInfo.
- إلغاء الاستعلام عبر
CancelFlightInfo.
لتمكين خادم Arrow Flight، أضِف الإعداد
تمكين خادم Arrow Flight
arrowflight_port إلى إعدادات خادم ClickHouse:
عند بدء التشغيل، تؤكد رسالة في السجل أن الواجهة نشطة:
<clickhouse>
<arrowflight_port>9090</arrowflight_port>
</clickhouse>
{} <Information> Application: Arrow Flight compatibility protocol: 0.0.0.0:9090
لتمكين TLS لواجهة Arrow Flight، اضبط الإعدادات التالية:
تهيئة TLS
عند تفعيل TLS، يجب على العملاء الاتصال باستخدام الصيغة
<clickhouse>
<arrowflight_port>9090</arrowflight_port>
<arrowflight>
<enable_ssl>true</enable_ssl>
<ssl_cert_file>/path/to/server-cert.pem</ssl_cert_file>
<ssl_key_file>/path/to/server-key.pem</ssl_key_file>
</arrowflight>
</clickhouse>
grpc+tls:// بدلًا من
grpc://.
تدعم واجهة Arrow Flight طريقتين للمصادقة:
المصادقة
تُجري البرامج العميلة المصادقة باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور عبر ترويسة HTTP القياسية
المصادقة الأساسية
Authorization: Basic. وعند نجاح المصادقة، يُرجِع الخادم Bearer token في ترويسة الاستجابة.
يمكن للطلبات اللاحقة استخدام رمز Bearer المُعاد من المصادقة الأساسية عبر ترويسة
مصادقة رمز Bearer
Authorization: Bearer <token>. ويُجدَّد الرمز تلقائيًا عند كل استخدام، وتنتهي صلاحيته وفقًا لإعداد الخادم
default_session_timeout (الافتراضي: 60 ثانية).
مثال بلغة بايثون
باستخدام TLS:
import pyarrow.flight as flight
client = flight.FlightClient("grpc://localhost:9090")
# Basic auth returns a bearer token for subsequent calls
token_pair = client.authenticate_basic_token("default", "")
options = flight.FlightCallOptions(headers=[token_pair])
import pyarrow.flight as flight
with open("ca-cert.pem", "rb") as f:
tls_root_certs = f.read()
client = flight.FlightClient(
"grpc+tls://localhost:9090",
tls_root_certs=tls_root_certs,
)
token_pair = client.authenticate_basic_token("default", "password")
options = flight.FlightCallOptions(headers=[token_pair])
تدعم واجهة Arrow Flight جلسات ClickHouse من خلال رؤوس البيانات الوصفية المخصصة في gRPC:
إدارة الجلسات
|الترويسة
|الوصف
x-clickhouse-session-id
|معرّف الجلسة. إذا تم تمريره، تشترك عدة طلبات في حالة الجلسة نفسها (الجداول المؤقتة، والإعدادات).
x-clickhouse-session-timeout
|مهلة الجلسة بالثواني. يجب ألا تتجاوز
max_session_timeout.
x-clickhouse-session-check
|عيّن القيمة
1 للتحقق من وجود الجلسة من دون إنشائها.
x-clickhouse-session-close
|عيّن القيمة
1 لإغلاق الجلسة بعد اكتمال الطلب. ويتطلب ذلك ضبط
enable_arrow_close_session على
true في تهيئة الخادم.
تتيح الجلسات تعيين إعدادات ClickHouse دائمة عبر الإجراء
نظرًا إلى أن Arrow Flight يستخدم gRPC عبر HTTP/2، فإن أسماء رؤوس البيانات الوصفية حسّاسة لحالة الأحرف، ويجب كتابتها بأحرف صغيرة تمامًا كما هو موضح (على سبيل المثال،
x-clickhouse-session-id وليس
X-ClickHouse-Session-Id). وهذا مطلوب بموجب RFC 9113, Section 8.2، التي تنص على أن أسماء حقول HTTP/2 يجب أن تتكون من أحرف صغيرة فقط. ويختلف هذا عن HTTP/1.1، حيث تكون أسماء الرؤوس غير حسّاسة لحالة الأحرف.
SetSessionOptions (راجع DoAction).
مرجع تهيئة الخادم
|الإعداد
|الافتراضي
|الوصف
arrowflight_port
|—
|المنفذ الخاص بخادم Arrow Flight. لا يبدأ الخادم إلا إذا جرى تحديد هذا الإعداد.
arrowflight.enable_ssl
false
|تمكين تشفير TLS.
arrowflight.ssl_cert_file
|—
|المسار إلى ملف شهادة TLS. وهو مطلوب عند تمكين TLS.
arrowflight.ssl_key_file
|—
|المسار إلى ملف المفتاح الخاص لـ TLS. وهو مطلوب عند تمكين TLS.
arrowflight.tickets_lifetime_seconds
600
|المدة بالثواني قبل انتهاء صلاحية تذاكر Flight وتنظيفها. اضبطها على
0 لتعطيل انتهاء صلاحية التذاكر تلقائيًا.
arrowflight.cancel_ticket_after_do_get
false
|إذا كانت القيمة
true، فستُلغى التذاكر مباشرةً بعد أن يستهلكها
DoGet، مما يحرر الذاكرة.
arrowflight.poll_descriptors_lifetime_seconds
600
|المدة بالثواني قبل انتهاء صلاحية واصفات الاستطلاع. اضبطها على
0 لتعطيل انتهاء الصلاحية التلقائي.
arrowflight.cancel_flight_descriptor_after_poll_flight_info
false
|إذا كانت القيمة
true، فستُلغى واصفات الاستطلاع بعد أن يستهلكها
PollFlightInfo.
arrowflight.max_prepared_statements_per_user
100
|الحد الأقصى لعدد العبارات المُحضّرة المفتوحة لكل مستخدم. اضبطه على
0 لتعطيل هذا الحد.
arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds
-1
|وضع مدة بقاء العبارة المُحضّرة.
> 0: استخدم هذه القيمة كمدة بقاء، وحدّث وقت انتهاء الصلاحية مع كل طلب لكلٍّ من العبارات المرتبطة بالجلسة وغير المرتبطة بها.
0: عطّل انتهاء الصلاحية التلقائي.
-1: بالنسبة إلى العبارات المرتبطة بالجلسة، استخدم مهلة الجلسة كمدة بقاء وحدّثها مع كل طلب؛ أما العبارات غير المرتبطة بالجلسة فلا تنتهي صلاحيتها تلقائيًا.
enable_arrow_close_session
true
|السماح للعملاء بإغلاق الجلسات عبر الترويسة
x-clickhouse-session-close.
default_session_timeout
60
|مهلة الجلسة الافتراضية بالثواني. وتتحكم أيضًا في انتهاء صلاحية رمز Bearer.
max_session_timeout
3600
|الحد الأقصى المسموح به لمهلة الجلسة بالثواني.
طرق RPC المدعومة
ينفّذ استعلامًا ويُرجع
GetFlightInfo
FlightInfo يتضمّن مخطط النتيجة، ونقاط النهاية مع التذاكر اللازمة لاسترجاع البيانات، وعدد الصفوف، وعدد البايتات.
يقبل
FlightDescriptor، ويمكن أن يكون أحد ما يلي:
- واصف PATH: مسارًا أحادي المكوّن يُفسَّر على أنه اسم جدول. ويُنشئ
SELECT * FROM <table>.
- واصف CMD: إمّا سلسلة استعلام SQL خام، أو أمر Flight SQL protobuf مُسلسل (راجع Flight SQL Commands).
# Query by table name
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path("my_table")
info = client.get_flight_info(descriptor, options)
# Query by SQL
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"SELECT * FROM my_table WHERE id > 100"
)
info = client.get_flight_info(descriptor, options)
# Retrieve results
for endpoint in info.endpoints:
reader = client.do_get(endpoint.ticket, options)
table = reader.read_all()
print(table.to_pandas())
يتيح استرداد النتائج بشكل تدريجي للاستعلامات طويلة التشغيل. فبدلًا من انتظار اكتمال الاستعلام بالكامل (كما يفعل
PollFlightInfo
GetFlightInfo)، يعيد
PollFlightInfo النتائج على شكل كتل، كتلةً تلو الأخرى.
عند الاستدعاء الأول، يبدأ تنفيذ الاستعلام. وتتضمن الاستجابة ما يلي:
- كائن
FlightInfoيحتوي على نقطة نهاية لأي كتل بيانات متاحة حتى تلك اللحظة.
- كائن
FlightDescriptorلعملية الاستطلاع التالية (إذا كان من المتوقع توفر المزيد من النتائج).
ينتظر التنفيذ الحالي حتى تتوفر كتلة بيانات، بدلًا من أن يعيد الاستجابة فورًا من دون بيانات.
يُرجع مخطط Arrow لنتيجة الاستعلام دون تنفيذ الاستعلام كاملًا. ويقبل أنواع الواصف نفسها كما في
GetSchema
GetFlightInfo.
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"SELECT 1 AS x, 'hello' AS y"
)
schema_result = client.get_schema(descriptor, options)
schema = schema_result.schema
print(schema) # x: int32, y: string
يسترجع البيانات لتذكرة معيّنة. ويقبل أحد الخيارين التاليين:
DoGet
- تذكرة مُعادة من
GetFlightInfoأو
PollFlightInfo.
- سلسلة استعلام Raw SQL كقيمة للتذكرة.
# Using a ticket from GetFlightInfo
reader = client.do_get(endpoint.ticket, options)
table = reader.read_all()
# Using a raw SQL query as ticket
ticket = flight.Ticket("SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10")
reader = client.do_get(ticket, options)
table = reader.read_all()
يرسل البيانات إلى ClickHouse. يقبل
DoPut
FlightDescriptor وتدفّقًا من دفعات سجلات Arrow.
إدراج حسب اسم الجدول (واصف PATH):
الإدراج باستخدام SQL (واصف CMD):
schema = pa.schema([("id", pa.int64()), ("name", pa.string())])
batch = pa.record_batch(
[pa.array([1, 2, 3]), pa.array(["Alice", "Bob", "Charlie"])],
schema=schema,
)
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path("my_table")
writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options)
writer.write_batch(batch)
writer.close()
تنفيذ عبارات DDL/DML عبر Flight SQL
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"INSERT INTO my_table FORMAT Arrow"
)
writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options)
writer.write_batch(batch)
writer.close()
CommandStatementUpdate:
يستخدم عملاء Flight SQL الأمر
CommandStatementUpdate لتنفيذ عبارات DDL/DML (CREATE، INSERT، ALTER، إلخ). وتتضمن الاستجابة عدد الصفوف المتأثرة.
الإدخال المجمّع عبر Flight SQL
CommandStatementIngest:
لا يُدعَم إلا الإلحاق بالجداول الموجودة (
TABLE_NOT_EXIST_OPTION_FAIL +
TABLE_EXISTS_OPTION_APPEND). ولا تُدعَم الكتالوجات والجداول المؤقتة لهذا الأمر.
لا تتوفر إمكانية استخدام
transaction_id مع
CommandStatementUpdate أو
CommandStatementIngest. وإذا تم توفيره، يعرض ClickHouse الخطأ
NotImplemented.
لا يُقبل لنقل البيانات سوى التنسيق
Arrow. ويؤدي تحديد تنسيقات أخرى في SQL (مثل
FORMAT JSON) إلى حدوث خطأ.
ينفّذ إجراءات مُسمّاة. الإجراءات التالية متاحة:
DoAction
يلغي استعلامًا قيد التشغيل مرتبطًا بـ
CancelFlightInfo
FlightInfo. ويُستخرَج معرّف الاستعلام من حقل
app_metadata الخاص بـ
FlightInfo. كما يُلغي أيضًا أي واصفات استطلاع مرتبطة بالاستعلام.
# Start a long-running query via PollFlightInfo, then cancel it
cancel_request = flight.CancelFlightInfoRequest(info)
result = client.cancel_flight_info(cancel_request, options)
# result.status is CancelStatus.CANCELLED if successful
يضبط إعدادات خادم ClickHouse للجلسة الحالية. ويتطلب ذلك تعيين معرّف جلسة عبر الترويسة
SetSessionOptions
x-clickhouse-session-id.
أنواع القيم المدعومة: string وboolean وinteger وdouble وقوائم من string.
إذا كان اسم الإعداد غير معروف، فسيُعاد الخطأ
INVALID_NAME. وإذا تعذّر تحليل القيمة، فسيُعاد الخطأ
INVALID_VALUE.
يعيد جميع إعدادات ClickHouse الحالية وقيمها الخاصة بالجلسة. ويعيد خريطة تربط أسماء الإعدادات بقيم نصية (ويستعلم داخليًا من
GetSessionOptions
system.settings).
ينشئ عبارة مُحضَّرة على جانب الخادم ويُرجع معرّفًا لها. يحتوي الطلب على نص استعلام SQL مع عناصر نائبة
CreatePreparedStatement
?.
transaction_id غير مدعوم لهذا الإجراء. وإذا تم توفيره، يعيد ClickHouse الخطأ
NotImplemented.
بالنسبة إلى تعليمات الاستعلام، قد تتضمن الاستجابة ما يلي:
dataset_schema: مخطط مجموعة النتائج.
parameter_schema: مخطط معلمات التعليمة.
NULL صالحًا لهذا الاستعلام)، فسيواصل ClickHouse إنشاء العبارة المُحضَّرة ويُرجع المعرّف من دون
dataset_schema.
تكون العبارات المُحضَّرة مملوكة للمستخدم الذي جرت مصادقته، وليس لجلسة واحدة بعينها. وإذا فتحت عدة جلسات بالمستخدم نفسه، يمكنك تنفيذ معرّف التعليمة نفسه، وإعادة الربط به، وإغلاقه من أيٍّ من تلك الجلسات.
لا يمكن للمستخدمين الآخرين تنفيذ معرّف تعليمة لم ينشئوه، أو إجراء bind له، أو إغلاقه.
يتحكم
arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds في سلوك انتهاء الصلاحية:
> 0: استخدم القيمة المُعدّة على أنها مدة بقاء العبارة. ويُجدَّد انتهاء الصلاحية مع كل طلب لكلٍّ من التعليمات المرتبطة بجلسة وغير المرتبطة بجلسة.
0: لا تنتهي صلاحية العبارات المُحضَّرة تلقائيًا.
-1(default): إذا أُنشئت العبارة داخل جلسة، فإن مدة بقائها تتبع مهلة تلك الجلسة ويُجدَّد مع كل طلب داخلها. وإذا أُنشئت العبارة من دون جلسة، فلا تنتهي صلاحيتها تلقائيًا.
arrowflight.max_prepared_statements_per_user.
يغلق عبارة مُحضَّرة ويحرّر موارد جهة الخادم المرتبطة بها عندما يحتوي الطلب على معرّف عبارة غير فارغ. يدعم ClickHouse أيضًا الإغلاق المجمّع باستخدام
ClosePreparedStatement
ClosePreparedStatement عندما يكون المعرّف فارغًا:
- إذا كان
x-clickhouse-session-idموجودًا، فسيُغلق جميع العبارات المُحضَّرة للمستخدم المُصادَق عليه ضمن تلك الجلسة.
- إذا لم يكن هناك معرّف جلسة، فسيُغلق فقط العبارات المُحضَّرة غير المرتبطة بجلسة للمستخدم المُصادَق عليه.
x-clickhouse-session-id)، فستُغلق أيضًا تلقائيًا عند إغلاق تلك الجلسة.
عندما يحتوي الواصف
Flight SQL Commands
CMD على رسالة Protobuf لـ Flight SQL مُسلسلة، يدعم ClickHouse الأوامر التالية:
مدعوم من خلال GetFlightInfo / GetSchema
|Command
|Description
CommandStatementQuery
|نفّذ أي استعلام SQL.
transaction_id غير مدعوم.
CommandGetSqlInfo
|استرجع البيانات الوصفية للخادم (الاسم، الإصدار، إصدار Arrow، والإمكانات).
CommandGetCatalogs
|اعرض الكتالوجات. يُرجع نتيجة فارغة (لا يستخدم ClickHouse الكتالوجات).
CommandGetDbSchemas
|اعرض قواعد البيانات. يدعم
db_schema_filter_pattern اختياريًا (نمط SQL
LIKE).
CommandGetTables
|اعرض الجداول. يدعم عوامل تصفية للمخطط واسم الجدول وأنواع الجداول والتضمين الاختياري للمخطط.
CommandGetTableTypes
|اعرض أنواع محركات الجداول (من
system.table_engines).
CommandGetPrimaryKeys
|استرجع أعمدة المفتاح الأساسي لجدول محدد.
CommandPreparedStatementQuery
|نفّذ عبارة مُعدّة بنمط
SELECT باستخدام المعرّف.
المدعوم عبر DoPut
|الأمر
|الوصف
CommandStatementUpdate
|نفِّذ عبارة DDL/DML (
CREATE،
INSERT،
ALTER، إلخ). يُرجع عدد الصفوف المتأثرة.
transaction_id غير مدعوم.
CommandStatementIngest
|إدراج بيانات Arrow بكميات كبيرة في جدول موجود. لا يُدعم سوى وضع الإلحاق.
transaction_id غير مدعوم.
CommandPreparedStatementQuery
|اربط قيم المعلمات لعبارة مُحضَّرة عند إرسالها عبر
DoPut، ثم أعِد
DoPutPreparedStatementResult مع معرّف العبارة. لا تُقبل سوى مجموعة معلمات واحدة (صف واحد)، ويجب أن يطابق عدد القيم المرتبطة تمامًا عدد العناصر النائبة
?.
CommandPreparedStatementUpdate
|نفِّذ عبارة DDL/DML مُحضَّرة باستخدام معرّفها، ثم أعِد عدد الصفوف المتأثرة.
تشير هذه الأوامر إلى ميزات لا يوفّرها ClickHouse، لذلك فهي غير مدعومة في واجهة Arrow Flight SQL.
غير مدعوم في ClickHouse
|الأمر
|السبب
CommandGetCrossReference
|لا يُعد ClickHouse قاعدة بيانات علائقية، ولا يطبّق قيود المفاتيح الخارجية، لذلك لا تتوفر بيانات تعريف المراجع المتبادلة.
CommandGetExportedKeys
|لا يُعد ClickHouse قاعدة بيانات علائقية، ولا يطبّق قيود المفاتيح الخارجية، لذلك لا تتوفر بيانات تعريف المفاتيح المُصدَّرة.
CommandGetImportedKeys
|لا يُعد ClickHouse قاعدة بيانات علائقية، ولا يطبّق قيود المفاتيح الخارجية، لذلك لا تتوفر بيانات تعريف المفاتيح المستوردة.
CommandStatementSubstraitPlan
|لا يدعم ClickHouse خطط Substrait.
مثال متكامل
Query
import pyarrow as pa
import pyarrow.flight as flight
# Connect and authenticate
client = flight.FlightClient("grpc://localhost:9090")
token = client.authenticate_basic_token("default", "")
options = flight.FlightCallOptions(headers=[token])
# Insert data using DoPut with a PATH descriptor
schema = pa.schema([("id", pa.uint32()), ("value", pa.string())])
batch = pa.record_batch(
[pa.array([1, 2, 3], type=pa.uint32()), pa.array(["a", "b", "c"])],
schema=schema,
)
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path("test")
writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options)
writer.write_batch(batch)
writer.close()
# Query data using GetFlightInfo + DoGet
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"SELECT * FROM test ORDER BY id"
)
info = client.get_flight_info(descriptor, options)
for endpoint in info.endpoints:
reader = client.do_get(endpoint.ticket, options)
table = reader.read_all()
print(table.to_pandas())
Response
id value
0 1 a
1 2 b
2 3 c
تُنقَل جميع البيانات بتنسيق Apache Arrow IPC. ولا يُدعَم سوى تنسيق
تنسيق البيانات
Arrow — إذ إن تحديد تنسيقات ClickHouse أخرى (مثل
FORMAT JSON و
FORMAT CSV) يؤدي إلى ظهور خطأ.
تُطابَق أنواع بيانات ClickHouse مع أنواع Arrow أثناء التسلسل. ويحدّد الإعداد
output_format_arrow_unsupported_types_as_binary ما إذا كانت أنواع ClickHouse غير المدعومة ستُسلسَل على شكل بيانات ثنائية.
واجهة Arrow Flight متوافقة مع أي عميل أو أداة تدعم بروتوكول Arrow Flight أو Arrow Flight SQL، بما في ذلك:
التوافق
- بايثون (
pyarrow)
- Java (
org.apache.arrow.flight)
- C++ (
arrow::flight)
- Go (
apache/arrow/go)
- برامج تشغيل ADBC (Arrow Database Connectivity)
- DBeaver، وأدوات أخرى تدعم Flight SQL
يمكن لـ ClickHouse أيضًا العمل كعميل لـ Flight لقراءة البيانات من خوادم Arrow Flight الخارجية. راجع: