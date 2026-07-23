Función de tabla que permite convertir e insertar de forma eficiente datos enviados al servidor con una estructura dada en una tabla con otra estructura.

input(structure) - función de tabla que permite convertir e insertar de forma eficiente datos enviados al servidor con una estructura dada en una tabla con otra estructura.

structure - estructura de los datos enviados al servidor en el siguiente formato 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' . Por ejemplo, 'id UInt32, name String' .

Esta función solo puede usarse en la consulta INSERT SELECT y solo una vez, pero por lo demás se comporta como una función de tabla обычная (por ejemplo, puede usarse en una subconsulta, etc.).

INSERT ordinaria, y pasarse en cualquier INSERT SELECT ordinario). Los datos pueden enviarse de cualquier forma, como en una consultaordinaria, y pasarse en cualquier formato disponible, que debe especificarse al final de la consulta (a diferencia de unordinario).

La principal característica de esta función es que, cuando el servidor recibe datos del cliente, los convierte simultáneamente según la lista de expresiones de la cláusula SELECT y los inserta en la tabla de destino. No se crea una tabla temporal con todos los datos transferidos.

Supongamos que la tabla test tiene la siguiente estructura (a String, b String) y que los datos de data.csv tienen una estructura distinta (col1 String, col2 Date, col3 Int32) . La consulta para insertar datos de data.csv en la tabla test con conversión simultánea es la siguiente:

$ cat data.csv | clickhouse-client --query= "INSERT INTO test SELECT lower(col1), col3 * col3 FROM input('col1 String, col2 Date, col3 Int32') FORMAT CSV" ;

Si data.csv contiene datos con la misma estructura test_structure que la tabla test , estas dos consultas son equivalentes: