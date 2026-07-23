input(structure) - función de tabla que permite convertir e insertar de forma eficiente datos enviados al
servidor con una estructura dada en una tabla con otra estructura.
structure - estructura de los datos enviados al servidor en el siguiente formato
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
Por ejemplo,
'id UInt32, name String'.
Esta función solo puede usarse en la consulta
INSERT SELECT y solo una vez, pero por lo demás se comporta como una función de tabla обычная
(por ejemplo, puede usarse en una subconsulta, etc.).
Los datos pueden enviarse de cualquier forma, como en una consulta
INSERT ordinaria, y pasarse en cualquier formato
disponible, que debe especificarse al final de la consulta (a diferencia de un
INSERT SELECT ordinario).
La principal característica de esta función es que, cuando el servidor recibe datos del cliente, los convierte simultáneamente
según la lista de expresiones de la cláusula
SELECT y los inserta en la tabla de destino. No se crea una tabla temporal
con todos los datos transferidos.
- Supongamos que la tabla
test tiene la siguiente estructura
(a String, b String)
y que los datos de
data.csv tienen una estructura distinta
(col1 String, col2 Date, col3 Int32). La consulta para insertar
datos de
data.csv en la tabla
test con conversión simultánea es la siguiente:
- Si
data.csv contiene datos con la misma estructura
test_structure que la tabla
test, estas dos consultas son equivalentes:
Última modificación el 23 de julio de 2026