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Evalúa una consulta de Prometheus con datos de una tabla TimeSeries.

Sintaxis

Argumentos

  • db_name - El nombre de la base de datos donde se encuentra una tabla TimeSeries.
  • time_series_table - El nombre de una tabla TimeSeries.
  • promql_query - Una consulta escrita en sintaxis PromQL.
  • evaluation_time - La marca temporal de evaluación. Para evaluar una consulta en el momento actual, use now()comoevaluation_time`.

Valor devuelto

La función puede devolver distintas columnas según el tipo de resultado de la consulta proporcionada en el parámetro promql_query:

Funciones de PromQL compatibles

Selectores

Selectores instantáneos, selectores de rango, comparadores de etiquetas (=, !=, =~, !~), modificadores offset, modificadores de @ timestamp y subconsultas.

Funciones

Nota: histogram_quantile usa interpolación lineal en los buckets de histogramas clásicos (identificados por la etiqueta le). Los histogramas nativos aún no son compatibles, y el argumento phi (nivel de quantile) actualmente debe ser un escalar constante; las expresiones que varían en cada paso, como histogram_quantile(time() / 1000, ...), se rechazan con un error NOT_IMPLEMENTED.

Operadores

Todos los operadores binarios aritméticos (+, -, *, /, %, ^), de comparación (==, !=, <, >, <=, >= con el modificador opcional bool) y lógicos (and, or, unless), con los modificadores on()/ignoring() y group_left()/group_right(). Operadores unarios + y -.

Operadores de agregación

sum, avg, min, max, count, stddev, stdvar, group, quantile, topk, bottomk, limitk — con los modificadores opcionales by() o without(). Todavía no se admite: count_values.

Ejemplo

Última modificación el 23 de julio de 2026