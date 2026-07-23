Evalúa una consulta de Prometheus con datos de una tabla TimeSeries.

Evalúa una consulta de Prometheus con datos de una tabla TimeSeries.

prometheusQuery( 'db_name' , 'time_series_table' , 'promql_query' , evaluation_time) prometheusQuery( db_name . time_series_table , 'promql_query' , evaluation_time) prometheusQuery( 'time_series_table' , 'promql_query' , evaluation_time)

db_name - El nombre de la base de datos donde se encuentra una tabla TimeSeries.

- El nombre de la base de datos donde se encuentra una tabla TimeSeries. time_series_table - El nombre de una tabla TimeSeries.

- El nombre de una tabla TimeSeries. promql_query - Una consulta escrita en sintaxis PromQL.

- Una consulta escrita en sintaxis PromQL. evaluation_time - La marca temporal de evaluación. Para evaluar una consulta en el momento actual, use now() como evaluation_time`.

​ Valor devuelto

La función puede devolver distintas columnas según el tipo de resultado de la consulta proporcionada en el parámetro promql_query :

Tipo de resultado Columnas del resultado Ejemplo vector tags Array(Tuple(String, String)), timestamp TimestampType, value ValueType prometheusQuery(mytable, ‘up’) matrix tags Array(Tuple(String, String)), time_series Array(Tuple(TimestampType, ValueType)) prometheusQuery(mytable, ‘up[1m]‘) scalar scalar ValueType prometheusQuery(mytable, ‘1h30m’) string string String prometheusQuery(mytable, ‘“abc”‘)

​ Funciones de PromQL compatibles

Selectores instantáneos, selectores de rango, comparadores de etiquetas ( = , != , =~ , !~ ), modificadores offset , modificadores de @ timestamp y subconsultas.

Categoría Funciones Rango rate , irate , delta , idelta , last_over_time Matemáticas abs , sgn , floor , ceil , sqrt , exp , ln , log2 , log10 , rad , deg Trigonometría sin , cos , tan , asin , acos , atan , sinh , cosh , tanh , asinh , acosh , atanh DateTime day_of_week , day_of_month , days_in_month , day_of_year , minute , hour , month , year Type scalar , vector Histograma histogram_quantile Otras time , pi

Nota: histogram_quantile usa interpolación lineal en los buckets de histogramas clásicos (identificados por la etiqueta le ). Los histogramas nativos aún no son compatibles, y el argumento phi (nivel de quantile) actualmente debe ser un escalar constante; las expresiones que varían en cada paso, como histogram_quantile(time() / 1000, ...) , se rechazan con un error NOT_IMPLEMENTED .

Todos los operadores binarios aritméticos ( + , - , * , / , % , ^ ), de comparación ( == , != , < , > , <= , >= con el modificador opcional bool ) y lógicos ( and , or , unless ), con los modificadores on() / ignoring() y group_left() / group_right() .

Operadores unarios + y - .

​ Operadores de agregación

sum , avg , min , max , count , stddev , stdvar , group , quantile , topk , bottomk , limitk — con los modificadores opcionales by() o without() .

Todavía no se admite: count_values .