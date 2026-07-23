Permite realizar consultas sobre datos almacenados en una base de datos SQLite.

Permite realizar consultas sobre datos almacenados en una base de datos SQLite

sqlite( 'db_path' , 'table_name' )

db_path — Ruta de acceso a un archivo con una base de datos SQLite. String.

— Ruta de acceso a un archivo con una base de datos SQLite. String. table_name — Nombre de una tabla en la base de datos SQLite, o una consulta que se pasa a SQLite tal cual (consulta Pasar una consulta en lugar de un nombre de tabla). String.

​ Valor devuelto

Un objeto de tipo tabla con las mismas columnas que la tabla original de SQLite .

​ Pasar una consulta en lugar de un nombre de tabla

En lugar de un nombre de tabla, el segundo argumento puede ser una consulta SELECT que se pasa a SQLite tal cual. La estructura de la tabla resultante se infiere a partir del resultado de la consulta. La consulta puede escribirse como una subconsulta o bien envolverse en la función query :

SELECT * FROM sqlite( 'sqlite.db' , ( SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1 )); SELECT * FROM sqlite( 'sqlite.db' , query( 'SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1' ));

INSERT en ella. El motor de tabla Esa tabla es de solo lectura: no se permite haceren ella. El motor de tabla SQLite también admite la misma sintaxis.

La forma de subconsulta (SELECT ...) la analiza ClickHouse y vuelve a serializarla antes de enviarla a SQLite. Por lo tanto, debe ser SQL de ClickHouse válido. Para pasar sintaxis específica de SQLite que ClickHouse no analiza, use la forma query('...') , cuyo texto se envía a SQLite literalmente. WHERE , LIMIT , agregación, etc. externo de la consulta de ClickHouse que la rodea no hace pushdown en la consulta pasada; se aplica en ClickHouse después de recuperar el resultado completo de la consulta. Para restringir los datos leídos desde SQLite, coloque el filtro dentro de la consulta pasada. Con Cualquier, agregación, etc. externo de la consulta de ClickHouse que la rodeahace pushdown en la consulta pasada; se aplica en ClickHouse después de recuperar el resultado completo de la consulta. Para restringir los datos leídos desde SQLite, coloque el filtro dentro de la consulta pasada. Con external_table_strict_query = 1 , un filtro externo sobre el que no se puede hacer pushdown se rechaza con una excepción, en lugar de aplicarse localmente.

Query SELECT * FROM sqlite( 'sqlite.db' , 'table1' ) ORDER BY col2;