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Permite realizar consultas sobre datos almacenados en una base de datos SQLite.

Sintaxis

Argumentos

Valor devuelto

  • Un objeto de tipo tabla con las mismas columnas que la tabla original de SQLite.

Pasar una consulta en lugar de un nombre de tabla

En lugar de un nombre de tabla, el segundo argumento puede ser una consulta SELECT que se pasa a SQLite tal cual. La estructura de la tabla resultante se infiere a partir del resultado de la consulta. La consulta puede escribirse como una subconsulta o bien envolverse en la función query:
Esa tabla es de solo lectura: no se permite hacer INSERT en ella. El motor de tabla SQLite también admite la misma sintaxis.
La forma de subconsulta (SELECT ...) la analiza ClickHouse y vuelve a serializarla antes de enviarla a SQLite. Por lo tanto, debe ser SQL de ClickHouse válido. Para pasar sintaxis específica de SQLite que ClickHouse no analiza, use la forma query('...'), cuyo texto se envía a SQLite literalmente.Cualquier WHERE, LIMIT, agregación, etc. externo de la consulta de ClickHouse que la rodea no hace pushdown en la consulta pasada; se aplica en ClickHouse después de recuperar el resultado completo de la consulta. Para restringir los datos leídos desde SQLite, coloque el filtro dentro de la consulta pasada. Con external_table_strict_query = 1, un filtro externo sobre el que no se puede hacer pushdown se rechaza con una excepción, en lugar de aplicarse localmente.

Ejemplo

Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026