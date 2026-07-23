Sintaxis
sqlite('db_path', 'table_name')
Argumentos
db_path— Ruta de acceso a un archivo con una base de datos SQLite. String.
table_name— Nombre de una tabla en la base de datos SQLite, o una consulta que se pasa a SQLite tal cual (consulta Pasar una consulta en lugar de un nombre de tabla). String.
Valor devuelto
- Un objeto de tipo tabla con las mismas columnas que la tabla original de
SQLite.
En lugar de un nombre de tabla, el segundo argumento puede ser una consulta
Pasar una consulta en lugar de un nombre de tabla
SELECT que se pasa a SQLite tal cual. La estructura de la tabla resultante se infiere a partir del resultado de la consulta. La consulta puede escribirse como una subconsulta o bien envolverse en la función
query:
Esa tabla es de solo lectura: no se permite hacer
SELECT * FROM sqlite('sqlite.db', (SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1));
SELECT * FROM sqlite('sqlite.db', query('SELECT col1, col2 FROM table1 WHERE col2 > 1'));
INSERT en ella. El motor de tabla
SQLite también admite la misma sintaxis.
La forma de subconsulta
(SELECT ...) la analiza ClickHouse y vuelve a serializarla antes de enviarla a SQLite. Por lo tanto, debe ser SQL de ClickHouse válido. Para pasar sintaxis específica de SQLite que ClickHouse no analiza, use la forma
query('...'), cuyo texto se envía a SQLite literalmente.Cualquier
WHERE,
LIMIT, agregación, etc. externo de la consulta de ClickHouse que la rodea no hace pushdown en la consulta pasada; se aplica en ClickHouse después de recuperar el resultado completo de la consulta. Para restringir los datos leídos desde SQLite, coloque el filtro dentro de la consulta pasada. Con
external_table_strict_query = 1, un filtro externo sobre el que no se puede hacer pushdown se rechaza con una excepción, en lugar de aplicarse localmente.
Ejemplo
Query
SELECT * FROM sqlite('sqlite.db', 'table1') ORDER BY col2;
Response
┌─col1──┬─col2─┐
│ line1 │ 1 │
│ line2 │ 2 │
│ line3 │ 3 │
└───────┴──────┘
- Motor de tabla de SQLite
- Motor de base de datos SQLite — sección sobre compatibilidad con tipos de datos