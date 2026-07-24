clickhouse-server, la ruta debe estar dentro del directorio user_files_path. Se siguen los enlaces simbólicos dentro de
user_files_path que apuntan fuera de él, pero solo se devuelven las entradas cuya ruta (a través del enlace simbólico) comienza con
user_files_path.
En el modo
clickhouse-local, no hay restricciones de ruta.
Sintaxis
filesystem([path])
Argumentos
|Parámetro
|Descripción
path
|El directorio que se va a listar. Puede ser una ruta absoluta (debe estar dentro de
user_files_path cuando se ejecuta en modo server) o una ruta relativa a
user_files_path. Si está vacío o se omite, el valor predeterminado es
user_files_path.
Columnas devueltas
Solo se calculan las columnas que realmente se usan en la consulta, por lo que seleccionar un subconjunto de columnas (especialmente si se omite
|Columna
|Tipo
|Descripción
path
String
|Directorio que contiene la entrada (no incluye el nombre del archivo o directorio en sí).
name
String
|Nombre del archivo o directorio (el último componente de la ruta).
file
String (ALIAS de
name)
|Alias de la columna
name.
type
Enum8
|Tipo de archivo:
'none',
'not_found',
'regular',
'directory',
'symlink',
'block',
'character',
'fifo',
'socket',
'unknown'.
size
Nullable(UInt64)
|Tamaño del archivo en bytes (para archivos normales).
NULL para archivos no normales (directorios, enlaces simbólicos, etc.) y en caso de error.
depth
UInt16
|Profundidad de recursión.
0 para el propio directorio consultado y sus elementos secundarios inmediatos,
1 para las entradas un nivel más abajo, y así sucesivamente.
modification_time
Nullable(DateTime64(6))
|Fecha y hora de la última modificación con precisión de microsegundos.
NULL en caso de error.
is_symlink
Bool
|Indica si la entrada es un enlace simbólico.
content
Nullable(String)
|Contenido del archivo (para archivos normales).
NULL para archivos no normales (directorios, enlaces simbólicos, etc.). Los errores de lectura generan una excepción. Leer esta columna desencadena la E/S real del archivo, así que omítela si no es necesaria.
owner_read
Bool
|El propietario tiene permiso de lectura.
owner_write
Bool
|El propietario tiene permiso de escritura.
owner_exec
Bool
|El propietario tiene permiso de ejecución.
group_read
Bool
|El grupo tiene permiso de lectura.
group_write
Bool
|El grupo tiene permiso de escritura.
group_exec
Bool
|El grupo tiene permiso de ejecución.
others_read
Bool
|Otros tienen permiso de lectura.
others_write
Bool
|Otros tienen permiso de escritura.
others_exec
Bool
|Otros tienen permiso de ejecución.
set_gid
Bool
|Bit Set-GID.
set_uid
Bool
|Bit Set-UID.
sticky_bit
Bool
|Sticky bit.
content) es eficiente.
Ejemplos
Listar archivos en user_files
SELECT name, type, size, depth
FROM filesystem()
ORDER BY name;
Buscar archivos grandes
SELECT path, name, size
FROM filesystem()
WHERE type = 'regular' AND size > 1000000
ORDER BY size DESC;
Leer el contenido del archivo
SELECT name, content
FROM filesystem('my_directory')
WHERE name LIKE '%.csv';
Mostrar solo los elementos hijos inmediatos
SELECT name, type
FROM filesystem('my_directory')
WHERE depth = 0;