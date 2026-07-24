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Recorre recursivamente un directorio y devuelve una tabla con metadatos de archivos (rutas, tamaños, tipos, permisos, fechas de modificación) y, opcionalmente, el contenido de los archivos. En el modo clickhouse-server, la ruta debe estar dentro del directorio user_files_path. Se siguen los enlaces simbólicos dentro de user_files_path que apuntan fuera de él, pero solo se devuelven las entradas cuya ruta (a través del enlace simbólico) comienza con user_files_path. En el modo clickhouse-local, no hay restricciones de ruta.

Sintaxis

Argumentos

Columnas devueltas

Solo se calculan las columnas que realmente se usan en la consulta, por lo que seleccionar un subconjunto de columnas (especialmente si se omite content) es eficiente.

Ejemplos

Listar archivos en user_files

Buscar archivos grandes

Leer el contenido del archivo

Mostrar solo los elementos hijos inmediatos

Última modificación el 24 de julio de 2026