Sintaxis
fuzzQuery(query[, max_query_length[, random_seed]])
Argumentos
|Argumento
|Descripción
query
|(String) - La consulta de entrada sobre la que se realizará el fuzzing.
max_query_length
|(UInt64) - La longitud máxima que puede alcanzar la consulta durante el proceso de fuzzing.
random_seed
|(UInt64) - Una semilla aleatoria para obtener resultados estables.
Un objeto de tabla con una sola columna que contiene cadenas de consulta alteradas.
Valor devuelto
Ejemplo de uso
SELECT * FROM fuzzQuery('SELECT materialize(\'a\' AS key) GROUP BY key') LIMIT 2;
┌─query──────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ SELECT 'a' AS key GROUP BY key │
2. │ EXPLAIN PIPELINE compact = true SELECT 'a' AS key GROUP BY key │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘