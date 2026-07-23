Sintaxis
prometheusQueryRange('db_name', 'time_series_table', 'promql_query', start_time, end_time, step)
prometheusQueryRange(db_name.time_series_table, 'promql_query', start_time, end_time, step)
prometheusQueryRange('time_series_table', 'promql_query', start_time, end_time, step)
Argumentos
db_name- El nombre de la base de datos donde se encuentra la tabla TimeSeries.
time_series_table- El nombre de una tabla TimeSeries.
promql_query- Una consulta escrita en sintaxis PromQL.
start_time- La hora de inicio del intervalo de evaluación.
end_time- La hora de finalización del intervalo de evaluación.
step- El paso utilizado para iterar el tiempo de evaluación desde
start_timehasta
end_time(ambos inclusive).
La función puede devolver distintas columnas según el tipo de resultado de la consulta proporcionada en el parámetro
Valor devuelto
promql_query:
|Tipo de resultado
|Columnas de resultado
|Ejemplo
|vector
|tags Array(Tuple(String, String)), timestamp TimestampType, value ValueType
|prometheusQuery(mytable, ‘up’)
|matrix
|tags Array(Tuple(String, String)), time_series Array(Tuple(TimestampType, ValueType))
|prometheusQuery(mytable, ‘up[1m]‘)
|scalar
|scalar ValueType
|prometheusQuery(mytable, ‘1h30m’)
|string
|string String
|prometheusQuery(mytable, ‘“abc”‘)
Características de PromQL compatibles
Selectores instantáneos, selectores de rango, comparadores de etiquetas (
Selectores
=,
!=,
=~,
!~), modificadores
offset, modificadores de marca temporal
@ y subconsultas.
Funciones
Nota:
|Categoría
|Funciones
|Rango
rate,
irate,
delta,
idelta,
last_over_time
|Matemáticas
abs,
sgn,
floor,
ceil,
sqrt,
exp,
ln,
log2,
log10,
rad,
deg
|Trigonometría
sin,
cos,
tan,
asin,
acos,
atan,
sinh,
cosh,
tanh,
asinh,
acosh,
atanh
|DateTime
day_of_week,
day_of_month,
days_in_month,
day_of_year,
minute,
hour,
month,
year
|Tipo
scalar,
vector
|Histograma
histogram_quantile
|Otros
time,
pi
histogram_quantile usa interpolación lineal en los buckets de histogramas clásicos (identificados por la etiqueta
le). Los histogramas nativos aún no son compatibles, y el argumento
phi (nivel de cuantil) debe ser actualmente un escalar constante; las expresiones que varían en cada paso, como
histogram_quantile(time() / 1000, ...), se rechazan con un error
NOT_IMPLEMENTED.
Todos los operadores binarios aritméticos (
Operadores
+,
-,
*,
/,
%,
^), de comparación (
==,
!=,
<,
>,
<=,
>= con
bool opcional) y lógicos (
and,
or,
unless), junto con los modificadores
on()/
ignoring() y
group_left()/
group_right().
Operadores unarios
+ y
-.
Operadores de agregación
sum,
avg,
min,
max,
count,
stddev,
stdvar,
group,
quantile,
topk,
bottomk,
limitk — con los modificadores opcionales
by() o
without().
Todavía no se admite:
count_values.
Ejemplo
SELECT * FROM prometheusQueryRange(mytable, 'rate(http_requests{job="prometheus"}[10m])[1h:10m]', now() - INTERVAL 10 MINUTES, now(), INTERVAL 1 MINUTE)