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Analiza los datos de los argumentos según el formato de entrada especificado. Si no se especifica el argumento structure, este se extrae de los datos.

Sintaxis

Argumentos

  • format_name — El formato de los datos.
  • structure - Estructura de la tabla. Opcional. Formato ‘column1_name column1_type, column2_name column2_type, …’.
  • data — Literal de cadena o expresión constante que devuelve una cadena con datos en el formato especificado

Valor de retorno

Una tabla con datos interpretados a partir del argumento data según el formato especificado y la estructura especificada o extraída.

Ejemplos

Sin el argumento structure:
Query
Response
Query
Response
Con el argumento structure:
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026