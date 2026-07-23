Sintaxis
format(format_name, [structure], data)
Argumentos
format_name— El formato de los datos.
structure- Estructura de la tabla. Opcional. Formato ‘column1_name column1_type, column2_name column2_type, …’.
data— Literal de cadena o expresión constante que devuelve una cadena con datos en el formato especificado
Una tabla con datos interpretados a partir del argumento
Valor de retorno
data según el formato especificado y la estructura especificada o extraída.
Sin el argumento
Ejemplos
structure:
Query
SELECT * FROM format(JSONEachRow,
$$
{"a": "Hello", "b": 111}
{"a": "World", "b": 123}
{"a": "Hello", "b": 112}
{"a": "World", "b": 124}
$$)
Response
┌───b─┬─a─────┐
│ 111 │ Hello │
│ 123 │ World │
│ 112 │ Hello │
│ 124 │ World │
└─────┴───────┘
Query
DESC format(JSONEachRow,
$$
{"a": "Hello", "b": 111}
{"a": "World", "b": 123}
{"a": "Hello", "b": 112}
{"a": "World", "b": 124}
$$)
Con el argumento
Response
┌─name─┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ b │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │
│ a │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
structure:
Query
SELECT * FROM format(JSONEachRow, 'a String, b UInt32',
$$
{"a": "Hello", "b": 111}
{"a": "World", "b": 123}
{"a": "Hello", "b": 112}
{"a": "World", "b": 124}
$$)
Response
┌─a─────┬───b─┐
│ Hello │ 111 │
│ World │ 123 │
│ Hello │ 112 │
│ World │ 124 │
└───────┴─────┘