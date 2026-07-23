Null, los datos de la tabla se ignoran y la propia tabla se elimina inmediatamente después de ejecutar la consulta. Esta función se usa para facilitar la escritura de pruebas y las demostraciones.
Sintaxis
null('structure')
Argumento
structure— Una lista de columnas y sus tipos. String.
Una tabla temporal del motor
Valor devuelto
Null con la estructura especificada.
Consulta con la función
Ejemplo
null:
puede reemplazar tres consultas:
INSERT INTO function null('x UInt64') SELECT * FROM numbers_mt(1000000000);
CREATE TABLE t (x UInt64) ENGINE = Null;
INSERT INTO t SELECT * FROM numbers_mt(1000000000);
DROP TABLE IF EXISTS t;