Skip to main content
Crea una tabla temporal con la estructura especificada y el motor de tabla Null. De acuerdo con las propiedades del motor Null, los datos de la tabla se ignoran y la propia tabla se elimina inmediatamente después de ejecutar la consulta. Esta función se usa para facilitar la escritura de pruebas y las demostraciones.

Sintaxis

Argumento

  • structure — Una lista de columnas y sus tipos. String.

Valor devuelto

Una tabla temporal del motor Null con la estructura especificada.

Ejemplo

Consulta con la función null:
puede reemplazar tres consultas:
Última modificación el 23 de julio de 2026