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Esta es una extensión de la función de tabla hudi. Permite procesar archivos de tablas Apache Hudi en Amazon S3 en paralelo con muchos nodos de un clúster especificado. En el iniciador, crea una conexión con todos los nodos del clúster y asigna dinámicamente cada archivo. En el nodo worker, consulta al iniciador cuál es la siguiente tarea que debe procesar y la procesa. Esto se repite hasta que se completan todas las tareas.

Sintaxis

Argumentos

Valor devuelto

Una tabla con la estructura especificada para leer datos del clúster en la tabla Hudi especificada en S3.

Columnas virtuales

  • _path — Ruta del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _file — Nombre del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _size — Tamaño del archivo en bytes. Tipo: Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es NULL.
  • _time — Hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es NULL.
  • _etag — El etag del archivo. Tipo: LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es NULL.
Última modificación el 23 de julio de 2026