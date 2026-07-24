Sintaxis
paimon(url [,access_key_id, secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
paimonS3(url [,access_key_id, secret_access_key] [,format] [,structure] [,compression] [,extra_credentials])
paimonAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
paimonHDFS(path_to_table, [,format] [,compression_method])
paimonLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
La descripción de estos argumentos coincide con la de las funciones de tabla
Argumentos
s3,
azureBlobStorage,
HDFS y
file, respectivamente.
format indica el formato de los archivos de datos de la tabla Paimon.
Para
paimonS3, puede usarse un parámetro opcional,
extra_credentials, para pasar un
role_arn y habilitar el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulta Secure S3 para ver los pasos de configuración.
Una tabla con la estructura especificada para leer datos de la tabla de Paimon indicada.
Valor de retorno
A continuación se muestra un ejemplo de cómo configurar una colección con nombre para almacenar la URL y las credenciales:
Definir una colección con nombre
<clickhouse>
<named_collections>
<paimon_conf>
<url>http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/</url>
<access_key_id>test</access_key_id>
<secret_access_key>test</secret_access_key>
<format>auto</format>
<structure>auto</structure>
</paimon_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
SELECT * FROM paimonS3(paimon_conf, filename = 'test_table')
DESCRIBE paimonS3(paimon_conf, filename = 'test_table')
La función de tabla
Alias
paimon ahora es un alias de
paimonS3.
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es
NULL.
_time— Hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
_etag— El etag del archivo. Tipo:
LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es
NULL.
Tipos de datos admitidos
|Tipo de dato de Paimon
|Tipo de dato de ClickHouse
|BOOLEAN
|Int8
|TINYINT
|Int8
|SMALLINT
|Int16
|INTEGER
|Int32
|BIGINT
|Int64
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|STRING,VARCHAR,BYTES,VARBINARY
|String
|DATE
|Date
|TIME(p),TIME
|Time(‘UTC’)
|TIMESTAMP(p) WITH LOCAL TIME ZONE
|DateTime64
|TIMESTAMP(p)
|DateTime64(‘UTC’)
|CHAR
|FixedString(1)
|BINARY(n)
|FixedString(n)
|DECIMAL(P,S)
|Decimal(P,S)
|ARRAY
|Array
|MAP
|Map
Tipos de datos admitidos en las claves de partición de Paimon:
Particiones admitidas
CHAR
VARCHAR
BOOLEAN
DECIMAL
TINYINT
SMALLINT
INTEGER
DATE
TIME
TIMESTAMP
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
BIGINT
FLOAT
DOUBLE