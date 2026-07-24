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Proporciona una interfaz similar a una tabla de solo lectura para tablas de Apache Paimon en Amazon S3, Azure, HDFS o almacenadas localmente.

Sintaxis

Argumentos

La descripción de estos argumentos coincide con la de las funciones de tabla s3, azureBlobStorage, HDFS y file, respectivamente. format indica el formato de los archivos de datos de la tabla Paimon. Para paimonS3, puede usarse un parámetro opcional, extra_credentials, para pasar un role_arn y habilitar el acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulta Secure S3 para ver los pasos de configuración.

Valor de retorno

Una tabla con la estructura especificada para leer datos de la tabla de Paimon indicada.

Definir una colección con nombre

A continuación se muestra un ejemplo de cómo configurar una colección con nombre para almacenar la URL y las credenciales:

Alias

La función de tabla paimon ahora es un alias de paimonS3.

Columnas virtuales

  • _path — Ruta del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _file — Nombre del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _size — Tamaño del archivo en bytes. Tipo: Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es NULL.
  • _time — Hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es NULL.
  • _etag — El etag del archivo. Tipo: LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es NULL.

Tipos de datos admitidos

Particiones admitidas

Tipos de datos admitidos en las claves de partición de Paimon:
  • CHAR
  • VARCHAR
  • BOOLEAN
  • DECIMAL
  • TINYINT
  • SMALLINT
  • INTEGER
  • DATE
  • TIME
  • TIMESTAMP
  • TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
  • BIGINT
  • FLOAT
  • DOUBLE

Véase también

Última modificación el 24 de julio de 2026