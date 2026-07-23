SELECT sobre datos almacenados en un servidor remoto de MongoDB.
Sintaxis
mongodb(host:port, database, collection, user, password, structure[, options[, oid_columns]]);
mongodb(uri, collection, structure[, oid_columns]);
mongodb(named_collection_name[, <arg>=<value>...]);
Argumentos
También puede conectarse mediante una URI:
|Argumento
|Descripción
host:port
|Dirección del servidor de MongoDB.
database
|Nombre de la base de datos remota.
collection
|Nombre de la colección remota.
user
|Usuario de MongoDB.
password
|Contraseña del usuario.
structure
|Esquema de la tabla de ClickHouse que devuelve esta función.
options
|Opciones de la cadena de conexión de MongoDB (parámetro opcional).
oid_columns
|Lista de columnas separadas por comas que deben tratarse como
oid en la cláusula WHERE.
_id de forma predeterminada.
mongodb(uri, collection, structure[, oid_columns])
Puede proporcionar los argumentos mediante una colección nombrada:
|Argumento
|Descripción
uri
|Cadena de conexión.
collection
|Nombre de la colección remota.
structure
|El esquema de la tabla de ClickHouse que devuelve esta función.
oid_columns
|Lista de columnas separadas por comas que deben tratarse como
oid en la cláusula WHERE.
_id de forma predeterminada.
mongodb(_named_collection_[, host][, port][, database][, collection][, user][, password][, structure][, options][, oid_columns])
-- or
mongodb(_named_collection_[, uri][, structure][, oid_columns])
Un objeto de tipo tabla con las mismas columnas que la tabla original de MongoDB.
Valor devuelto
Supongamos que tenemos una colección llamada
Ejemplos
my_collection definida en una base de datos de MongoDB llamada
test y que insertamos un par de documentos:
Consultemos la colección con la función de tabla
db.createUser({user:"test_user",pwd:"password",roles:[{role:"readWrite",db:"test"}]})
db.createCollection("my_collection")
db.my_collection.insertOne(
{ log_type: "event", host: "120.5.33.9", command: "check-cpu-usage -w 75 -c 90" }
)
db.my_collection.insertOne(
{ log_type: "event", host: "120.5.33.4", command: "system-check"}
)
mongodb:
o:
SELECT * FROM mongodb(
'127.0.0.1:27017',
'test',
'my_collection',
'test_user',
'password',
'log_type String, host String, command String',
'connectTimeoutMS=10000'
)
o:
SELECT * FROM mongodb(
'mongodb://test_user:password@127.0.0.1:27017/test?connectionTimeoutMS=10000',
'my_collection',
'log_type String, host String, command String'
)
CREATE NAMED COLLECTION mongo_creds AS
uri='mongodb://test_user:password@127.0.0.1:27017/test?connectionTimeoutMS=10000',
collection='default_collection';
SELECT * FROM mongodb(
mongo_creds,
collection = 'my_collection',
structure = 'log_type String, host String, command String'
)