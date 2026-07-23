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Permite realizar consultas SELECT sobre datos almacenados en un servidor remoto de MongoDB.

Sintaxis

Argumentos

Si utiliza el servicio en la nube MongoDB Atlas, agregue estas opciones:
También puede conectarse mediante una URI:
Puede proporcionar los argumentos mediante una colección nombrada:

Valor devuelto

Un objeto de tipo tabla con las mismas columnas que la tabla original de MongoDB.

Ejemplos

Supongamos que tenemos una colección llamada my_collection definida en una base de datos de MongoDB llamada test y que insertamos un par de documentos:
Consultemos la colección con la función de tabla mongodb:
o:
o:
Última modificación el 23 de julio de 2026