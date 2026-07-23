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Proporciona una interfaz tipo tabla de solo lectura para las tablas Apache Hudi en Amazon S3.

Sintaxis

Argumentos

Valor devuelto

Una tabla con la estructura especificada para leer datos de la tabla Hudi especificada en S3.

Columnas virtuales

  • _path — Ruta del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _file — Nombre del archivo. Tipo: LowCardinality(String).
  • _size — Tamaño del archivo en bytes. Tipo: Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es NULL.
  • _time — Hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es NULL.
  • _etag — El etag del archivo. Tipo: LowCardinality(String). Si se desconoce el etag, el valor es NULL.
Última modificación el 23 de julio de 2026