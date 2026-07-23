url URL del bucket con la ruta a una tabla Hudi existente en S3.

aws_access_key_id , aws_secret_access_key Credenciales a largo plazo para el usuario de la cuenta de AWS. Puede utilizarlas para autenticar sus solicitudes. Estos parámetros son opcionales. Si no se especifican credenciales, se usarán las de la configuración de ClickHouse. Para obtener más información, consulte Using S3 for Data Storage.

format El formato del archivo.

structure Estructura de la tabla. Formato: 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

compression El parámetro es opcional. Valores admitidos: none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . De forma predeterminada, la compresión se detecta automáticamente a partir de la extensión del archivo.