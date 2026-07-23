generateSeries
Devuelve una tabla con una única columna, ‘generate_series’ (
Sintaxis
UInt64), que contiene enteros desde start hasta stop, ambos inclusive:
Devuelve una tabla con una única columna, ‘generate_series’ (
generate_series(START, STOP)
UInt64), que contiene enteros desde start hasta stop, ambos inclusive, con el intervalo entre valores dado por
STEP:
generate_series(START, STOP, STEP)
STEP puede ser negativo; en ese caso, la serie se genera en orden descendente desde
START hasta
STOP. Si
STEP es negativo y
START < STOP, el resultado es vacío.
Las siguientes consultas devuelven tablas con el mismo contenido, pero con distintos nombres de columna:
Ejemplos
SELECT * FROM numbers(10, 5);
┌─number─┐
│ 10 │
│ 11 │
│ 12 │
│ 13 │
│ 14 │
└────────┘
SELECT * FROM generate_series(10, 14);
Y las siguientes consultas devuelven tablas con el mismo contenido, pero con nombres de columna distintos (aunque la segunda opción es más eficiente):
┌─generate_series─┐
│ 10 │
│ 11 │
│ 12 │
│ 13 │
│ 14 │
└─────────────────┘
SELECT * FROM numbers(10, 11) WHERE number % 3 == (10 % 3);
┌─number─┐
│ 10 │
│ 13 │
│ 16 │
│ 19 │
└────────┘
SELECT * FROM generate_series(10, 20, 3);
Generar una serie descendente:
┌─generate_series─┐
│ 10 │
│ 13 │
│ 16 │
│ 19 │
└─────────────────┘
SELECT * FROM generate_series(9, 0, -1);
┌─generate_series─┐
│ 9 │
│ 8 │
│ 7 │
│ 6 │
│ 5 │
│ 4 │
│ 3 │
│ 2 │
│ 1 │
│ 0 │
└─────────────────┘