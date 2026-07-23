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Alias: generateSeries

Sintaxis

Devuelve una tabla con una única columna, ‘generate_series’ (UInt64), que contiene enteros desde start hasta stop, ambos inclusive:
Devuelve una tabla con una única columna, ‘generate_series’ (UInt64), que contiene enteros desde start hasta stop, ambos inclusive, con el intervalo entre valores dado por STEP:
STEP puede ser negativo; en ese caso, la serie se genera en orden descendente desde START hasta STOP. Si STEP es negativo y START < STOP, el resultado es vacío.

Ejemplos

Las siguientes consultas devuelven tablas con el mismo contenido, pero con distintos nombres de columna:
Y las siguientes consultas devuelven tablas con el mismo contenido, pero con nombres de columna distintos (aunque la segunda opción es más eficiente):
Generar una serie descendente:
Última modificación el 23 de julio de 2026