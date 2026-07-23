Devuelve una tabla con una única columna, generate_series (UInt64), que contiene enteros de start a stop, ambos inclusive.

Alias: generateSeries

Devuelve una tabla con una única columna, ‘generate_series’ ( UInt64 ), que contiene enteros desde start hasta stop, ambos inclusive:

generate_series ( START , STOP )

Devuelve una tabla con una única columna, ‘generate_series’ ( UInt64 ), que contiene enteros desde start hasta stop, ambos inclusive, con el intervalo entre valores dado por STEP :

generate_series ( START , STOP , STEP)

STEP puede ser negativo; en ese caso, la serie se genera en orden descendente desde START hasta STOP . Si STEP es negativo y START < STOP , el resultado es vacío.

Las siguientes consultas devuelven tablas con el mismo contenido, pero con distintos nombres de columna:

SELECT * FROM numbers( 10 , 5 );

┌─number─┐ │ 10 │ │ 11 │ │ 12 │ │ 13 │ │ 14 │ └────────┘

SELECT * FROM generate_series ( 10 , 14 );

┌─generate_series─┐ │ 10 │ │ 11 │ │ 12 │ │ 13 │ │ 14 │ └─────────────────┘

Y las siguientes consultas devuelven tablas con el mismo contenido, pero con nombres de columna distintos (aunque la segunda opción es más eficiente):

SELECT * FROM numbers( 10 , 11 ) WHERE number % 3 == ( 10 % 3 );

┌─number─┐ │ 10 │ │ 13 │ │ 16 │ │ 19 │ └────────┘

SELECT * FROM generate_series ( 10 , 20 , 3 );

┌─generate_series─┐ │ 10 │ │ 13 │ │ 16 │ │ 19 │ └─────────────────┘

Generar una serie descendente:

SELECT * FROM generate_series ( 9 , 0 , - 1 );