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  • numbers() – Devuelve una tabla infinita con una sola columna number (UInt64) que contiene enteros en orden ascendente, a partir de 0. Use LIMIT (y, opcionalmente, OFFSET) para limitar el número de filas.
  • numbers(N) – Devuelve una tabla con una sola columna number (UInt64) que contiene enteros de 0 a N - 1.
  • numbers(N, M) – Devuelve una tabla con una sola columna number (UInt64) que contiene M enteros desde N hasta N + M - 1.
  • numbers(N, M, S) – Devuelve una tabla con una sola columna number (UInt64) que contiene valores en [N, N + M) con paso S (aproximadamente M / S filas, redondeadas hacia arriba). S debe ser >= 1.
Esto es similar a la tabla del sistema system.numbers. Puede utilizarse para pruebas y para generar valores sucesivos. Las siguientes consultas son equivalentes:
Las siguientes consultas también son equivalentes:
Las siguientes consultas también son equivalentes:

Ejemplos

Los 10 primeros números.
Genera una serie de fechas del 2010-01-01 al 2010-12-31.
Encuentra el primer UInt64 >= 10^15 cuyo sipHash64(number) tiene 20 bits finales iguales a cero.

Notas

  • Por motivos de rendimiento, si sabe cuántas filas necesita, prefiera las formas acotadas (numbers(N), numbers(N, M[, S])) en lugar de las no acotadas numbers() / system.numbers.
  • Para la generación en paralelo, use numbers_mt(...) o la tabla system.numbers_mt. Tenga en cuenta que los resultados pueden devolverse en cualquier orden.
Última modificación el 23 de julio de 2026