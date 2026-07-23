-
numbers()– Devuelve una tabla infinita con una sola columna
number(UInt64) que contiene enteros en orden ascendente, a partir de 0. Use
LIMIT(y, opcionalmente,
OFFSET) para limitar el número de filas.
-
numbers(N)– Devuelve una tabla con una sola columna
number(UInt64) que contiene enteros de 0 a
N - 1.
-
numbers(N, M)– Devuelve una tabla con una sola columna
number(UInt64) que contiene
Menteros desde
Nhasta
N + M - 1.
-
numbers(N, M, S)– Devuelve una tabla con una sola columna
number(UInt64) que contiene valores en
[N, N + M)con paso
S(aproximadamente
M / Sfilas, redondeadas hacia arriba).
Sdebe ser
>= 1.
system.numbers. Puede utilizarse para pruebas y para generar valores sucesivos.
Las siguientes consultas son equivalentes:
Las siguientes consultas también son equivalentes:
SELECT * FROM numbers(10);
SELECT * FROM numbers(0, 10);
SELECT * FROM numbers() LIMIT 10;
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10;
SELECT * FROM system.numbers WHERE number BETWEEN 0 AND 9;
SELECT * FROM system.numbers WHERE number IN (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
Las siguientes consultas también son equivalentes:
SELECT * FROM numbers(10, 10);
SELECT * FROM numbers() LIMIT 10 OFFSET 10;
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10 OFFSET 10;
SELECT number * 2 FROM numbers(10);
SELECT (number - 10) * 2 FROM numbers(10, 10);
SELECT * FROM numbers(0, 20, 2);
Los 10 primeros números.
Ejemplos
SELECT * FROM numbers(10);
Genera una serie de fechas del 2010-01-01 al 2010-12-31.
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└────────┘
Encuentra el primer
SELECT toDate('2010-01-01') + number AS d FROM numbers(365);
UInt64
>= 10^15 cuyo
sipHash64(number) tiene 20 bits finales iguales a cero.
SELECT number
FROM numbers()
WHERE number >= 1e15
AND bitAnd(sipHash64(number), 0xFFFFF) = 0
LIMIT 1;
┌───────────number─┐
│ 1000000000056095 │ -- 1.00 quadrillion
└──────────────────┘
Notas
- Por motivos de rendimiento, si sabe cuántas filas necesita, prefiera las formas acotadas (
numbers(N),
numbers(N, M[, S])) en lugar de las no acotadas
numbers()/
system.numbers.
- Para la generación en paralelo, use
numbers_mt(...)o la tabla
system.numbers_mt. Tenga en cuenta que los resultados pueden devolverse en cualquier orden.