timeSeriesMetrics(db_name.time_series_table) - Devuelve la tabla de métricas
utilizada por la tabla
db_name.time_series_table cuyo motor de tabla es el motor TimeSeries:
La función también funciona si la tabla metrics es interna:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries METRICS metrics_table
Las siguientes consultas son equivalentes:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries METRICS INNER UUID '01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef'
SELECT * FROM timeSeriesMetrics(db_name.time_series_table);
SELECT * FROM timeSeriesMetrics('db_name.time_series_table');
SELECT * FROM timeSeriesMetrics('db_name', 'time_series_table');