Sintaxis
azureBlobStorageCluster(cluster_name, connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [account_name, account_key, format, compression, structure])
Argumentos
|Argument
|Description
cluster_name
|Nombre de un clúster que se utiliza para crear un conjunto de direcciones y parámetros de conexión a servidores remotos y locales.
connection_string
|storage_account_url` — connection_string incluye el nombre y la clave de la cuenta (Crear una cadena de conexión) o también puede proporcionar aquí la URL de la cuenta de almacenamiento, y el nombre y la clave de la cuenta como parámetros independientes (consulte los parámetros account_name y account_key)
container_name
|Nombre del contenedor
blobpath
|Ruta del archivo. Admite los siguientes comodines en modo de solo lectura:
*,
**,
?,
{abc,def} y
{N..M}, donde
N,
M — números;
'abc',
'def' — cadenas.
account_name
|Si se usa storage_account_url, aquí se puede especificar el nombre de la cuenta
account_key
|Si se usa storage_account_url, aquí se puede especificar la clave de la cuenta
format
|El formato del archivo.
compression
|Valores admitidos:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. De forma predeterminada, la compresión se detecta automáticamente por la extensión del archivo. (equivale a establecer
auto).
structure
|Estructura de la tabla. Formato:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
Una tabla con la estructura especificada para leer o escribir datos en el archivo indicado.
Valor devuelto
Al igual que con el motor de tabla AzureBlobStorage, se puede usar el emulador Azurite para el desarrollo local de Azure Storage. Más detalles aquí. A continuación, asumimos que Azurite está disponible en el nombre de host
Ejemplos
azurite1.
Seleccione el recuento del archivo
test_cluster_*.csv usando todos los nodos del clúster
cluster_simple:
Consulte azureBlobStorage para ver ejemplos.
SELECT count(*) FROM azureBlobStorageCluster(
'cluster_simple', 'http://azurite1:10000/devstoreaccount1', 'testcontainer', 'test_cluster_count.csv', 'devstoreaccount1',
'Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==', 'CSV',
'auto', 'key UInt64')