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Permite procesar archivos de Azure Blob Storage en paralelo con muchos nodos de un clúster especificado. En el nodo iniciador, crea una conexión con todos los nodos del clúster, expande los asteriscos en la ruta del archivo de S3 y distribuye dinámicamente cada archivo. En el nodo worker, consulta al iniciador cuál es la siguiente tarea que debe procesar y la procesa. Esto se repite hasta que todas las tareas hayan finalizado. Esta función de tabla es similar a la función s3Cluster.

Sintaxis

Argumentos

Valor devuelto

Una tabla con la estructura especificada para leer o escribir datos en el archivo indicado.

Ejemplos

Al igual que con el motor de tabla AzureBlobStorage, se puede usar el emulador Azurite para el desarrollo local de Azure Storage. Más detalles aquí. A continuación, asumimos que Azurite está disponible en el nombre de host azurite1. Seleccione el recuento del archivo test_cluster_*.csv usando todos los nodos del clúster cluster_simple:

Uso de firmas de acceso compartido (SAS)

Consulte azureBlobStorage para ver ejemplos.
Última modificación el 23 de julio de 2026