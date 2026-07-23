SELECT e
INSERT de datos desde Google Cloud Storage. Requiere el IAM role
Storage Object User.
Este es un alias de la función de tabla s3.
Si tiene varias réplicas en el cluster, puede usar en su lugar la función s3Cluster (que funciona con GCS) para paralelizar los inserts.
Sintaxis
gcs(url [, NOSIGN | hmac_key, hmac_secret] [,format] [,structure] [,compression_method] [,partition_strategy])
gcs(named_collection[, option=value [,..]])
Argumentos
|Argumento
|Descripción
url
|Ruta del bucket al archivo. Admite los siguientes wildcards en modo de solo lectura:
*,
**,
?,
{abc,def} y
{N..M}, donde
N y
M son números, y
'abc' y
'def' son cadenas.
NOSIGN
|Si esta palabra clave se proporciona en lugar de las credenciales, ninguna de las solicitudes se firmará.
hmac_key y
hmac_secret
|Claves que especifican las credenciales que se usarán con el endpoint indicado. Opcional.
format
|El formato del archivo.
structure
|Estructura de la tabla. Formato:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression_method
|El parámetro es opcional. Valores admitidos:
none,
gzip o
gz,
brotli o
br,
xz o
LZMA,
zstd o
zst. De forma predeterminada, el método de compresión se detecta automáticamente por la extensión del archivo.
partition_strategy
|Opcional. Valores admitidos:
wildcard o
hive.
wildcard requiere
{_partition_id} en la ruta. Es el valor predeterminado solo cuando
compatibility es anterior a
26.6; en caso contrario, incluido cuando se aplican los valores predeterminados actuales, el valor predeterminado es
hive.
Los argumentos también pueden pasarse mediante colecciones con nombre. En este caso,
GCSLa ruta de GCS tiene este formato, ya que el endpoint de la API XML de Google es distinto del de la API JSON:
https://storage.cloud.google.com.
y no
https://storage.googleapis.com/<bucket>/<folder>/<filename(s)>
url,
format,
structure,
compression_method y
partition_strategy funcionan de la misma manera, y se admiten algunos parámetros adicionales:
|Parámetro
|Descripción
access_key_id
hmac_key, opcional.
secret_access_key
hmac_secret, opcional.
filename
|Se añade a la url si se especifica.
use_environment_credentials
|Habilitado de forma predeterminada, permite pasar parámetros adicionales mediante las variables de entorno
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI,
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI,
AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN,
AWS_EC2_METADATA_DISABLED.
no_sign_request
|Deshabilitado de forma predeterminada.
expiration_window_seconds
|El valor predeterminado es 120.
Una tabla con la estructura especificada para leer o escribir datos en el archivo indicado.
Valor devuelto
Selección de las dos primeras filas del archivo de GCS
Ejemplos
https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/data.csv.gz. El método de compresión se detecta automáticamente a partir de la extensión de archivo
.gz:
SELECT *
FROM gcs('https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/data.csv.gz', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
LIMIT 2;
La misma consulta que arriba, pero con el método de compresión
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
gzip especificado de forma explícita en lugar de depender de la autodetección:
SELECT *
FROM gcs('https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/data.csv.gz', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32', 'gzip')
LIMIT 2;
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
Supongamos que tenemos varios archivos con las siguientes URI en GCS:
Uso
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_1.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_2.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_3.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_4.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_1.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_2.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_3.csv'
- ‘https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_4.csv'
SELECT count(*)
FROM gcs('https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/{some,another}_prefix/some_file_{1..3}.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
Cuenta el número total de filas de todos los archivos de estos dos directorios:
┌─count()─┐
│ 18 │
└─────────┘
SELECT count(*)
FROM gcs('https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/{some,another}_prefix/*', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
Cuenta el número total de filas en archivos llamados
┌─count()─┐
│ 24 │
└─────────┘
file-000.csv,
file-001.csv, … ,
file-999.csv:
SELECT count(*)
FROM gcs('https://storage.googleapis.com/clickhouse_public_datasets/my-test-bucket-768/big_prefix/file-{000..999}.csv', 'CSV', 'name String, value UInt32');
Inserta datos en el archivo
┌─count()─┐
│ 12 │
└─────────┘
test-data.csv.gz:
Insertar datos en el archivo
INSERT INTO FUNCTION gcs('https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip')
VALUES ('test-data', 1), ('test-data-2', 2);
test-data.csv.gz desde una tabla existente:
El patrón glob ** se puede usar para recorrer directorios de forma recursiva. Considere el siguiente ejemplo: recuperará todos los archivos del directorio
INSERT INTO FUNCTION gcs('https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip')
SELECT name, value FROM existing_table;
my-test-bucket-768 de forma recursiva:
Lo siguiente obtiene datos de todos los archivos
SELECT * FROM gcs('https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/**', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip');
test-data.csv.gz ubicados en cualquier carpeta dentro del directorio
my-test-bucket, de forma recursiva:
Para entornos de producción, se recomienda usar colecciones con nombre. A continuación se muestra un ejemplo:
SELECT * FROM gcs('https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/**/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip');
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
access_key_id = '***',
secret_access_key = '***';
SELECT count(*)
FROM gcs(creds, url='https://s3-object-url.csv')
Si se especifica la expresión
Escritura particionada
PARTITION BY al insertar datos en la tabla
GCS, se crea un archivo independiente para cada valor de partición. Dividir los datos en archivos independientes ayuda a mejorar la eficiencia de las operaciones de lectura.
Cuando
compatibility se establece en
26.6 o una versión posterior, o cuando se aplican los valores predeterminados actuales,
hive es la estrategia de partición predeterminada. Como las rutas que contienen
{_partition_id} requieren
wildcard, los siguientes ejemplos establecen
partition_strategy='wildcard' explícitamente.
Ejemplos
- Usar el ID de la partición en la clave crea archivos independientes:
Como resultado, los datos se escriben en tres archivos:
INSERT INTO TABLE FUNCTION
gcs('http://bucket.amazonaws.com/my_bucket/file_{_partition_id}.csv', 'CSV', 'a String, b UInt32, c UInt32', partition_strategy='wildcard')
PARTITION BY a VALUES ('x', 2, 3), ('x', 4, 5), ('y', 11, 12), ('y', 13, 14), ('z', 21, 22), ('z', 23, 24);
file_x.csv,
file_y.csv y
file_z.csv.
- El uso del ID de la partición en el nombre de un bucket crea archivos en buckets diferentes:
Como resultado, los datos se escriben en tres archivos ubicados en distintos buckets:
INSERT INTO TABLE FUNCTION
gcs('http://bucket.amazonaws.com/my_bucket_{_partition_id}/file.csv', 'CSV', 'a UInt32, b UInt32, c UInt32', partition_strategy='wildcard')
PARTITION BY a VALUES (1, 2, 3), (1, 4, 5), (10, 11, 12), (10, 13, 14), (20, 21, 22), (20, 23, 24);
my_bucket_1/file.csv,
my_bucket_10/file.csv y
my_bucket_20/file.csv.