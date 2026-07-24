Sintaxis
ytsaurus(http_proxy_url, cypress_path, oauth_token, format)
Esta es una característica experimental que puede cambiar de forma incompatible con versiones anteriores en futuras versiones. Habilite el uso de la función de tabla YTsaurus con la opción allow_experimental_ytsaurus_table_function. Ejecute el comando
set allow_experimental_ytsaurus_table_function = 1.
Argumentos
http_proxy_url— URL del proxy HTTP de YTsaurus.
cypress_path— Ruta de Cypress al origen de datos.
oauth_token— Token de OAuth.
format— El formato del origen de datos.