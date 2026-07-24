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La función de tabla permite leer datos desde el clúster de YTsaurus.

Sintaxis

Esta es una característica experimental que puede cambiar de forma incompatible con versiones anteriores en futuras versiones. Habilite el uso de la función de tabla YTsaurus con la opción allow_experimental_ytsaurus_table_function. Ejecute el comando set allow_experimental_ytsaurus_table_function = 1.

Argumentos

  • http_proxy_url — URL del proxy HTTP de YTsaurus.
  • cypress_path — Ruta de Cypress al origen de datos.
  • oauth_token — Token de OAuth.
  • format — El formato del origen de datos.
Valor devuelto Una tabla con la estructura especificada para leer datos de la ruta de Cypress especificada en el clúster de YTsaurus. Ver también
Última modificación el 24 de julio de 2026