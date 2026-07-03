timeSeriesData(db_name.time_series_table) - Devuelve la tabla de datos
que usa la tabla
db_name.time_series_table, cuyo motor de tabla es TimeSeries:
La función también funciona aunque la tabla data sea interna:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries DATA data_table
Las siguientes consultas son equivalentes:
CREATE TABLE db_name.time_series_table ENGINE=TimeSeries DATA INNER UUID '01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef'
SELECT * FROM timeSeriesData(db_name.time_series_table);
SELECT * FROM timeSeriesData('db_name.time_series_table');
SELECT * FROM timeSeriesData('db_name', 'time_series_table');