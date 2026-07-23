La función de tabla JDBC devuelve una tabla conectada mediante un controlador JDBC. Esta función de tabla requiere que el programa independiente clickhouse-jdbc-bridge esté en ejecución. Admite tipos Nullable (según el DDL de la tabla remota que se consulta).
clickhouse-jdbc-bridge contiene código experimental y ya no tiene soporte. Puede presentar problemas de fiabilidad y vulnerabilidades de seguridad. Úselo bajo su propia responsabilidad. ClickHouse recomienda usar las funciones de tabla integradas en ClickHouse, que ofrecen una mejor alternativa para escenarios de consultas ad hoc (Postgres, MySQL, MongoDB, etc.).
Sintaxis
jdbc(datasource, external_database, external_table)
jdbc(datasource, external_table)
jdbc(named_collection)
En lugar del nombre de una base de datos externa, se puede especificar un esquema:
Ejemplos
SELECT * FROM jdbc('jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'schema', 'table')
SELECT * FROM jdbc('mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'select * from schema.table')
SELECT * FROM jdbc('mysql-dev?p1=233', 'num Int32', 'select toInt32OrZero(''{{p1}}'') as num')
SELECT *
FROM jdbc('mysql-dev?p1=233', 'num Int32', 'select toInt32OrZero(''{{p1}}'') as num')
SELECT a.datasource AS server1, b.datasource AS server2, b.name AS db
FROM jdbc('mysql-dev?datasource_column', 'show databases') a
INNER JOIN jdbc('self?datasource_column', 'show databases') b ON a.Database = b.name