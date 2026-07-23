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clickhouse-jdbc-bridge contiene código experimental y ya no tiene soporte. Puede presentar problemas de fiabilidad y vulnerabilidades de seguridad. Úselo bajo su propia responsabilidad. ClickHouse recomienda usar las funciones de tabla integradas en ClickHouse, que ofrecen una mejor alternativa para escenarios de consultas ad hoc (Postgres, MySQL, MongoDB, etc.).
La función de tabla JDBC devuelve una tabla conectada mediante un controlador JDBC. Esta función de tabla requiere que el programa independiente clickhouse-jdbc-bridge esté en ejecución. Admite tipos Nullable (según el DDL de la tabla remota que se consulta).

Sintaxis

Ejemplos

En lugar del nombre de una base de datos externa, se puede especificar un esquema:
Última modificación el 23 de julio de 2026