Esta función solo operará correctamente si el conjunto de archivos que coincide con la ruta especificada inicialmente es idéntico en todos los nodos y su contenido es consistente entre los distintos nodos. Si estos archivos difieren entre nodos, el valor de retorno no puede determinarse de antemano y depende del orden en que los nodos worker soliciten tareas al iniciador.
Sintaxis
fileCluster(cluster_name, path[, format, structure, compression_method])
Argumentos
|Argumento
|Descripción
cluster_name
|Nombre de un clúster que se utiliza para construir un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales.
path
|Ruta relativa al archivo desde user_files_path. La ruta del archivo también admite globs.
format
|Formato de los archivos. Tipo: String.
structure
|Estructura de la tabla en el formato
'UserID UInt64, Name String'. Determina los nombres y tipos de las columnas. Tipo: String.
compression_method
|Método de compresión. Los tipos de compresión admitidos son
gz,
br,
xz,
zst,
lz4 y
bz2.
Una tabla con el formato y la estructura especificados, que contiene datos de los archivos que coinciden con la ruta especificada. Ejemplo Dado un clúster llamado
Valor devuelto
my_cluster y el siguiente valor de la configuración
user_files_path:
Además, dado que en
$ grep user_files_path /etc/clickhouse-server/config.xml
<user_files_path>/var/lib/clickhouse/user_files/</user_files_path>
user_files_path de cada nodo del clúster hay archivos
test1.csv y
test2.csv, y su contenido es idéntico entre los distintos nodos:
Por ejemplo, estos archivos se pueden crear ejecutando estas dos consultas en cada nodo del clúster:
$ cat /var/lib/clickhouse/user_files/test1.csv
1,"file1"
11,"file11"
$ cat /var/lib/clickhouse/user_files/test2.csv
2,"file2"
22,"file22"
Ahora, lea el contenido de
INSERT INTO TABLE FUNCTION file('file1.csv', 'CSV', 'i UInt32, s String') VALUES (1,'file1'), (11,'file11');
INSERT INTO TABLE FUNCTION file('file2.csv', 'CSV', 'i UInt32, s String') VALUES (2,'file2'), (22,'file22');
test1.csv y
test2.csv mediante la función de tabla
fileCluster:
SELECT * FROM fileCluster('my_cluster', 'file{1,2}.csv', 'CSV', 'i UInt32, s String') ORDER BY i, s
┌──i─┬─s──────┐
│ 1 │ file1 │
│ 11 │ file11 │
└────┴────────┘
┌──i─┬─s──────┐
│ 2 │ file2 │
│ 22 │ file22 │
└────┴────────┘
Todos los patrones admitidos por la función de tabla File son compatibles con FileCluster.