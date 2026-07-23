Sintaxis
merge(['db_name',] 'tables_regexp')
Argumentos
|Argumento
|Descripción
db_name
|Valores posibles (opcional; el valor predeterminado es
currentDatabase()):
- nombre de la base de datos,
- expresión constante que devuelve una cadena con un nombre de base de datos, por ejemplo,
currentDatabase(),
-
REGEXP(expression), donde
expression es una expresión regular para que coincida con los nombres de las DB.
tables_regexp
|Una expresión regular para que coincida con los nombres de las tablas en la DB o las DB especificadas.
- motor de tabla Merge