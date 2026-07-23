Sintaxis
hdfsCluster(cluster_name, URI, format, structure)
Argumentos
|Argumento
|Descripción
cluster_name
|Nombre de un clúster que se utiliza para construir un conjunto de direcciones y parámetros de conexión para servidores remotos y locales.
URI
|URI de un archivo o de un conjunto de archivos. Admite los siguientes comodines en modo de solo lectura:
*,
**,
?,
{'abc','def'} y
{N..M}, donde
N y
M son números, y
abc y
def son cadenas. Para obtener más información, consulte Comodines en la ruta.
format
|El formato del archivo.
structure
|Estructura de la tabla. Formato:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
Una tabla con la estructura especificada para leer datos del archivo especificado.
Valor devuelto
Ejemplos
- Supongamos que tenemos un clúster de ClickHouse llamado
cluster_simpley varios archivos con los siguientes URI en HDFS:
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’
- ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’
- Consulta cuántas filas hay en estos archivos:
SELECT count(*)
FROM hdfsCluster('cluster_simple', 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_{1..3}', 'TSV', 'name String, value UInt32')
- Consulta el número de filas de todos los archivos de estos dos directorios:
SELECT count(*)
FROM hdfsCluster('cluster_simple', 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/*', 'TSV', 'name String, value UInt32')
Si tu lista de archivos contiene intervalos numéricos con ceros a la izquierda, usa la sintaxis con llaves para cada dígito por separado o
?.