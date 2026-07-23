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Permite procesar archivos de HDFS en paralelo desde varios nodos de un clúster especificado. En el iniciador, crea una conexión con todos los nodos del clúster, expande los asteriscos en la ruta de archivo de HDFS y asigna dinámicamente cada archivo. En el nodo worker, consulta al iniciador cuál es la siguiente tarea que debe procesar y la procesa. Esto se repite hasta que todas las tareas hayan finalizado.

Sintaxis

Argumentos

Valor devuelto

Una tabla con la estructura especificada para leer datos del archivo especificado.

Ejemplos

  1. Supongamos que tenemos un clúster de ClickHouse llamado cluster_simple y varios archivos con los siguientes URI en HDFS:
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’
  • ‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’
  1. Consulta cuántas filas hay en estos archivos:
  1. Consulta el número de filas de todos los archivos de estos dos directorios:
Si tu lista de archivos contiene intervalos numéricos con ceros a la izquierda, usa la sintaxis con llaves para cada dígito por separado o ?.
Última modificación el 23 de julio de 2026