Genera datos aleatorios con un esquema dado. Permite poblar tablas de prueba con esos datos. No se admiten todos los tipos.

Genera datos aleatorios con un esquema dado. Permite poblar tablas de prueba con esos datos. No se admiten todos los tipos.

generateRandom(['name TypeName[, name TypeName]... ', [, ' random_seed '[, ' max_string_length '[, ' max_array_length ']]]])

Argumento Descripción name Nombre de la columna correspondiente. TypeName Tipo de la columna correspondiente. random_seed Indique manualmente la semilla aleatoria para obtener resultados estables. Si es NULL , la semilla se genera aleatoriamente. max_string_length Longitud máxima de todas las cadenas generadas. El valor predeterminado es 10 . max_array_length Número máximo de elementos de todos los arrays o maps generados. El valor predeterminado es 10 .

​ Valor devuelto

Un objeto de tipo tabla con el esquema solicitado.

​ Ejemplo de uso

SELECT * FROM generateRandom( 'a Array(Int8), d Decimal32(4), c Tuple(DateTime64(3), UUID)' , 1 , 10 , 2 ) LIMIT 3 ;

┌─a────────┬────────────d─┬─c──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [77] │ -124167.6723 │ ('2061-04-17 21:59:44.573','3f72f405-ec3e-13c8-44ca-66ef335f7835') │ │ [32,110] │ -141397.7312 │ ('1979-02-09 03:43:48.526','982486d1-5a5d-a308-e525-7bd8b80ffa73') │ │ [68] │ -67417.0770 │ ('2080-03-12 14:17:31.269','110425e5-413f-10a6-05ba-fa6b3e929f15') │ └──────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CREATE TABLE random (a Array (Int8), d Decimal32( 4 ), c Tuple(DateTime64( 3 ), UUID)) ENGINE = Memory; INSERT INTO random SELECT * FROM generateRandom() LIMIT 2 ; SELECT * FROM random;

┌─a────────────────────────────┬────────────d─┬─c──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [] │ 68091.8197 │ ('2037-10-02 12:44:23.368','039ecab7-81c2-45ee-208c-844e5c6c5652') │ │ [8,-83,0,-22,65,9,-30,28,64] │ -186233.4909 │ ('2062-01-11 00:06:04.124','69563ea1-5ad1-f870-16d8-67061da0df25') │ └──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

En combinación con generateRandomStructure

SELECT * FROM generateRandom(generateRandomStructure( 4 , 101 ), 101 ) LIMIT 3 ;

┌──────────────────c1─┬──────────────────c2─┬─c3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─c4──────────────────────────────────────┐ │ 1996-04-15 06:40:05 │ 33954608387.2844801 │ ['232.78.216.176','9.244.59.211','211.21.80.152','44.49.94.109','165.77.195.182','68.167.134.239','212.13.24.185','1.197.255.35','192.55.131.232'] │ 45d9:2b52:ab6:1c59:185b:515:c5b6:b781 │ │ 2063-01-13 01:22:27 │ 36155064970.9514454 │ ['176.140.188.101'] │ c65a:2626:41df:8dee:ec99:f68d:c6dd:6b30 │ │ 2090-02-28 14:50:56 │ 3864327452.3901373 │ ['155.114.30.32'] │ 57e9:5229:93ab:fbf3:aae7:e0e4:d1eb:86b │ └─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Sin el argumento structure (en este caso, la estructura es aleatoria):

SELECT * FROM generateRandom() LIMIT 3 ;

┌───c1─┬─────────c2─┬─────────────────────c3─┬──────────────────────c4─┬─c5───────┐ │ -128 │ 317300854 │ 2030-08-16 08:22:20.65 │ 1994-08-16 12:08:56.745 │ R0qgiC46 │ │ 40 │ -744906827 │ 2059-04-16 06:31:36.98 │ 1975-07-16 16:28:43.893 │ PuH4M*MZ │ │ -55 │ 698652232 │ 2052-08-04 20:13:39.68 │ 1998-09-20 03:48:29.279 │ │ └──────┴────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────┘

Con una semilla aleatoria tanto para la estructura aleatoria como para los datos aleatorios:

SELECT * FROM generateRandom( 11 ) LIMIT 3 ;

┌───────────────────────────────────────c1─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────c2─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────c3─┬─────────c4─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────c5─┬──────────────────────c6─┬─c7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─c8──────────────────────────────────────┬─────────c9─┐ │ -77422512305044606600216318673365695785 │ 636812099959807642229.503817849012019401335326013846687285151335352272727523 │ -34944452809785978175157829109276115789694605299387223845886143311647505037529 │ 544473976 │ 111220388331710079615337037674887514156741572807049614590010583571763691328563 │ 22016.22623506465 │ {'2052-01-31 20:25:33':4306400876908509081044405485378623663,'1993-04-16 15:58:49':164367354809499452887861212674772770279,'2101-08-19 03:07:18':-60676948945963385477105077735447194811,'2039-12-22 22:31:39':-59227773536703059515222628111999932330} │ a7b2:8f58:4d07:6707:4189:80cf:92f5:902d │ 1950-07-14 │ │ -159940486888657488786004075627859832441 │ 629206527868163085099.8195700356331771569105231840157308480121506729741348442 │ -53203761250367440823323469081755775164053964440214841464405368882783634063735 │ 2187136525 │ 94881662451116595672491944222189810087991610568040618106057495823910493624275 │ 1.3095786748458954e-104 │ {} │ a051:e3da:2e0a:c69:7835:aed6:e8b:3817 │ 1943-03-25 │ │ -5239084224358020595591895205940528518 │ -529937657954363597180.1709207212648004850138812370209091520162977548101577846 │ 47490343304582536176125359129223180987770215457970451211489086575421345731671 │ 1637451978 │ 101899445785010192893461828129714741298630410942962837910400961787305271699002 │ 2.4344456058391296e223 │ {'2013-12-22 17:42:43':80271108282641375975566414544777036006,'2041-03-08 10:28:17':169706054082247533128707458270535852845,'1986-08-31 23:07:38':-54371542820364299444195390357730624136,'2094-04-23 21:26:50':7944954483303909347454597499139023465} │ 1293:a726:e899:9bfc:8c6f:2aa1:22c9:b635 │ 1924-11-20 │ └──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────┘

generateRandom(generateRandomStructure(), [random seed], max_string_length, max_array_length) con un max_array_length lo bastante grande puede generar una salida enorme, debido a la gran profundidad de anidamiento posible (hasta 16) de los tipos complejos ( Array , Tuple , Map , Nested ).