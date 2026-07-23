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Genera datos aleatorios con un esquema dado. Permite poblar tablas de prueba con esos datos. No se admiten todos los tipos.

Sintaxis

Argumentos

Valor devuelto

Un objeto de tipo tabla con el esquema solicitado.

Ejemplo de uso

En combinación con generateRandomStructure:
Sin el argumento structure (en este caso, la estructura es aleatoria):
Con una semilla aleatoria tanto para la estructura aleatoria como para los datos aleatorios:
generateRandom(generateRandomStructure(), [random seed], max_string_length, max_array_length) con un max_array_length lo bastante grande puede generar una salida enorme, debido a la gran profundidad de anidamiento posible (hasta 16) de los tipos complejos (Array, Tuple, Map, Nested).

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Última modificación el 23 de julio de 2026